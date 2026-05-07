Pénz: euró és forint bankjegyek
Gazdaság

Évek óta nem volt ilyen jó hír a forintról: meglepő fordulat a devizapiacon, ezt mindenki megérzi a pénztárcáján

Pénzcentrum
2026. május 7. 20:48

Jelentősen erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 358,07 forintról 356,02 forintra csökkent 18 órakor, napközben 354,81 forint és 358,80 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 391,17 forintról 389,10 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 304,69 forintról 302,66 forintra csökkent.

Csütörtökön a forint több mint négy éve nem látott szintre erősödött az euróval és a dollárral szemben. Az euró jegyzése a reggeli 1,1753 dollárról 1,1763 dollárra változott.
