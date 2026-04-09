Az elektromos autók iránti mérséklődő kereslet miatt a Kia jelentősen visszavágta a 2030-ra vonatkozó értékesítési céljait.
Fájdalmas meglepetés vár az autóvásárlókra: brutálisan megdrágult az egyik legnépszerűbb modell
Megállíthatatlanul nő az érdeklődés az elektromos és hibrid hajtáslánccal ellátott gépjárművek iránt, dízel autókra egyre kevesebben pályáznak, a benzinesek pedig még mindig vezetik a népszerűségi versenyt – derült ki a Használtautó.hu 2026. márciusi számaiból.
Rendkívül erős volt 2026 harmadik hónapja a Használtautó.hu-n: a márciusi összegzés szerint az érdeklődések (avagy a telefonszám- és e-mail cím felfedések) száma átlépte a 453 ezret, a feladott hirdetések száma pedig a 110 ezret, ezzel mindkettő felülmúlta a tavalyi év azonos időszakában megfigyelt adatokat. Miközben a ferdehátúak (1. hely) és a kombik (3. hely) iránti érdeklődés érdemben nem változott, SUV-okat (2. hely) majdnem 20%-kal többen (95 600-an) kerestek. A sedanok (4. hely) népszerűsége eközben 9%-kal csökkent.
Az átlagos vételár szüntelenül nő (a tavalyi 4,9 millióról már 5,5 millióra növekedett), viszont csökkent az átlagéletkor (2025: 13,16 év; 2026: 12,56 év), és az átlagos futásteljesítmény is (~181 000 km-ről 171 000 km-re).
Ahogy februárban, úgy most is a kombik esetében látható a legnagyobb, 16%-os vételár-növekedés (4,3 millióról 5 millióra), a sedanok 13%-ot, a ferdehátúak 10%-ot, a SUV-ok 2%-ot drágultak. Az elektromos autók egy kicsivel megfizethetőbbé váltak (100 ezer forintot csökkent az átlagáruk 10,3 millióról 10,2 millióra), de a benzinesekhez (4,2 millió helyett 4,7 millió), a dízelekhez (4,6 millió helyett 4,9 millió) és a hibridekhez (10,4 millió helyett 10,7 millió) drágábban juthatunk hozzá, mint 2025 márciusában.
„A dízelautók iránti érdeklődés már egy ideje csökken, mostanra pedig több mint 20 ezerrel kevesebben keresik ezeket a modelleket tavalyi év azonos időszakához képest. Bár a dízel továbbra is stabil és sokak által kedvelt hajtáslánc, a visszaesés fő oka, hogy a céges vásárlók egyre kevésbé választják őket, emiatt pedig jóval kevesebb dízel kerül a használt piacra. Ezzel szemben egyre több elektromos és hibrid autó jelenik meg a kínálatban. A flották közelgő frissítése és az olajpiaci bizonytalanságok miatt több vásárló fordul az alternatív hajtásláncok felé.” – mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.
Szigorodó biztonsági előírásokkal akadályozná meg Brüsszel a legnagyobb amerikai pickupok európai forgalmazását
Bár két évvel ezelőtt még arról szóltak a hírek, hogy a szintén kínai Changan segítségével tér vissza a Volga márka, a korábbi projekt végül meghiúsult.
Elképesztő roham indult a kínai autókért Magyarországon: ezek a modellek lettek a vásárlók új kedvencei, rengeteget adtak el belőlük
A kínai autómárkák részesedése már tartósan 8 százalék fölé emelkedett a magyar piacon, miközben a forgalomba helyezések száma is látványosan megugrott 2026 elején.
Rengetegen keresnek most ilyen autókat használtan: megvan, mi a magyarok új kedvence - nagyon jól járhat, aki ilyet adna el
A külföldi járművek iránti megnövekedett kereslet nagyrészt a forint euróhoz viszonyított árfolyamának köszönhető.
Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra
Bizonytalan évre számít a Suzuki belföldi értékesítési vezetője, Horváth Attila a Pénzcentrumnak arról beszélt: sokkal keményebben meg kell dolgozni az ügyfélszerződésekért.
Végre kiderült, melyik használt autót éri meg valójában megvenni: mutatjuk a listát, ami megvédi a pénztárcádat
A használt autók piacán eligazodni egyre nehezebb, miközben az árak emelkedése miatt a jó ár-érték arány megtalálása különösen felértékelődött.
Összeszedtük, a Pénzcentrum mely cikkei érdekelték legjobban az olvasókat a 14. héten.
Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
A városokban és falvakban mostantól alapértelmezetten 30 km/h-s sebességkorlátozás lép életbe, és a jövőben a kerékpárosoknak és gyalogosoknak elsőbbségük lesz.
Rengeteg sofőr bukja a jogosítványát a napokban: hiába a drága biztosítás, senki nem fogja kifizetni a kárt
Az Országos Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint tavaly húsvétkor az ellenőrzött járművezetők közül 450 vezetett ittasan, a lefülelt elkövetők több mint fele (258 fő) ellen pedig az...
Az Európai Unió tartós energiaválságra, sőt a legrosszabb forgatókönyvekre is felkészül a közel-keleti konfliktusok miatt.
Megőrülnek a magyarok ezekért az autókért: hiába drágák, rengeteget vásároltak belőlük alig pár hónap alatt
A BMW Group Magyarország 24,5 százalékkal növelte a BMW márka eladásait 2026 első negyedévében a tavalyi év azonos időszakához képest.
Az új KRESZ tervezete egy teljesen új, "Telekocsi" feliratú kiegészítő tábla bevezetését irányozza elő a hazai utakon.
Szabályosan elkapkodják a magyarok ezeket a sokat futott járgányokat: kiderült az ok, minden ezen az egyetlen dolgon múlik
A 2026-os első negyedéves adatok alapján a magyar használtmotor-piacon egyértelműen a BMW a legnépszerűbb.
Óriási meglepetés, ez most Magyarország kedvenc autója: lenyomta a Vitarát, S-Crosst, rengetegen keresik
Az idei március a forgalomba helyezések tekintetében az elmúlt évek legerősebb hónapja volt a magyar autópiacon.
A cseh kormány április 8-tól maximalizálja az üzemanyagok kereskedői árrését, és csökkenti a gázolaj jövedéki adóját.
Figyelem! Áprilistól változott a fontos közlekedési szabály: kemény bírságot fizethet, aki ezt benézi
Április 1-jétől a személyautók számára már nem kötelező a nappali menetfény használata Horvátországban.
Rengeteg veszélyes autót hívnak vissza: itt a lista, ezek a kocsik simán kigyulladhatnak - intézkedj, ha ilyet vettél!
Tűzveszély miatt visszahívást indított a Stellantis az 1,2 literes PureTech mild hibrid benzinmotorral szerelt modelljeire.
A személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításainak átlagdíjai országosan 1,7 százalékkal csökkentek a negyedik negyedévben éves alapon.
-
-
