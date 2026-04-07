Rengetegen keresnek most ilyen autókat használtan: megvan, mi a magyarok új kedvence - nagyon jól járhat, aki ilyet adna el
Öt éve nem látott szintre emelkedett a használtautó-import Magyarországon a DataHouse adatai szerint. Az első negyedévben több mint 17 százalékkal nőtt a behozatal az előző évhez képest. A márciusi forgalom már a koronavírus-járvány előtti rekordokat idézi. Ha a piaci lendület kitart, idén a 140 ezret is meghaladhatja a regisztrált import járművek száma.
Márciusban 13 648 külföldről behozott használt személyautó kapott magyar rendszámot. Ez 30 százalékos ugrást jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Ilyen magas volumenre legutóbb 2019 őszén volt példa. A mostani adat éles fordulatot jelent a korábbi időszakhoz viszonyítva, amikor a havi behozatal rendre tízezer darab alatt rekedt.
Az év első három hónapjában összesen 35 891 jármű érkezett az országba, ami folyamatos és stabil piaci bővülést jelez.
A külföldi járművek iránti megnövekedett kereslet nagyrészt a forint euróhoz viszonyított árfolyamának köszönhető. Ez a korábbi egy-két évhez képest jóval kedvezőbb vásárlási feltételeket teremtett. A forgalom az elmúlt időszakban fokozatosan gyorsult fel.
A havi import először a 11 ezres, majd a 12 ezres határt lépte át, márciusra pedig a 13 ezres szintet is kényelmesen megugrotta. A jelenlegi trendek alapján az éves behozatal a tavalyi 128 ezerről idén 140 ezer darab fölé nőhet.
- hívta fel a figyelmet a JóAutók.hu
A márkák tekintetében az első negyedévben továbbra is a Volkswagen bizonyult a legnépszerűbbnek. A dobogó második fokán azonban változás történt: a Ford hosszas felzárkózás után sikeresen megelőzte az Opelt. A toplista további helyein az Audi, a Toyota és a Hyundai osztozik.
Érdekesség, hogy a közel 36 ezres használtautó-import szinte hajszálpontosan megegyezik a hazai újautó-eladások számával. Az új járművek piaca szintén 10 százalék feletti bővülést mutatott az év első három hónapjában.
Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra
Bizonytalan évre számít a Suzuki belföldi értékesítési vezetője, Horváth Attila a Pénzcentrumnak arról beszélt: sokkal keményebben meg kell dolgozni az ügyfélszerződésekért.
Végre kiderült, melyik használt autót éri meg valójában megvenni: mutatjuk a listát, ami megvédi a pénztárcádat
A használt autók piacán eligazodni egyre nehezebb, miközben az árak emelkedése miatt a jó ár-érték arány megtalálása különösen felértékelődött.
Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
A városokban és falvakban mostantól alapértelmezetten 30 km/h-s sebességkorlátozás lép életbe, és a jövőben a kerékpárosoknak és gyalogosoknak elsőbbségük lesz.
Rengeteg sofőr bukja a jogosítványát a napokban: hiába a drága biztosítás, senki nem fogja kifizetni a kárt
Az Országos Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint tavaly húsvétkor az ellenőrzött járművezetők közül 450 vezetett ittasan, a lefülelt elkövetők több mint fele (258 fő) ellen pedig az...
Az Európai Unió tartós energiaválságra, sőt a legrosszabb forgatókönyvekre is felkészül a közel-keleti konfliktusok miatt.
Megőrülnek a magyarok ezekért az autókért: hiába drágák, rengeteget vásároltak belőlük alig pár hónap alatt
A BMW Group Magyarország 24,5 százalékkal növelte a BMW márka eladásait 2026 első negyedévében a tavalyi év azonos időszakához képest.
Az új KRESZ tervezete egy teljesen új, "Telekocsi" feliratú kiegészítő tábla bevezetését irányozza elő a hazai utakon.
Szabályosan elkapkodják a magyarok ezeket a sokat futott járgányokat: kiderült az ok, minden ezen az egyetlen dolgon múlik
A 2026-os első negyedéves adatok alapján a magyar használtmotor-piacon egyértelműen a BMW a legnépszerűbb.
Óriási meglepetés, ez most Magyarország kedvenc autója: lenyomta a Vitarát, S-Crosst, rengetegen keresik
Az idei március a forgalomba helyezések tekintetében az elmúlt évek legerősebb hónapja volt a magyar autópiacon.
A cseh kormány április 8-tól maximalizálja az üzemanyagok kereskedői árrését, és csökkenti a gázolaj jövedéki adóját.
Figyelem! Áprilistól változott a fontos közlekedési szabály: kemény bírságot fizethet, aki ezt benézi
Április 1-jétől a személyautók számára már nem kötelező a nappali menetfény használata Horvátországban.
Rengeteg veszélyes autót hívnak vissza: itt a lista, ezek a kocsik simán kigyulladhatnak - intézkedj, ha ilyet vettél!
Tűzveszély miatt visszahívást indított a Stellantis az 1,2 literes PureTech mild hibrid benzinmotorral szerelt modelljeire.
A személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításainak átlagdíjai országosan 1,7 százalékkal csökkentek a negyedik negyedévben éves alapon.
Húsvét előtt és alatt ismét kamionstop nehezíti a teherforgalmat Magyarországon, azonban az éjszakai időszakokban feloldják a korlátozást.
Hiába várják a magyar vásárlók az olcsó villanyautókat: kiderült a keserű igazság, miért kell még mindig vagyonokat fizetni értük
Elektromos átállás után árháború jön: a kínai gyártók felforgatják az európai autópiacot, miközben a vevők még mindig a megfizethető modellekre várnak.
Az elmúlt időszakban feltűnően megszaporodtak a közlekedéssel kapcsolatos hírek, viták és sokszor indulatokat kiváltó esetek.
Hatalmas pofont kapott a Magyarországon is terjeszkedő autóipari óriás: ekkora zuhanásra senki sem számított
Komoly fordulat következett be a globális autóiparban, miután a Magyarországon is aktív BYD több év után először számolt be profitcsökkenésről.
Tényleg a magyar védett árakon a legolcsóbb a tankolás? Csúnya világ jöhet az árstop után: ez mindenkinek fájni fog
A magyarországi védett üzemanyagár valóban az alacsonyabbak közé tartozik a régióban, de nem a legalacsonyabb.
