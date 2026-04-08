Mindent megkapnak májustól a gyalogosok és a bringások: kitiltják az autókat egy jelentős pesti szakaszról

Esténként a gyalogosoké, kerékpárosoké lesz a pesti alsó rakpart május első napjától: mutatjuk, mettől meddig lesz minden az övék.

Május elsejétől új, rugalmas forgalmi rend lép életbe a pesti alsó rakparton. Míg napközben továbbra is az autósoké marad az út, esténként a gyalogosok és a kerékpározók vehetik birtokba a területet - írta meg a Portfolio.

A változás a Margit híd és az Irányi utca közötti szakaszt érinti. A forgalom napi szintű szabályozását újonnan kihelyezett sorompók biztosítják. Ennek köszönhetően a legforgalmasabb nappali órákban zavartalan maradhat a gépjárműforgalom. Esténként viszont autómentes közösségi térré alakul át a part tavasztól egészen őszig.

A döntést szakmai egyeztetések és forgalomszámlálási adatok alapozták meg. A korábbi évek tapasztalatai alapján ugyanis a jó idő beköszöntével esténként több tízezren látogatnak ki a Duna partjára. A kikapcsolódni vágyókat idén májustól a megszokottnál több vendéglátóhely várja. Nyár végéig pedig változatos kulturális és szórakoztató programok is színesítik a rakparti estéket.

