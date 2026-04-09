Légi felvétel a kamionforgalomról egy novemberi estén. Összetett kép.
Utazás

Brutális bírság jön az utakon: egy rossz döntés és máris százezreket fizethetsz

Pénzcentrum
2026. április 9. 08:03

Jelentős szigorítás jön a közúti közlekedésben, különösen a nemzetközi teherforgalmat érintően. A kormány módosítja a KRESZ-t, amelynek célja a tranzitforgalom szigorúbb szabályozása és ellenőrzése. Az új rendelkezések értelmében a szabályszegések komoly pénzbírságot vonhatnak maguk után. A változtatások elsősorban a Magyarországon csak áthaladó kamionokat érintik, írja az Infostart.

Új szabályozással szigorítja a kormány a tranzitút-hálózaton közlekedő járművek ellenőrzését. A márciusban megjelent rendelet célja, hogy hatékonyabban érvényesítsék az előírásokat, és visszaszorítsák a szabályszegéseket a nemzetközi teherforgalomban.

Az április közepétől hatályba lépő módosítás elsősorban a jogkövetkezményeket érinti. Ennek értelmében a közigazgatási bírságok jelentősen emelkedhetnek: a szabályszegők akár 400 ezer forintos büntetésre is számíthatnak. A szigorítás egyértelmű üzenetet hordoz: a hatóságok a jövőben nagyobb hangsúlyt helyeznek arra, hogy a tranzitforgalomban részt vevő járművek az előírt útvonalakat használják.

A szabályozás alapja, hogy a nehéz tehergépkocsik – amelyek nem rendelkeznek magyarországi célállomással – kizárólag a kijelölt tranzitút-hálózaton közlekedhetnek. Ez a gyakorlatban főként a 20 tonna feletti, az országon csak áthaladó kamionokat érinti.

A módosítások részeként pontosították a KRESZ tranzitforgalomra vonatkozó előírásait, változtattak a közúti közlekedési előéleti pontrendszer végrehajtási szabályain, valamint a közigazgatási bírságokra vonatkozó rendelkezéseken is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az új rendszerben a tranzitban közlekedő teherautók nem térhetnek le a kijelölt útvonalakról, ellenkező esetben súlyos következményekkel kell számolniuk. A hatóságok emellett hatékonyabb ellenőrzési eszközöket is alkalmazhatnak majd.

A szigorítás célja, hogy csökkentse a kisebb utak terhelését, mérsékelje a lakott területeken a zaj- és környezetszennyezést, valamint javítsa a közlekedésbiztonságot. Ugyanakkor a fuvarozói szektor számára mindez szűkebb mozgásteret és szigorúbb feltételeket jelenthet a mindennapi működés során.
