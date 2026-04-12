Előzetesbe kerülhet az angyalföldi ámokfutó: indítványozta az ügyészség a letartóztatását
A Fővárosi Főügyészség indítványozta annak a 25 éves török férfinak a letartóztatását, aki péntek este a budapesti Váci úti felüljárón két emberéletet követelő balesetet okozott. A gyanú szerint a sofőr kirívó gyorshajtása és szándékos, rendkívül felelőtlen manőverezése vezetett a tragédiához.
A halálos kimenetelű baleset pénteken késő este történt a XIII. kerületben, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében található felüljárón. A török sofőr nagy sebességgel haladt a Dózsa György út irányába. Ezt követően a záróvonalat szándékosan átlépve áttért a szembejövő sávba, hogy egyszerre több, előtte haladó járművet is megelőzzön.
A manőver közben a szemből érkező forgalom miatt jobbra rántotta a kormányt, és nekiütközött két, vele azonos irányba tartó autónak. Ekkor elvesztette az uralmat a járműve felett, és átsodródott a szemközti sávba. Itt frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő személygépkocsival.
Az ütközés erejétől átszakadt a szalagkorlát, a vétlen sofőr autója pedig lezuhant a felüljáróról. A gyanúsított kocsija ezután még egy járműnek nekicsapódott, mielőtt a korlát végleg megállította volna. A baleset következtében a lezuhant autó vezetője a helyszínen életét vesztette, a tragédiát okozó sofőr egyik utasa pedig a kórházba szállítást követően hunyt el.
A rendőrség halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettének megalapozott gyanújával vette őrizetbe a férfit. Mivel a cselekmény öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, az ügyészség a szökés és az elrejtőzés megakadályozása érdekében indítványozta a letartóztatását. A hatóság szerint a gyanúsított gátlástalan, másokat szándékosan veszélyeztető magatartása miatt a bűnismétlés veszélye is fennáll. A kényszerintézkedés elrendeléséről várhatóan hétfőn dönt a nyomozási bíró.
