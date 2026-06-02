Budapest, 2026. május 11.Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.MTI/Balogh Z
Most érkezett! Soron kívüli KRESZ-változást jelentett be Vitézy Dávid: hamarosan élesedhet az új szigor

2026. június 2. 15:33

A növekvő balesetszámok miatt Vitézy Dávid az elektromos rollerek azonnali szabályozását sürgeti, még az átfogó KRESZ-módosítás előtt. A kormány a következő hetekben tárgyal a közlekedési szabályok kétlépcsős átalakításáról, amelyet társadalmi egyeztetés is kísér majd.

Vitézy Dávid az RTL Híradónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a rolleres balesetek gyakorisága miatt elengedhetetlen a járművek, különösen a nagy teljesítményű elektromos rollerek helyzetének mielőbbi tisztázása. Álláspontja szerint a kérdés túl fontos ahhoz, hogy a megoldással megvárják a KRESZ teljes körű megújítását, ezért az eszközök szabályozását egy különálló, gyorsított eljárás keretében kell végrehajtani.

A kormány a következő hetekben tűzi napirendre a közlekedési szabályrendszer átalakítását. A KRESZ módosítása a tervek szerint nem egyszerre, hanem két lépcsőben valósul meg, a bevezetni kívánt új szabályokat pedig előzetesen társadalmi egyeztetésre bocsátják.

Szigorítás jöhet a hazai jogosítványoknál is

A hazai vezetési kultúráról, baleseti statisztikákról, és arról, hogy milyen változásokat lát indokoltnak a jogosítványok terén, március végén Pető Attilát, azaz a "Kreszprofesszort" kérdeztük. A szakértő sok érdekes tényt osztott meg a magyarországi közlekedés helyzetéről. A cikk ide kattintva olvasható el.

Címlapfotó: MTI Fotószerkesztőség/Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
