2026. március 29. vasárnap Auguszta
9 °C Budapest
Fizz Liga
| |
Premier League
| |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| |
Premier League
| |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sanghaj, Kína - 2023. július 9.: BYD autósbolt. Kínai elektromos autógyár
Autó

Hatalmas pofont kapott a Magyarországon is terjeszkedő autóipari óriás: ekkora zuhanásra senki sem számított

Pénzcentrum
2026. március 29. 11:33

Komoly fordulat következett be a globális autóiparban, miután a Magyarországon is aktív BYD több év után először számolt be profitcsökkenésről. A Financial Times szerint a háttérben elsősorban a kínai piacon zajló árháború és az egyre élesebb verseny áll.

A cég 2025-ben 32,6 milliárd jüan nyereséget ért el, ami közel 20 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest, és az elemzői várakozásokat sem érte el. Az utolsó negyedév különösen gyenge volt, ekkor a profit 38 százalékkal zuhant.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A BYD vezetése szerint a kínai elektromosautó-piac versenye extrém szintre erősödött, és egyfajta piaci tisztulás zajlik. Az eladások már hat hónapja csökkennek, miközben a vállalat részesedése is visszaesett, egy év alatt 27 százalékról 17 százalék körüli szintre.

A nyomás nemcsak a kereslet felől érkezik. A konkurencia folyamatosan erősödik, többek között a Geely, a SAIC, a Huawei és a Xiaomi is egyre nagyobb szeletet hasít ki a piacból. Közben a korábbi állami támogatások egy része is kifutott, ami tovább rontja a gyártók mozgásterét.

Kapcsolódó cikkeink:

A bevétel ugyan enyhén nőtt, de csak 3,5 százalékkal, ami szintén elmarad a várakozásoktól. A növekedést egyértelműen az export tartotta fenn, a külföldi értékesítés 40 százalékkal bővült. Ez azt jelzi, hogy a vállalat egyre inkább a nemzetközi piacokra támaszkodik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A működés pénzügyi oldala ugyanakkor romlott. A cash flow több mint felére esett vissza, miközben az adósságállomány jelentősen nőtt.

Az autóipar egészében egyre erősebb átrendeződés zajlik. A cégeknek egyszerre kell kezelniük a technológiai átállást, az árversenyt és a csökkenő keresletet. A BYD esete azt mutatja, hogy még a piacvezetők sincsenek biztonságban, és a következő időszakban további tisztulás jöhet a szektorban.
Címlapkép: Getty Images
#autó #adósság #elektromos autó #export #bevétel #profit #autóipar #autógyártás #kína #kínai autók #BYD

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:33
11:01
10:29
09:59
09:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 29.
Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?
2026. március 28.
Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2026. március 28.
Mindenkit megtéveszt a rettegett olajhatalom: lerántották a leplet Irán gyengepontjáról, ez döntheti el a háborút?
2026. március 28.
35 milliós számlát hagyott maga után a titokzatos magángép: ki urizál a magyar reptéren?
2026. március 27.
Tömegével mondanak le a méregdrága okostelefonokról a magyarok: kiderült, mit vesznek helyettük
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 29. vasárnap
Auguszta
13. hét
Március 29.
Virágvasárnap
Március 29.
Ifjúsági világnap
Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
2
2 hete
Jön a kötelező rendszámcsere: közeleg a határidő, rengeteg magyar kocsiját vonhatják ki a forgalomból?
3
1 hete
Drasztikus lépésre készülnek a magyar benzinkutak: két literben maximálják a kiadható üzemanyagot?!
4
2 napja
Itt a bejelentés, átmeneti korlátozásokról döntött a Mol: benzinkutak is bezárnak, erre fel kell készülni
5
6 napja
Hamarosan vége lehet a hatósági üzemanyagáraknak? Ennyibe kerülne most a benzin, gázolaj árstop nélkül
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kedvezményezettjelölés
az életbiztosítási szerződés megkötésnek egyik leglényegesebb mozzanata a kedvezményezett megnevezése. A szerződő) nevezi meg

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 29. 11:01
Hatalmas hibát vétett a hazai vasúttársaság: váratlan kártérítés hullhat a magyar utasok ölébe az óraátállítás miatt
Pénzcentrum  |  2026. március 29. 09:33
Kiderült Trump kíméletlen terve: teljesen átírná a NATO szabályait, Magyarország is megütheti a bokáját
Agrárszektor  |  2026. március 29. 11:34
Trump váratlanul odalépett a gigacégeknek: azonnal estek az árfolyamok