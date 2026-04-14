Fizz Liga
Autó

Ledobta a bombát a Fiat, Magyarországon a 4,4 milliós népautó: óriási roham indulhat érte

2026. április 14. 09:01

Megérkezett Magyarországra a Fiat apró, tisztán elektromos mikroautója, a Topolino. A kétszemélyes, kifejezetten városi közlekedésre tervezett jármű hivatalos hazai forgalmazása 4,39 millió forintos áron vette kezdetét.

A modell műszakilag a 2020-ban bemutatott Citroën Ami olasz testvére, amely egy évvel ezelőtt debütált a piacon. A francia változathoz hasonlóan a Topolino is egy mopedautó. Ezt a járműkategóriát bizonyos piacokon akár már 14 éves kortól, B kategóriás jogosítvány nélkül is lehet vezetni.

A mindössze 2,53 méter hosszú és 1,73 méteres tengelytávú apróság kevesebb mint fél tonnát, csupán 487 kilogrammot nyom. Méreteiből adódóan tökéletesen illeszkedik a sűrű városi forgalomba. A kétszemélyes utastérhez egy 63 literes csomagtér társul.

Kapcsolódó cikkeink:

A meghajtásról egy 8 lóerős villanymotor gondoskodik, amely 44 Nm-es maximális forgatónyomaték leadására képes. A motor 10 másodperc alatt gyorsítja fel a járművet a 45 km/h-s végsebességre. A mindennapi utazásokhoz szükséges energiát egy nettó 5,4 kWh kapacitású akkumulátor biztosítja, amellyel egyetlen feltöltéssel mintegy 75 kilométeres hatótávolság érhető el.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:33
10:15
10:02
09:52
09:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 14.
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
2026. április 13.
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
2026. április 14.
Brutális tempóban hódítják meg a kínai autók Magyarországot: óriási meglepetés érik 2026-ban
2026. április 13.
Aranyat ér ez a tudás a modern gazdaságban: nem is gondolnád, milyen előkelő helyre került hazánk a globális toplistán
2026. április 13.
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
NAPTÁR
Tovább
2026. április 14. kedd
Tibor
16. hét
Április 14.
A könyvtárosok világnapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a kormány bejelentése, korlátozás jön a benzinkutakon: minden autóst érint a szigor
2
4 hete
Jön a kötelező rendszámcsere: közeleg a határidő, rengeteg magyar kocsiját vonhatják ki a forgalomból?
3
1 hete
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
4
4 hete
Drasztikus lépésre készülnek a magyar benzinkutak: két literben maximálják a kiadható üzemanyagot?!
5
3 hete
Itt a bejelentés, átmeneti korlátozásokról döntött a Mol: benzinkutak is bezárnak, erre fel kell készülni
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 10:02
Brutális tempóban hódítják meg a kínai autók Magyarországot: óriási meglepetés érik 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 06:29
Fájdalmas árat fizethet, aki csak a márkanévben bízik: rejtett veszélyekkel teli rengeteg gyerekülés
Agrárszektor  |  2026. április 14. 09:01
Riasztást adott ki a világszervezet: pusztító élelmiszerkatasztrófa jöhet