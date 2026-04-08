2026. április 8. szerda Dénes
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2023. július 15.A lezárt Jane Haining rakpart 2023. július 15-én. Egy hónapra megnyílt a pesti alsó rakpart a pihenni és mozogni vágyók elõtt: július 15-tõl augusztus közepéig a gyalog és kerékpárral vagy rollerrel közleked
Autó

Mindent megkapnak májustól a gyalogosok és a bringások: kitiltják az autókat egy jelentős pesti szakaszról

Portfolio
2026. április 8. 16:30

Esténként a gyalogosoké, kerékpárosoké lesz a pesti alsó rakpart május első napjától: mutatjuk, mettől meddig lesz minden az övék.

Május elsejétől új, rugalmas forgalmi rend lép életbe a pesti alsó rakparton. Míg napközben továbbra is az autósoké marad az út, esténként a gyalogosok és a kerékpározók vehetik birtokba a területet - írta meg a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A változás a Margit híd és az Irányi utca közötti szakaszt érinti. A forgalom napi szintű szabályozását újonnan kihelyezett sorompók biztosítják. Ennek köszönhetően a legforgalmasabb nappali órákban zavartalan maradhat a gépjárműforgalom. Esténként viszont autómentes közösségi térré alakul át a part tavasztól egészen őszig.

A döntést szakmai egyeztetések és forgalomszámlálási adatok alapozták meg. A korábbi évek tapasztalatai alapján ugyanis a jó idő beköszöntével esténként több tízezren látogatnak ki a Duna partjára. A kikapcsolódni vágyókat idén májustól a megszokottnál több vendéglátóhely várja. Nyár végéig pedig változatos kulturális és szórakoztató programok is színesítik a rakparti estéket.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#közlekedés #autó #Budapest #kerékpár #duna #nyár #forgalomkorlátozás #forgalom #szórakozás #kikapcsolódás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
16:44
16:30
16:17
16:01
15:48
NAPTÁR
Tovább
2026. április 8. szerda
Dénes
15. hét
Április 8.
A romák világnapja
Április 8.
Az emberszeretet világnapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati díj
a biztosítási díj azon része, amely az átvállalt kockázatból származó károk fedezetéül szolgál. Ebből a díjrészből fizetik a biztosítottaknak járó szolgáltatásokat, s ebből képzik a függő károk tartalékait is. Nettó díjnak is nevezik, mert nem tartalmazza a vállalkozói díj részt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
