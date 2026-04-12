Hatalmas bajban az ország autógyártása: valamit lépni kell, mert ezrek kerülhetnek utcára

Nagy bajban lehet a szlovák autógyártás, pedig a régióban náluk az egyik legnagyobb ennek az iparágnak a múltja - jelentette a HVG.

Szlovákia évente mintegy egymillió legyártott gépjárművel világelső az egy főre jutó autógyártásban. A hazai iparág gyökerei több mint száz évre nyúlnak vissza. A valódi fellendülést azonban a rendszerváltás után betelepülő külföldi nagyvállalatok hozták el. Jelenleg négy nemzetközi óriáscég termel az országban, és már épül az ötödik üzem is. A hosszú ideje tartó növekedés jövőbeli fenntarthatósága viszont egyre kérdésesebb.

A szlovák autógyártás története jóval megelőzi az önálló állam létrejöttét. A ma ismert, modern járműipar Csehszlovákia 1993-as felbomlása után indult rohamos fejlődésnek. Az első nagy beruházó a Volkswagen volt. A vállalat már 1991-ben felvásárolta a cseh Skoda szlovákiai üzemét, majd az évtized végére létrehozta saját, helyi leányvállalatát.

A külföldi gyártók tömeges megjelenését a komoly hazai ipari hagyományok indokolták. Szintén döntő tényező volt a rendkívül kedvező bérköltség, amely a németországi bérszínvonalnak mindössze húsz százalékát tette ki.

Jelenleg négy nemzetközi nagyvállalat rendelkezik szlovákiai gyárral: a Volkswagen Pozsonyban, a Stellantis Nagyszombaton, a Kia Zsolnán, a Jaguar pedig Nyitrán termel. A gyártókapacitás a jövőben tovább bővül. Kassán ugyanis már zajlik a Volvo új üzemének építése. Itt a tervek szerint 2027-től kizárólag tisztán elektromos meghajtású Polestar modellek gördülnek majd le a gyártósorról.