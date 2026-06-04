Még ebbe is beleszól a FIFA a vb előtt napokkal: komoly pazarlás lehet a vége, mit szólnak a szurkolók?

A vb talán legegyértelműbb csoportja lehet a B-jelű négyes a jövő héten kezdődő világbajnokságon, csakhogy mintha megint nem számolnának a szakértők sem a meglepetésekkel.
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Akár tizennyolc olyan mez is lehet a nyári, egyesült államokbeli labdarúgó-világbajnokságon, amelyet egyetlen mérkőzésen sem viselnek majd a válogatottak. Ez a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) csoportkörre vonatkozó döntéseiből derül ki - jelentette a BBC Sport.
A világbajnokságon részt vevő 48 csapat a kapusmezek nélkül összesen 108 mezváltozatot mutatott be, ám ezek közül mindössze 87 esetében garantált, hogy legalább egyszer látható lesz a pályán. Bár minden válogatott rendelkezik legalább két alapmezzel – a hagyományos hazai és az idegenbeli változattal –, tizenkét ország egy harmadik, eltérő színű kollekciót is tervezett.
A FIFA már közzétette, hogy a csoportkör 72 mérkőzésén melyik válogatott milyen szerelésben lép pályára, és a hivatalos programból több változat is kimaradt. Bár a mellőzött mezek többsége idegenbeli vagy harmadik számú kollekció, meglepő módon Ghána és Üzbegisztán hazai szerelését sem választották ki egyetlen csoportmérkőzésre sem.
Így Ausztrália, Ausztria, Belgium, Curaçao, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Irán, Elefántcsontpart, Japán, Hollandia, Portugália, Szenegál és Dél-Afrika másodszámú meze egyetlen csoportmérkőzésen sem kerül elő. Ecuador, Haiti, Irak és Jordánia harmadik számú meze szintén nem kap lehetőséget a torna első szakaszában.
Akadnak ugyanakkor olyan válogatottak is, amelyek mindhárom mezüket bemutatják a csoportszakaszban. Kanada, a Zöld-foki-szigetek, Mexikó és Panama mindegyik találkozóján más-más szerelésben lép majd pályára, míg Anglia és Skócia mindkét bemutatott mezét viseli majd a csoportkör során.
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A mellőzött felszerelések között több olyan is akad, amelyet a BBC Sport olvasói a világbajnokság legszebb mezei közé választottak. Ausztria, Belgium, Curaçao, Japán, Elefántcsontpart és Dél-Afrika másodszámú meze egyaránt felkerült a legimpozánsabb dizájnok szűkített listájára. Ezeket azonban legfeljebb az egyenes kieséses szakaszban láthatja a közönség, amennyiben az érintett csapatok továbbjutnak, és a FIFA elrendeli a viselésüket. Az olvasói szavazáson a be nem mutatott mezek közül Curaçao idegenbeli felszerelése bizonyult a legnépszerűbbnek, míg a japán dizájn az összesített lista ötödik helyén végzett.
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