Brutális bírság jön az utakon: egy rossz döntés és máris százezreket fizethetsz

Jelentős szigorítás jön a közúti közlekedésben, különösen a nemzetközi teherforgalmat érintően. A kormány módosítja a KRESZ-t, amelynek célja a tranzitforgalom szigorúbb szabályozása és ellenőrzése. Az új rendelkezések értelmében a szabályszegések komoly pénzbírságot vonhatnak maguk után. A változtatások elsősorban a Magyarországon csak áthaladó kamionokat érintik, írja az Infostart.

Új szabályozással szigorítja a kormány a tranzitút-hálózaton közlekedő járművek ellenőrzését. A márciusban megjelent rendelet célja, hogy hatékonyabban érvényesítsék az előírásokat, és visszaszorítsák a szabályszegéseket a nemzetközi teherforgalomban.

Az április közepétől hatályba lépő módosítás elsősorban a jogkövetkezményeket érinti. Ennek értelmében a közigazgatási bírságok jelentősen emelkedhetnek: a szabályszegők akár 400 ezer forintos büntetésre is számíthatnak. A szigorítás egyértelmű üzenetet hordoz: a hatóságok a jövőben nagyobb hangsúlyt helyeznek arra, hogy a tranzitforgalomban részt vevő járművek az előírt útvonalakat használják.

A szabályozás alapja, hogy a nehéz tehergépkocsik – amelyek nem rendelkeznek magyarországi célállomással – kizárólag a kijelölt tranzitút-hálózaton közlekedhetnek. Ez a gyakorlatban főként a 20 tonna feletti, az országon csak áthaladó kamionokat érinti.

A módosítások részeként pontosították a KRESZ tranzitforgalomra vonatkozó előírásait, változtattak a közúti közlekedési előéleti pontrendszer végrehajtási szabályain, valamint a közigazgatási bírságokra vonatkozó rendelkezéseken is.

Az új rendszerben a tranzitban közlekedő teherautók nem térhetnek le a kijelölt útvonalakról, ellenkező esetben súlyos következményekkel kell számolniuk. A hatóságok emellett hatékonyabb ellenőrzési eszközöket is alkalmazhatnak majd.

A szigorítás célja, hogy csökkentse a kisebb utak terhelését, mérsékelje a lakott területeken a zaj- és környezetszennyezést, valamint javítsa a közlekedésbiztonságot. Ugyanakkor a fuvarozói szektor számára mindez szűkebb mozgásteret és szigorúbb feltételeket jelenthet a mindennapi működés során.