Hatalmas fordulat a magyar használtautó-piacon: tömegek keresik ezeket a modelleket

Látványosan nő az elektromos autók népszerűsége a magyar használtautó-piacon. A Használtautó.hu adatai szerint egy év alatt 57 százalékkal emelkedett az elektromos modellek iránti érdeklődés, miközben a hibridek iránti kereslet is jelentősen bővült. A Tesla Model 3 májusban már kétszer annyi érdeklődőt vonzott, mint a legnépszerűbb hibrid modell, a Toyota Corolla.

Egyre nagyobb teret nyernek az elektromos autók a magyar használtautó-piacon. A Használtautó.hu friss adatai szerint az alternatív hajtású modellek iránti kereslet látványosan nőtt az elmúlt egy évben, különösen az elektromos járművek esetében.

Májusban a Tesla Model 3 volt a legkeresettebb elektromos autó a platformon, több mint 3000 érdeklődéssel. Ez több mint kétszerese a legnépszerűbb hibrid modellnek számító Toyota Corolla 1500 érdeklődésének. Februárban még kisebb volt a különbség, akkor a Tesla Model 3-ra 2800, a Toyota Corollára pedig 1800 érdeklődés érkezett.

Összességében az elektromos autók iránti kereslet egyetlen év alatt 57 százalékkal emelkedett, míg a hibrideké 33 százalékkal nőtt. A benzines modellek iránti érdeklődés mindössze 3 százalékos bővülést mutatott, miközben a dízelautók több mint 10 százalékkal kevesebb érdeklődőt vonzottak, mint tavaly májusban.

„Májusban jelentős élénkülés volt tapasztalható a használtautó-piacon: a tavalyi azonos időszakhoz képest több mint ötezerrel nőtt az érdeklődések száma a meghirdetett járművek iránt. Ezzel párhuzamosan a kínálat átlagára is emelkedett, több mint 300 ezer forinttal haladva meg az egy évvel korábbi szintet” – mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

A kereslet élénkülése mellett a kínálat összetétele is változik. Az autók átlagos életkora 13 év alá csökkent, míg egy évvel korábban még 13,2 év volt. A fiatalodó állomány a futásteljesítményben is megmutatkozik: a meghirdetett autók átlagosan 173 ezer kilométert futottak, szemben a tavalyi 180 ezer kilométerrel.

A használtautók ára ugyanakkor tovább emelkedik. Az átlagos vételár májusban elérte az 5,3 millió forintot, míg egy évvel korábban 4,9 millió forint volt. A medián ár ugyanezen időszak alatt 2,9 millió forintról 3,2 millió forintra nőtt.

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A karosszériatípusok közül továbbra is a SUV-ok és crossoverek számítanak a legnépszerűbbeknek, ezek iránt több mint 15 százalékkal nőtt az érdeklődés egy év alatt.

Az elektromos modellek rangsorában a Tesla Model 3 mögött a BMW i sorozat, a Nissan Leaf, a Tesla Model Y és a Hyundai Kona következik. A hibridek között a Toyota dominál: a Corolla, a RAV4, a C-HR és a Yaris is bekerült az öt legkeresettebb modell közé, a negyedik helyet pedig a Ford Kuga szerezte meg.

A számok alapján a magyar autóvásárlók egyre nyitottabbak az alternatív hajtások iránt. Miközben a dízelek fokozatosan veszítenek népszerűségükből, az elektromos autók már nem csupán a jövő technológiáját jelentik, hanem a használtautó-piac egyik leggyorsabban növekvő szegmensévé váltak.