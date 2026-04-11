2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
légzsák, autó, baleset, autóbaleset
Autó

Brutális baleset az Árpád hídnál: vétlen autó zuhant le a felüljáróról, két ember meghalt

Pénzcentrum
2026. április 11. 08:03

Két ember meghalt és négyen megsérültek abban a súlyos közúti balesetben, amely péntek este történt Budapesten, a Göncz Árpád városközpontnál található felüljárón. A rendelkezésre álló információk szerint illegális utcai versenyzés állhat a tragédia hátterében.

A rendőrség tájékoztatása szerint az áldozatok közül egy ember a helyszínen, egy másik pedig a kórházba szállítás közben vesztette életét. A balesetben összesen öt gépjármű volt érintett. A két halálos áldozat mellett a mentők négy sérültet láttak el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Telex információi szerint eredetileg két autó ütközött össze. Az ütközés következtében az egyik jármű lezuhant a felüljáróról. Ennek az autónak a vezetője azonnal életét vesztette.

Szemtanúk arról számoltak be, hogy a balesetet megelőzően több nagy teljesítményű autó versenyzett egymással, miközben sávokat váltva szlalomozott a forgalomban. Az egyik versenyző jármű frontálisan ütközött a vétlen Toyotával. A terepjáró az ütközés erejétől zuhant le az úttestről.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 11. szombat
Leó, Szaniszló
15. hét
Április 11.
A Parkinson-kór világnapja
Április 11.
Debrecen napja
Április 11.
A magyar költészet napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diszkont értékpapír
olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet névérték alatt bocsátanak ki és lejáratkor a névértéket fizetik a tulajdonosnak, így a névérték és a kibocsátási érték különbözete adja a hozamot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
