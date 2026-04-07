Rengetegen keresnek most ilyen autókat használtan: megvan, mi a magyarok új kedvence - nagyon jól járhat, aki ilyet adna el

Öt éve nem látott szintre emelkedett a használtautó-import Magyarországon a DataHouse adatai szerint. Az első negyedévben több mint 17 százalékkal nőtt a behozatal az előző évhez képest. A márciusi forgalom már a koronavírus-járvány előtti rekordokat idézi. Ha a piaci lendület kitart, idén a 140 ezret is meghaladhatja a regisztrált import járművek száma.

Márciusban 13 648 külföldről behozott használt személyautó kapott magyar rendszámot. Ez 30 százalékos ugrást jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Ilyen magas volumenre legutóbb 2019 őszén volt példa. A mostani adat éles fordulatot jelent a korábbi időszakhoz viszonyítva, amikor a havi behozatal rendre tízezer darab alatt rekedt.

Az év első három hónapjában összesen 35 891 jármű érkezett az országba, ami folyamatos és stabil piaci bővülést jelez.

A külföldi járművek iránti megnövekedett kereslet nagyrészt a forint euróhoz viszonyított árfolyamának köszönhető. Ez a korábbi egy-két évhez képest jóval kedvezőbb vásárlási feltételeket teremtett. A forgalom az elmúlt időszakban fokozatosan gyorsult fel.

A havi import először a 11 ezres, majd a 12 ezres határt lépte át, márciusra pedig a 13 ezres szintet is kényelmesen megugrotta. A jelenlegi trendek alapján az éves behozatal a tavalyi 128 ezerről idén 140 ezer darab fölé nőhet.

- hívta fel a figyelmet a JóAutók.hu

A márkák tekintetében az első negyedévben továbbra is a Volkswagen bizonyult a legnépszerűbbnek. A dobogó második fokán azonban változás történt: a Ford hosszas felzárkózás után sikeresen megelőzte az Opelt. A toplista további helyein az Audi, a Toyota és a Hyundai osztozik.

Érdekesség, hogy a közel 36 ezres használtautó-import szinte hajszálpontosan megegyezik a hazai újautó-eladások számával. Az új járművek piaca szintén 10 százalék feletti bővülést mutatott az év első három hónapjában.