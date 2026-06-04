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A tejfű, Asclepias rózsaszín virágai
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A szocializmus ajándékának nevezték, ma a vidék egyik legveszélyesebb invazív növénye: felismered?

Pais-Horváth Szilvia
2026. június 4. 19:00

A minap a TikTokon jött velünk szembe egy videó, amely a selyemkórót egyszerűen csak „a szocializmus ajándékának” nevezte. Elsőre talán túlzásnak tűnik, pedig a történet valóban különös: hajdanán nagy reményeket fűztek hozzá, ma viszont az egyik legagresszívebben terjedő inváziós növényünk. A méze különleges, a növény viszont maga a veszedelem. Honnan került Magyarországra, miért lett ennyire elterjedt, és mit tegyünk vele, ha a kertünkben bukkan fel?

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A homokos pusztákon, vasúti töltések mentén és elhagyott mezsgyéken sokaknak ismerős lehet ez a magas, rózsaszínes-lilás virágzatú, „vadul terjeszkedő” növény: a selyemkóró. A köznyelvben vaddohányként is emlegetik, bár valójában semmilyen botanikai rokonságban nincs a dohánnyal. A TikTokon most újra felbukkant történet – „a szocializmus ajándéka” címmel – és nem is túloz: a faj magyarországi elterjedése valóban egy félresikerült gazdasági kísérlethez köthető.

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A selyemkóró Észak-Amerikából származik, és Magyarországra a 20. század közepén–második felében került be. A korabeli agrár- és ipari elképzelések szerint a növény tejnedvéből kaucsukot, azaz természetes gumianyagot lehetett volna előállítani. A terv azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A kísérlet gyorsan kifulladt, a növény viszont itt maradt velünk. Sőt: kifejezetten jól érezte magát a hazai viszonyok között, különösen a laza szerkezetű, homokos talajokon, ahol konkurencia nélkül tudott terjedni.

Nem lettünk kaucsuk-nagyhatalom, helyett itt maradt nekünk

A selyemkóró idővel az egyik legelterjedtebb hazai inváziós növényünk lett: gyorsan nő, erőteljes gyökérzetet fejleszt, és sűrű, zárt állományokat hoz létre. Ez a növekedési stratégia látványos, de ökológiailag bizony komoly problémákat okoz. Ahol tömegesen megjelenik, ott kiszorítja az őshonos növényfajokat, amelyek nem tudnak versenyezni sem a fényért, sem a tápanyagokért. A természetes gyepek fajgazdagsága így látványosan csökkenhet, az élőhelyek pedig egysíkúbbá válnak.

A szakirodalom és a természetvédelmi gyakorlat is kiemeli: a selyemkóró visszaszorítása nem egyszeri feladat. A gyökérsarjakkal terjedő növény ellen a rendszeres kaszálás és a zárt állományok megelőzése jelenti az egyik leghatékonyabb módszert.

@zsin.gza

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A méze különleges, a növény viszont maga a veszedelem

A történet azonban nem fekete-fehér. A selyemkórónak van egy olyan tulajdonsága, ami miatt sokan mégis „hasznos” növényként tekintenek rá: rendkívül jó mézelő. Virágzása idején hatalmas mennyiségű nektárt termel, amit a méhek előszeretettel gyűjtenek. Egyes térségekben – különösen ahol nagy összefüggő állományok alakultak ki – a méhészek kifejezetten számítanak rá, hasonlóan az akác- vagy repcevirágzás időszakához.

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A selyemfűméznek vagy vaddohányméznek is emlegetnek – ami különleges, hazai fajtaméznek számít. Intenzív, fűszeres, enyhén vaníliás illat- és ízvilág jellemzi, amely markánsan elkülöníti a klasszikusabb mézfajtáktól. Érdekessége, hogy a növény virágpora nem jellemző a mézben, így gyakorlatilag pollenmentesnek tekinthető, emiatt egyes virágpor-allergiások is biztonságosabb alternatívaként fogyaszthatják. Magyarországi előállításának egyik fő területe a Kiskunság homokvidéke, de jelentős állományai találhatók a Gödöllői-dombság térségében is, ahol a selyemkóró nagy összefüggő foltokban képes megjelenni.

@mezes_otthon

♬ eredeti hang - Csaby

Megtévesztő a szépsége: Vigyázat, csak óvatosan hagyjuk meg a saját kertünkben is

A selyemkóró első pillantásra sokakat megfog: magas, dús lombozatú, rózsaszínes virágai nyáron látványos foltokat rajzolnak a tájba. Nem véletlen, hogy dísznövényként is próbálkoztak vele korábban. Csakhogy a szépség mögött agresszív terjeszkedés áll.

A növény tejnedve ráadásul enyhén mérgező, így legeltetésre sem alkalmas, ami tovább csökkenti a természetes gyephasználat lehetőségeit azokon a területeken, ahol eluralkodik.
Címlapkép: Getty Images
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