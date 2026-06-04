Elbukhatják a kártérítést a magyar autósok: veszélyes csapdába sétál bele rengeteg tulaj, ha ezt nem lépik meg

Bár sok autós spórolásból vagy kényelemből nyáron is fent hagyja a téli abroncsokat, ez a döntés nemcsak a biztonságot veszélyezteti, hanem hosszú távon komoly anyagi veszteséget is okozhat. A forró aszfalton a téli gumik tapadása drasztikusan leromlik, a fékút meghosszabbodik, ráadásul az abroncsok is sokkal gyorsabban kopnak. Alternatívát jelenthetnek a négyévszakos abroncsok, ám ezek is csak azoknak kínálnak jó megoldást, akik keveset és főként városban autóznak - hívta fel a figyelmet a Magyar Gumiabroncs Szövetség.

A téli és a nyári gumiabroncsok közötti alapvető különbséget a gumikeverék összetétele adja. A téli gumikat úgy tervezték, hogy a hidegben is megőrizzék rugalmasságukat és puhaságukat. Amikor azonban az aszfalt hőmérséklete tartósan 7–10 Celsius-fok fölé emelkedik, ez a lágy keverék túlságosan felmelegszik, elveszíti a stabilitását, és szinte 'kenődik' az úton.

Ez a szerkezeti változás közvetlen hatással van a közlekedésbiztonságra. Meleg időben egy téli gumiabroncsokkal felszerelt autó fékútja még 50 km/h-s sebességről történő lassításnál is akár 3-5 méterrel hosszabb lehet, ami egy hirtelen megállásnál vagy a kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt életmentő különbséget jelenthet. A jármű irányíthatósága ugyancsak romlik, mivel a gumi ilyenkor jobban deformálódik, lassabban reagál a kormánymozdulatokra, és bizonytalan, úszó érzetet kelt, különösen autópályán vagy hirtelen manőverek során. Gyakori tévhit, hogy a téli mintázat jól jön a nyári záporok idején. Valójában a nyári abroncsok vízelvezetését kifejezetten a meleg, nedves útfelületre optimalizálták, míg a téli mintázat nyári esőben kimondottan növeli a vízenfutás, azaz az aquaplaning kockázatát.

A biztonsági kockázatok mellett a pénzügyi hatások sem elhanyagolhatók. A forró aszfalton a puha téli gumi rendkívül gyorsan kopik, így a következő téli szezonra már elveszítheti a biztonságos tapadáshoz szükséges profilmélységet. A nagyobb gördülési ellenállás miatt ráadásul a jármű üzemanyag-fogyasztása is megemelkedik, miközben az utastérben nő a menetzaj. Bár Magyarországon a jogszabályok nem teszik kötelezővé a szezonális gumicserét, egy esetleges balesetnél a biztosító alaposan vizsgálhatja az abroncsok állapotát, és az évszaknak nem megfelelő gumiabroncsok használata miatt akár csökkentheti is a kifizetett kártérítés összegét.

Sokan a szezonális csere elkerülése érdekében a négyévszakos abroncsok mellett döntenek. Ez a kényelmes megoldás valóban praktikus, ám fontos szem előtt tartani, hogy minden esetben kompromisszummal jár. Szélsőséges nyári melegben vagy kemény téli fagyokban, havas utakon ezek az abroncsok nem veszik fel a versenyt a kifejezetten az adott évszakra tervezett gumikkal. A négyévszakos változat azoknak jelent ideális választást, akik évente átlagosan tízezer kilométernél kevesebbet autóznak, főként városi forgalomban közlekednek, és kerülik a nagy sebességű vagy hegyvidéki utakat. Azok számára viszont, akik sokat és dinamikusan vezetnek, továbbra is a külön nyári és téli szett használata jelenti az egyetlen biztonságos megoldást.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bármelyik típus mellett döntünk is, a rendszeres karbantartás elengedhetetlen. A megfelelő guminyomás havi szintű ellenőrzése, a kopás és az esetleges sérülések figyelemmel kísérése, valamint az első és a hátsó kerekek időszakos felcserélése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gumiabroncsok hosszú távon, biztonságosan és gazdaságosan szolgálják az utazást.