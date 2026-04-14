Ledobta a bombát a Fiat, Magyarországon a 4,4 milliós népautó: óriási roham indulhat érte

Megérkezett Magyarországra a Fiat apró, tisztán elektromos mikroautója, a Topolino. A kétszemélyes, kifejezetten városi közlekedésre tervezett jármű hivatalos hazai forgalmazása 4,39 millió forintos áron vette kezdetét.

A modell műszakilag a 2020-ban bemutatott Citroën Ami olasz testvére, amely egy évvel ezelőtt debütált a piacon. A francia változathoz hasonlóan a Topolino is egy mopedautó. Ezt a járműkategóriát bizonyos piacokon akár már 14 éves kortól, B kategóriás jogosítvány nélkül is lehet vezetni.

A mindössze 2,53 méter hosszú és 1,73 méteres tengelytávú apróság kevesebb mint fél tonnát, csupán 487 kilogrammot nyom. Méreteiből adódóan tökéletesen illeszkedik a sűrű városi forgalomba. A kétszemélyes utastérhez egy 63 literes csomagtér társul.

A meghajtásról egy 8 lóerős villanymotor gondoskodik, amely 44 Nm-es maximális forgatónyomaték leadására képes. A motor 10 másodperc alatt gyorsítja fel a járművet a 45 km/h-s végsebességre. A mindennapi utazásokhoz szükséges energiát egy nettó 5,4 kWh kapacitású akkumulátor biztosítja, amellyel egyetlen feltöltéssel mintegy 75 kilométeres hatótávolság érhető el.