Brutális baleset az Árpád hídnál: vétlen autó zuhant le a felüljáróról, két ember meghalt

Két ember meghalt és négyen megsérültek abban a súlyos közúti balesetben, amely péntek este történt Budapesten, a Göncz Árpád városközpontnál található felüljárón. A rendelkezésre álló információk szerint illegális utcai versenyzés állhat a tragédia hátterében.

A rendőrség tájékoztatása szerint az áldozatok közül egy ember a helyszínen, egy másik pedig a kórházba szállítás közben vesztette életét. A balesetben összesen öt gépjármű volt érintett. A két halálos áldozat mellett a mentők négy sérültet láttak el.

A Telex információi szerint eredetileg két autó ütközött össze. Az ütközés következtében az egyik jármű lezuhant a felüljáróról. Ennek az autónak a vezetője azonnal életét vesztette.

Szemtanúk arról számoltak be, hogy a balesetet megelőzően több nagy teljesítményű autó versenyzett egymással, miközben sávokat váltva szlalomozott a forgalomban. Az egyik versenyző jármű frontálisan ütközött a vétlen Toyotával. A terepjáró az ütközés erejétől zuhant le az úttestről.