2026. április 9. csütörtök
14 °C Budapest
Drone felvétel egy csomó eladó autók kint a kereskedésnél
Autó

Fájdalmas meglepetés vár az autóvásárlókra: brutálisan megdrágult az egyik legnépszerűbb modell

Pénzcentrum
2026. április 9. 12:04

Megállíthatatlanul nő az érdeklődés az elektromos és hibrid hajtáslánccal ellátott gépjárművek iránt, dízel autókra egyre kevesebben pályáznak, a benzinesek pedig még mindig vezetik a népszerűségi versenyt – derült ki a Használtautó.hu 2026. márciusi számaiból.

Rendkívül erős volt 2026 harmadik hónapja a Használtautó.hu-n: a márciusi összegzés szerint az érdeklődések (avagy a telefonszám- és e-mail cím felfedések) száma átlépte a 453 ezret, a feladott hirdetések száma pedig a 110 ezret, ezzel mindkettő felülmúlta a tavalyi év azonos időszakában megfigyelt adatokat. Miközben a ferdehátúak (1. hely) és a kombik (3. hely) iránti érdeklődés érdemben nem változott, SUV-okat (2. hely) majdnem 20%-kal többen (95 600-an) kerestek. A sedanok (4. hely) népszerűsége eközben 9%-kal csökkent.

Az átlagos vételár szüntelenül nő (a tavalyi 4,9 millióról már 5,5 millióra növekedett), viszont csökkent az átlagéletkor (2025: 13,16 év; 2026: 12,56 év), és az átlagos futásteljesítmény is (~181 000 km-ről 171 000 km-re).

Ahogy februárban, úgy most is a kombik esetében látható a legnagyobb, 16%-os vételár-növekedés (4,3 millióról 5 millióra), a sedanok 13%-ot, a ferdehátúak 10%-ot, a SUV-ok 2%-ot drágultak. Az elektromos autók egy kicsivel megfizethetőbbé váltak (100 ezer forintot csökkent az átlagáruk 10,3 millióról 10,2 millióra), de a benzinesekhez (4,2 millió helyett 4,7 millió), a dízelekhez (4,6 millió helyett 4,9 millió) és a hibridekhez (10,4 millió helyett 10,7 millió) drágábban juthatunk hozzá, mint 2025 márciusában.

„A dízelautók iránti érdeklődés már egy ideje csökken, mostanra pedig több mint 20 ezerrel kevesebben keresik ezeket a modelleket tavalyi év azonos időszakához képest. Bár a dízel továbbra is stabil és sokak által kedvelt hajtáslánc, a visszaesés fő oka, hogy a céges vásárlók egyre kevésbé választják őket, emiatt pedig jóval kevesebb dízel kerül a használt piacra. Ezzel szemben egyre több elektromos és hibrid autó jelenik meg a kínálatban. A flották közelgő frissítése és az olajpiaci bizonytalanságok miatt több vásárló fordul az alternatív hajtásláncok felé.” – mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.
Címlapkép: Getty Images
#autó #benzin #dízel #árak #elektromos autó #autópiac #használtautó-piac #hibridautó

