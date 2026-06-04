Elbukhatják a kártérítést a magyar autósok: veszélyes csapdába sétál bele rengeteg tulaj, ha ezt nem lépik meg

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Bár sok autós spórolásból vagy kényelemből nyáron is fent hagyja a téli abroncsokat, ez a döntés nemcsak a biztonságot veszélyezteti, hanem hosszú távon komoly anyagi veszteséget is okozhat. A forró aszfalton a téli gumik tapadása drasztikusan leromlik, a fékút meghosszabbodik, ráadásul az abroncsok is sokkal gyorsabban kopnak. Alternatívát jelenthetnek a négyévszakos abroncsok, ám ezek is csak azoknak kínálnak jó megoldást, akik keveset és főként városban autóznak - hívta fel a figyelmet a Magyar Gumiabroncs Szövetség.
A téli és a nyári gumiabroncsok közötti alapvető különbséget a gumikeverék összetétele adja. A téli gumikat úgy tervezték, hogy a hidegben is megőrizzék rugalmasságukat és puhaságukat. Amikor azonban az aszfalt hőmérséklete tartósan 7–10 Celsius-fok fölé emelkedik, ez a lágy keverék túlságosan felmelegszik, elveszíti a stabilitását, és szinte 'kenődik' az úton.
Ez a szerkezeti változás közvetlen hatással van a közlekedésbiztonságra. Meleg időben egy téli gumiabroncsokkal felszerelt autó fékútja még 50 km/h-s sebességről történő lassításnál is akár 3-5 méterrel hosszabb lehet, ami egy hirtelen megállásnál vagy a kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt életmentő különbséget jelenthet. A jármű irányíthatósága ugyancsak romlik, mivel a gumi ilyenkor jobban deformálódik, lassabban reagál a kormánymozdulatokra, és bizonytalan, úszó érzetet kelt, különösen autópályán vagy hirtelen manőverek során. Gyakori tévhit, hogy a téli mintázat jól jön a nyári záporok idején. Valójában a nyári abroncsok vízelvezetését kifejezetten a meleg, nedves útfelületre optimalizálták, míg a téli mintázat nyári esőben kimondottan növeli a vízenfutás, azaz az aquaplaning kockázatát.
A biztonsági kockázatok mellett a pénzügyi hatások sem elhanyagolhatók. A forró aszfalton a puha téli gumi rendkívül gyorsan kopik, így a következő téli szezonra már elveszítheti a biztonságos tapadáshoz szükséges profilmélységet. A nagyobb gördülési ellenállás miatt ráadásul a jármű üzemanyag-fogyasztása is megemelkedik, miközben az utastérben nő a menetzaj. Bár Magyarországon a jogszabályok nem teszik kötelezővé a szezonális gumicserét, egy esetleges balesetnél a biztosító alaposan vizsgálhatja az abroncsok állapotát, és az évszaknak nem megfelelő gumiabroncsok használata miatt akár csökkentheti is a kifizetett kártérítés összegét.
Sokan a szezonális csere elkerülése érdekében a négyévszakos abroncsok mellett döntenek. Ez a kényelmes megoldás valóban praktikus, ám fontos szem előtt tartani, hogy minden esetben kompromisszummal jár. Szélsőséges nyári melegben vagy kemény téli fagyokban, havas utakon ezek az abroncsok nem veszik fel a versenyt a kifejezetten az adott évszakra tervezett gumikkal. A négyévszakos változat azoknak jelent ideális választást, akik évente átlagosan tízezer kilométernél kevesebbet autóznak, főként városi forgalomban közlekednek, és kerülik a nagy sebességű vagy hegyvidéki utakat. Azok számára viszont, akik sokat és dinamikusan vezetnek, továbbra is a külön nyári és téli szett használata jelenti az egyetlen biztonságos megoldást.
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Bármelyik típus mellett döntünk is, a rendszeres karbantartás elengedhetetlen. A megfelelő guminyomás havi szintű ellenőrzése, a kopás és az esetleges sérülések figyelemmel kísérése, valamint az első és a hátsó kerekek időszakos felcserélése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gumiabroncsok hosszú távon, biztonságosan és gazdaságosan szolgálják az utazást.
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