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Aggasztó, ami a Balatonnal történik: újra előbukkant a hírhedt Majomsziget, ez várhat a nyaralókra

Pénzcentrum
2026. június 4. 21:32

A tartós aszály következtében 83 centiméterre csökkent a Balaton átlagos vízszintje, aminek egyik látványos jele, hogy Balatonfenyvesnél ismét előbukkant a vízből a Majomsziget. A szakemberek szerint a tó vízutánpótlása kritikusan alacsony, miközben a csapadékhiány a mezőgazdaságot is egyre súlyosabban érinti, írja a Sonline.

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A tartós csapadékhiány miatt tovább csökken a Balaton vízszintje, amely jelenleg átlagosan 83 centiméter. A száraz időjárás egyik legszembetűnőbb következménye, hogy Balatonfenyvesnél ismét kiemelkedett a vízből a helyiek által jól ismert Majomsziget.

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A Sonline beszámolója szerint a tó vízszintje folyamatosan apad. Tóth István mezőgazdasági szakember elmondta: a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a Balaton déli vízgyűjtő területéről szinte egyáltalán nem érkezik utánpótlás. Bár az elmúlt napokban esett némi csapadék, a rendkívül kiszáradt talaj a nedvesség jelentős részét azonnal elnyeli.

Ennek következtében a kisebb vízfolyások sok esetben még azelőtt elszivárognak a földben, hogy elérnék a tavat. Jelenleg a Balaton legfontosabb táplálója, a Zala folyó, valamint az északi part patakjai is csak minimális vízmennyiséget szállítanak.

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A szakember szerint a talajból hozzávetőleg 100–150 milliméternyi csapadék hiányzik. A súlyos aszály nemcsak a tó alacsony vízállása miatt jelent gondot, hanem a mintegy százezer hektáros déli vízgyűjtő terület mezőgazdaságát is veszélyezteti. A közelmúlt esőzései ugyan átmenetileg javítottak a kapás növények, például a kukorica és a napraforgó helyzetén, a gyümölcsösök számára azonban további csapadékra lenne szükség.

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A nedvesség hiánya a termés minőségét is ronthatja: a gyümölcsök íztelenné válhatnak, szélsőséges esetben pedig a fák pusztulása sem zárható ki.

Ha a száraz időszak folytatódik, a nyaralóknak is alkalmazkodniuk kell a megváltozott körülményekhez. A sekélyebb, iszapos partszakaszokon egyre hosszabb utat kell majd megtenni a mélyebb vízig. Hasonló helyzet nagyjából tizenöt évvel ezelőtt is kialakult, amikor Fonyódligeten a fürdőzőknek 40-50 métert kellett pallókon besétálniuk az iszap fölött, hogy elérjék a fürdésre alkalmas vízmélységet.
Címlapkép: Getty Images
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