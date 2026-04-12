Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Hatalmas bajban az ország autógyártása: valamit lépni kell, mert ezrek kerülhetnek utcára

Nagy bajban lehet a szlovák autógyártás, pedig a régióban náluk az egyik legnagyobb ennek az iparágnak a múltja - jelentette a HVG.

Szlovákia évente mintegy egymillió legyártott gépjárművel világelső az egy főre jutó autógyártásban. A hazai iparág gyökerei több mint száz évre nyúlnak vissza. A valódi fellendülést azonban a rendszerváltás után betelepülő külföldi nagyvállalatok hozták el. Jelenleg négy nemzetközi óriáscég termel az országban, és már épül az ötödik üzem is. A hosszú ideje tartó növekedés jövőbeli fenntarthatósága viszont egyre kérdésesebb.

A szlovák autógyártás története jóval megelőzi az önálló állam létrejöttét. A ma ismert, modern járműipar Csehszlovákia 1993-as felbomlása után indult rohamos fejlődésnek. Az első nagy beruházó a Volkswagen volt. A vállalat már 1991-ben felvásárolta a cseh Skoda szlovákiai üzemét, majd az évtized végére létrehozta saját, helyi leányvállalatát.

A külföldi gyártók tömeges megjelenését a komoly hazai ipari hagyományok indokolták. Szintén döntő tényező volt a rendkívül kedvező bérköltség, amely a németországi bérszínvonalnak mindössze húsz százalékát tette ki.

Jelenleg négy nemzetközi nagyvállalat rendelkezik szlovákiai gyárral: a Volkswagen Pozsonyban, a Stellantis Nagyszombaton, a Kia Zsolnán, a Jaguar pedig Nyitrán termel. A gyártókapacitás a jövőben tovább bővül. Kassán ugyanis már zajlik a Volvo új üzemének építése. Itt a tervek szerint 2027-től kizárólag tisztán elektromos meghajtású Polestar modellek gördülnek majd le a gyártósorról.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:15
20:01
19:45
19:27
19:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 14.
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
2026. április 13.
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
2026. április 14.
Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
2026. április 14.
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
2026. április 14.
Vészesen leapadtak az üzemanyagtartalékok, kell tartani hiánytól? Megszólalt az Ásványolaj Szövetség
1
2 hete
Itt a kormány bejelentése, korlátozás jön a benzinkutakon: minden autóst érint a szigor
2
4 hete
Jön a kötelező rendszámcsere: közeleg a határidő, rengeteg magyar kocsiját vonhatják ki a forgalomból?
3
1 hete
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
4
4 hete
Drasztikus lépésre készülnek a magyar benzinkutak: két literben maximálják a kiadható üzemanyagot?!
5
3 hete
Itt a bejelentés, átmeneti korlátozásokról döntött a Mol: benzinkutak is bezárnak, erre fel kell készülni
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 19:15
Magyar Péter bejelentése: ezek lesznek az új kormány egyik első intézkedései, két dolog elől azonnal elzárják a közpénzcsapot
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 19:01
Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
Agrárszektor  |  2026. április 14. 20:29
Nagy változást hozhat a Corteva új vezetője a cég életében