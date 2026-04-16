Váratlan fordulat a használtautó-piacon: hatalmasat zuhant ezeknek a népszerű autóknak az ára, most érdemes lecsapni rájuk

A kínálati átlagár 5,61 millió forintra nőtt, miközben az olcsó, 2,5 millió forint alatti autók aránya egy év alatt 5,3 százalékponttal csökkent a használtautó piacon. Ezzel párhuzamosan a 2,5–10 millió forintos kategória erősödött, az elektromos és hibrid autók kínálata közel 25%-kal bővült, miközben az átlagáruk 9% körüli mértékben mérséklődött.

A Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, márciusi közös statisztikája szerint a meghirdetett személyautók közel 90%-a továbbra is 10 millió forint alatt található, azonban ezen belül az eloszlás folyamatosan átrendeződik. Márciusban a kínálat 35,3%-a tartozott 2,5 millió forint alá, ami egy év alatt 5,3%-os visszaesést jelent. Ezzel párhuzamosan a 2,5–5 millió forintos kategória aránya 28,9%-ra nőtt, 2,3%-kal, míg az 5–10 millió forintos sáv 3,1%-kal, 23,5%-ra bővült. A 10 millió forint feletti kínálat aránya gyakorlatilag stagnált 12,3%-on - írták közleményükben.

A meghirdetett személygépkocsik közel fele, mintegy 52 430 darab benzinmeghajtású volt, míg a 45 890 dízelautó 41,7%-ot képviselt a kínálatban. Az alternatív hajtású járművek részesedése továbbra is alacsonyabb, az elektromosok a kínálat 5,7%-át, a hibridek pedig 4,7%-át teszik ki. Éves összevetésben az alternatív meghajtású autók kínálata bővült a leggyorsabban: az elektromos autók száma 24,8%-kal, a hibrideké 24,9%-kal nőtt. Ezzel párhuzamosan a benzinmeghajtású autók száma 1,2%-kal, a dízelmodelleké pedig 1,1%-kal emelkedett.

Magasabb a dízelek futásteljesítménye

A meghirdetett benzines autók átlagosan 153 ezer kilométert, míg a dízelek mintegy 220 ezer kilométert futottak, vagyis a dízelmeghajtású járművek közel 43,8%-kal nagyobb futásteljesítménnyel szerepeltek a kínálatban. A benzines autók átlagéletkora 13,4 év, a dízeleké 12,2 év volt. Éves összevetésben a dízelek futásteljesítménye 1,3%-kal, míg a benzineseké 3,2%-kal csökkent. A dízeles személygépjárművek átlagéletkora 0,8%-kal, míg a benzineseké 4,3%-kal csökkent.

A használt autók átlagárait meghajtás szerinti bontásban vizsgálva azt látjuk, hogy jelenleg a piacon a hibrid és az elektromos gépjárművek kínálati átlagára között az olló zárul: a hibrid esetében 2026 márciusában 11 320 000, míg az elektromos 10 970 000 forint átlagértéket láthattunk. A hibrid autók esetén ez 9,5%-os, míg az elektromosok esetében 9,2%-os árcsökkenést jelent egy év alatt. A dízelüzemű személygépkocsik átlagosan 5,2%-kal voltak drágábbak a benzines modelleknél.

A statisztikai modell szerint egy jármű minden eltelt évvel hajtástípustól függően 6,2–8,3%-ot veszít az értékéből, míg minden ezer megtett kilométer további 0,2%-os árcsökkenést eredményez.

A hengerűrtartalom 100 köbcentiméterrel való növekedése 3,4%-kal növeli az autó értékét, a teljesítmény 10 kilowattos növekedése pedig 3,6%-kal. Az állapot jelentős árkülönbséget okoz: az újszerű járművek 21,7%-kal, a kitűnő állapotúak 19,9%-kal drágábbak, míg a sérült vagy hibás autók ára átlagosan 60,0%-kal alacsonyabb.

Ezek a legdrágább és legolcsóbbak a népszerű modellek között

A legnépszerűbb modellek közül az Audi A6 bizonyult a legdrágábbnak 6,8 millió forintos átlagárral, míg a Suzuki Swift 1,77 millió forintos átlaggal továbbra is a legolcsóbb modell a 10-es listán. A legnagyobb mértékű drágulás ugyanakkor éppen a Swift esetében volt megfigyelhető: átlagára egy év alatt 25,5%-kal emelkedett.

A 10 legnépszerűbb márka életkorában minimális emelkedés tapasztalható a megfigyelt időszakban. Az Opel, a Renault és a Volkswagen márkák rendelkeznek a legidősebb átlagéletkorral, mely márciusban 12,5–13,5 év között mozgott. Őket követi a Ford és a Mercedes-Benz 11,8–11,9, majd az Audi és a Toyota, melyek átlagosan 11,3–11,6 évesek. A BMW-k átlagéletkora megközelítőleg 10,9 év, a Škodák nagyjából 10 évesek, végül pedig a legfiatalabb szereplő, a Kia, a márka átlagéletkora 8,9 év.

A 10 legnépszerűbb márka átlagárait vizsgálva a három nagy német prémiumgyártó - a Mercedes-Benz, a BMW és az Audi - jól elkülönülve vezetik a sorrendet a 8,3-10,2 millió forint kategóriában. Őket követi a Toyota, a Kia, a Škoda és a Volkswagen egy csoportban, amelyek árkategóriája 4,7–5,3 millió forint. A Ford ettől kissé lemaradva 4 millió forint körül szerepel a kínálatban, végül a legnépszerűbb márkák közül az alsó sávot a Renault és az Opel képviseli 2,7-3,1 millió forintos átlagárakkal.