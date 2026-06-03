Hét éve nem látott rekord dőlt meg Magyarországon: tömegével érkeznek a használt autók

Látványosan megugrott a külföldről behozott használt autók száma Magyarországon 2026 első öt hónapjában. Május végéig több mint 61 ezer importált személyautó kapott hazai rendszámot, ami csaknem ötödével haladja meg az egy évvel korábbi szintet. A szakértők szerint az erősödő forint hosszabb távon is magasan tarthatja a behozatalt.

Idén májusban a DataHouse adatai szerint 12 382 import használt személyautó kapott hazai rendszámot. Immár negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul az országba áramló használt autók havi mennyisége, amire utoljára 7 éve volt példa. Május végéig összesen 61 092 külföldről származó autót regisztráltak, ez az érték 18,5 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 51 542-es darabszámát.

„Februárban és márciusban még a januári zord idő miatt elmaradt beszerzések pótlásának átmeneti hatása érvényesült, ám április eleje óta egyértelműen a jelentősen megerősödő forintárfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét – magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Elemzők szerint akár tartósan is berendezkedhetünk az erősebb forintra, ami az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Mindez éves szinten a tavalyi 128 ezret követően akár a 150 ezres szint közelébe is duzzaszthatja a behozott használt személyautók darabszámát.”

A hazai autópark másik fő utánpótlási forrását jelentő újautó-piacon szintén növekedés zajlott az év első öt hónapjában, ám annak mértéke jóval elmaradt a használtautó-importétól, csupán 9,6 százalékos volt. Erőteljesebb növekedés ebben a szegmensben akkor várható majd, amikor egy beinduló gazdasági konjunktúra nyomán többen szánják majd rá magukat új autó vásárlására.

A behozott használt autók közötti márkasorrend élén fontos változás zajlik. A január és május közötti időszakban a legnépszerűbb márkát, a 12,6 százalékos részesedéssel bíró Volkswagent idén már a Ford követi 8,6 százalékkal, megelőzve az Opelt, amely a harmadik helyre futott be 8,3 százalékkal. 6,5 százalékkal őrzi negyedik helyét az Audi, az ötödik helyen a Toyota (5,7%), míg a hatodikon a Hyundai (5,3%) áll. A sorban következő két német prémiummárka, a Mercedes (4,6%) és a BMW (4,3%) közé idén befurakodott a Kia (4,4%).