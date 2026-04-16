Összesen 54 útszakaszon módosította a korábbi sebességhatárokat a Magyar Közút Zrt.
Váratlan fordulat a használtautó-piacon: hatalmasat zuhant ezeknek a népszerű autóknak az ára, most érdemes lecsapni rájuk
A kínálati átlagár 5,61 millió forintra nőtt, miközben az olcsó, 2,5 millió forint alatti autók aránya egy év alatt 5,3 százalékponttal csökkent a használtautó piacon. Ezzel párhuzamosan a 2,5–10 millió forintos kategória erősödött, az elektromos és hibrid autók kínálata közel 25%-kal bővült, miközben az átlagáruk 9% körüli mértékben mérséklődött.
A Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, márciusi közös statisztikája szerint a meghirdetett személyautók közel 90%-a továbbra is 10 millió forint alatt található, azonban ezen belül az eloszlás folyamatosan átrendeződik. Márciusban a kínálat 35,3%-a tartozott 2,5 millió forint alá, ami egy év alatt 5,3%-os visszaesést jelent. Ezzel párhuzamosan a 2,5–5 millió forintos kategória aránya 28,9%-ra nőtt, 2,3%-kal, míg az 5–10 millió forintos sáv 3,1%-kal, 23,5%-ra bővült. A 10 millió forint feletti kínálat aránya gyakorlatilag stagnált 12,3%-on - írták közleményükben.
A meghirdetett személygépkocsik közel fele, mintegy 52 430 darab benzinmeghajtású volt, míg a 45 890 dízelautó 41,7%-ot képviselt a kínálatban. Az alternatív hajtású járművek részesedése továbbra is alacsonyabb, az elektromosok a kínálat 5,7%-át, a hibridek pedig 4,7%-át teszik ki. Éves összevetésben az alternatív meghajtású autók kínálata bővült a leggyorsabban: az elektromos autók száma 24,8%-kal, a hibrideké 24,9%-kal nőtt. Ezzel párhuzamosan a benzinmeghajtású autók száma 1,2%-kal, a dízelmodelleké pedig 1,1%-kal emelkedett.
Magasabb a dízelek futásteljesítménye
A meghirdetett benzines autók átlagosan 153 ezer kilométert, míg a dízelek mintegy 220 ezer kilométert futottak, vagyis a dízelmeghajtású járművek közel 43,8%-kal nagyobb futásteljesítménnyel szerepeltek a kínálatban. A benzines autók átlagéletkora 13,4 év, a dízeleké 12,2 év volt. Éves összevetésben a dízelek futásteljesítménye 1,3%-kal, míg a benzineseké 3,2%-kal csökkent. A dízeles személygépjárművek átlagéletkora 0,8%-kal, míg a benzineseké 4,3%-kal csökkent.
A használt autók átlagárait meghajtás szerinti bontásban vizsgálva azt látjuk, hogy jelenleg a piacon a hibrid és az elektromos gépjárművek kínálati átlagára között az olló zárul: a hibrid esetében 2026 márciusában 11 320 000, míg az elektromos 10 970 000 forint átlagértéket láthattunk. A hibrid autók esetén ez 9,5%-os, míg az elektromosok esetében 9,2%-os árcsökkenést jelent egy év alatt. A dízelüzemű személygépkocsik átlagosan 5,2%-kal voltak drágábbak a benzines modelleknél.
A statisztikai modell szerint egy jármű minden eltelt évvel hajtástípustól függően 6,2–8,3%-ot veszít az értékéből, míg minden ezer megtett kilométer további 0,2%-os árcsökkenést eredményez.
A hengerűrtartalom 100 köbcentiméterrel való növekedése 3,4%-kal növeli az autó értékét, a teljesítmény 10 kilowattos növekedése pedig 3,6%-kal. Az állapot jelentős árkülönbséget okoz: az újszerű járművek 21,7%-kal, a kitűnő állapotúak 19,9%-kal drágábbak, míg a sérült vagy hibás autók ára átlagosan 60,0%-kal alacsonyabb.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Ezek a legdrágább és legolcsóbbak a népszerű modellek között
A legnépszerűbb modellek közül az Audi A6 bizonyult a legdrágábbnak 6,8 millió forintos átlagárral, míg a Suzuki Swift 1,77 millió forintos átlaggal továbbra is a legolcsóbb modell a 10-es listán. A legnagyobb mértékű drágulás ugyanakkor éppen a Swift esetében volt megfigyelhető: átlagára egy év alatt 25,5%-kal emelkedett.
A 10 legnépszerűbb márka életkorában minimális emelkedés tapasztalható a megfigyelt időszakban. Az Opel, a Renault és a Volkswagen márkák rendelkeznek a legidősebb átlagéletkorral, mely márciusban 12,5–13,5 év között mozgott. Őket követi a Ford és a Mercedes-Benz 11,8–11,9, majd az Audi és a Toyota, melyek átlagosan 11,3–11,6 évesek. A BMW-k átlagéletkora megközelítőleg 10,9 év, a Škodák nagyjából 10 évesek, végül pedig a legfiatalabb szereplő, a Kia, a márka átlagéletkora 8,9 év.
A 10 legnépszerűbb márka átlagárait vizsgálva a három nagy német prémiumgyártó - a Mercedes-Benz, a BMW és az Audi - jól elkülönülve vezetik a sorrendet a 8,3-10,2 millió forint kategóriában. Őket követi a Toyota, a Kia, a Škoda és a Volkswagen egy csoportban, amelyek árkategóriája 4,7–5,3 millió forint. A Ford ettől kissé lemaradva 4 millió forint körül szerepel a kínálatban, végül a legnépszerűbb márkák közül az alsó sávot a Renault és az Opel képviseli 2,7-3,1 millió forintos átlagárakkal.
Jelentős mértékű csökkenést tapasztalhatunk csütörtökön a hazai benzinkutak nagykereskedelmi piaci áraiban.
Komoly várakozások kísérik a Tisza Párt kormányalakítását, különösen azt, hogy a kampányígéretekből mi valósul meg a gyakorlatban.
Gyökeres stratégiai váltásra készül az Uber, amely több mint 10 milliárd dollárt fordíthat robotaxi-fejlesztésekre.
Súlyos ára lesz a hatósági áras benzinnek: elkerülhetetlennek tűnik a legrosszabb forgatókönyv, iszonyatos teher szakad az ország nyakába
Szakértők szerint a kialakult helyzet tarthatatlan, ami az ársapka mielőbbi kivezetését kényszerítheti ki a döntéshozókból.
A lángok egy parkolóházban csaptak fel, ahol teszt- és selejtezett autókat tároltak.
A Speedmarathon akcióban nemcsak gyorshajtókat szűrnek ki, más szabálysértésekre is figyelnek a rendőrök.
Fű alatt írták át a sebességhatárokat a hazai utakon: csúnyán ráfázhat a büntetéssel, aki ezentúl is megszokásból vezet
A Magyar Közút Zrt. 2025-ben összesen 54 hazai útszakaszon módosította a sebességhatárokat.
Kiderült, tényleg kifogyóban vannak-e az üzemanyagtartalékok: erről minden magyar autósnak tudnia kell!
Megindult a stratégiai kőolajtermék készletek visszapótlása áprilisban - közölte a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség.
Vészesen leapadtak az üzemanyagtartalékok, kell tartani hiánytól? Megszólalt az Ásványolaj Szövetség
A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adataiból, hogy márciusra a tartalékolt benzin 80 százaléka, a gázolaj 75 százaléka elfogyott.
A Balaton irányába tartóknak érdemes türelemmel készülniük: az M7-esen több szakaszon is sávlezárások és terelések lassítják a haladást.
Elképesztő számú autós sétált a hatóság csapdájába a fővárosban: tömegesen postázzák a vaskos csekkeket
Több mint 1700 gyorshajtót mértek be egy hónap alatt a fővárosban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden
Miközben rekordközeli tempóban pörög az újautó-piac Magyarországon, a felszín alatt erősen kettészakadt a kereslet.
Megérkezett Magyarországra a Fiat apró, tisztán elektromos mikroautója, a Topolino.
A hatósági árak miatti importkiesés és a megnövekedett fogyasztás következtében a benzin- és gázolajkészletek drasztikusan csökkentek egyetlen hónap alatt.
Fájdalmas árat fizethet, aki csak a márkanévben bízik: rejtett veszélyekkel teli rengeteg gyerekülés
A Tudatos Vásárlók Egyesületének új biciklis és autós gyerekülés tesztjeiből kiderül, mely konkrét modellek teljesítenek valóban jól, ha biztonságról van szó.
Irtó fontos határidő közeleg a magyar autósoknak: közeleg a határidőt, három napjuk van befizetni ezt a dolgot
Bár az adóügyek többsége elektronikusan is intézhető, az szja-bevallási és a gépjárműadó-szezonban idén is nagy a forgalom az ügyfélszolgálatokon.
Nagy bajban lehet a szlovák autógyártás, pedig a régióban náluk az egyik legnagyobb ennek az iparágnak a múltja.
A Fővárosi Főügyészség indítványozta annak a 25 éves török férfinak a letartóztatását, aki péntek este a budapesti Váci úti felüljárón két emberéletet követelő balesetet okozott.
