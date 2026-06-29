Az Adriára mész nyaralni? Durván változnak az üzemanyagárak a horvátoknál: mutatjuk, megéri-e még itthon tankolni

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Keddtől csökken az üzemanyagok ára Horvátországban, jóllehet a kormány részben emeli az energiahordozók jövedéki adóját és az üzemanyag-forgalmazók árrését.
A horvát kabinet hétfői ülésén két rendeletet fogadott el: az egyik a kőolajszármazékok legmagasabb kiskereskedelmi árát, a másik az energiahordozók és a villamos energia jövedéki adóját módosítja. Az új árak szerint a benzin literenként három centtel, 1,54 euróra (mintegy 546 forint), a gázolaj öt centtel, ugyancsak 1,54 euróra csökken.
A mezőgazdaságban használt kék dízel literenként tíz centtel lesz olcsóbb, ára 0,96 euró (mintegy 340 forint) lesz. A tartályos cseppfolyós gáz kilogrammonkénti ára nyolc centtel, 1,21 euróra (mintegy 429 forint), a palackos cseppfolyós gázé szintén nyolc centtel, 1,79 euróra (mintegy 634 forint) mérséklődik.
A horvát kormány közölte: az árszabályozás fenntartásával továbbra is védeni kívánja a lakosságot az energiapiaci zavarok hatásaitól. Egyúttal jelezte, hogy a várható árcsökkenés miatt részben visszavezeti a válság előtt alkalmazott terheket és árréseket. A jövedéki adó a benzin esetében literenként három, a dízel esetében négy centtel emelkedik.
Az üzemanyag-forgalmazók árrése a dízelnél literenként három centtel, a kék dízelnél 3,5 centtel, a propán-bután keveréknél kilogrammonként két centtel nő. A kormány hangsúlyozta, hogy az adó- és árrésemelés ellenére az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi ára alacsonyabb lesz az eddiginél.
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