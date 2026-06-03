Magyar árat kapott a Volkswagen új villany-népautója: ennyiért lehet megrendelni ID. Polo legolcsóbb változatát

Bővíti magyarországi elektromos kínálatát a Volkswagen: megkezdődött az új ID.3 Neo és az ID. Polo egyes változatainak forgalmazása, míg a 8,99 millió forintos alapárú ID. Polo Trend várhatóan augusztustól lesz rendelhető.

Tovább bővül a Volkswagen elektromos modellkínálata Magyarországon: már rendelhető az új ID. Polo Life és Style változata és az új ID.3 Neo, valamint továbbra is elérhető a márka elektromos csúcsmodellje, az ID.7 - közölte az importőr Porsche Hungaria.

Mint írták, a belépő árú ID. Polo Trend előreláthatólag augusztustól lesz rendelhető. A modell 8 990 000 forintos indulóárral válik elérhetővé Magyarországon, erre a kivitelre egyelőre érdeklődést lehet regisztrálni a weboldalon és a márkakereskedésekben, miközben a nagyobb akkumulátorral és gazdagabb felszereltséggel rendelkező ID. Polo változatok már most megrendelhetők.

A kompakt elektromos modellek között szintén újdonság az ID.3 Neo, amely 11 890 000 forintos indulóártól már szintén rendelhető Magyarországon. Azok számára pedig, akiknek nagyobb térkínálatra és hosszabb hatótávra van szükségük, továbbra is elérhető az ID.4, az ID.5 és az ID.7 Start. Utóbbi, a Volkswagen elektromos modellcsaládjának zászlóshajója 600 kilométert meghaladó hatótávolságot kínál 15 490 000 forintos indulóárával.