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Utazás

Pótdíjat kér utólag a népszerű fapados légitársaság: bukhatják a jegyüket, akik nem fizetnek

Pénzcentrum
2026. június 4. 15:44

Az olasz versenyhatóság vizsgálatot indított a Volotea légitársaság ellen egy új árazási gyakorlat miatt. A diszkontcég az emelkedő üzemanyagárakra hivatkozva a jegyvásárlás után, az indulás előtti napokban számít fel pótdíjat az utasoknak. A hatóság szerint ez tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat lehet, mivel az utazók nem a teljes költség ismeretében hozzák meg döntésüket, szemlézte a Portfolio.

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Az olasz versenyhatóság vizsgálatot indított a spanyol diszkont légitársaság, a Volotea ellen, mert a cég a közel-keleti konfliktus miatt megemelkedett üzemanyagárak költségeit részben az utasokra hárítja át. A hatóság szerint az alkalmazott gyakorlat akár a fogyasztóvédelmi szabályokat is sértheti.

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A légitársaság a „Fair Travel Promise” (Tisztességes utazási ígéret) elnevezésű új árazási modell keretében vezette be a változó mértékű felárat. Ennek célja a vállalat szerint az iráni háború következtében emelkedő kerozinárak kompenzálása. Az utasoknak a jegy megvásárlása után, legkésőbb az indulást megelőző hét nappal kell megfizetniük a személyenként és járatonként 6–14 euró közötti összeget, amelynek nagysága a Brent típusú nyersolaj aktuális árfolyamától függ.

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A rendszer egyik legvitatottabb eleme, hogy azok az utasok, akik nem fizetik be a pótdíjat, elveszíthetik a repülőjegyüket. Igaz, a Volotea lehetőséget biztosít díjmentes átfoglalásra, illetve az utazás lemondására utalványos kompenzáció mellett, de a pótdíj visszautasítása esetén az eredeti foglalás érvényét veszti.

Az olasz versenyhatóság szerint a probléma abból fakad, hogy az utasok a jegyvásárláskor nem kapnak teljes körű tájékoztatást a végső költségekről. Emiatt közvetlenül az indulás előtt olyan helyzetbe kerülhetnek, amikor vagy elfogadják az utólagos felárat, vagy kénytelenek módosítani, esetleg lemondani utazási terveiket.

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A Volotea gyakorlata nemcsak Olaszországban váltott ki kritikákat. A spanyol Facua fogyasztóvédelmi szervezet már áprilisban vizsgálatot sürgetett a vitatott árazási modell miatt. A légitársaság egyelőre nem reagált az ügyben érkező megkeresésekre.
Címlapkép: Getty Images
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