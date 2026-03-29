Hatalmas pofont kapott a Magyarországon is terjeszkedő autóipari óriás: ekkora zuhanásra senki sem számított

Komoly fordulat következett be a globális autóiparban, miután a Magyarországon is aktív BYD több év után először számolt be profitcsökkenésről. A Financial Times szerint a háttérben elsősorban a kínai piacon zajló árháború és az egyre élesebb verseny áll.

A cég 2025-ben 32,6 milliárd jüan nyereséget ért el, ami közel 20 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest, és az elemzői várakozásokat sem érte el. Az utolsó negyedév különösen gyenge volt, ekkor a profit 38 százalékkal zuhant.

A BYD vezetése szerint a kínai elektromosautó-piac versenye extrém szintre erősödött, és egyfajta piaci tisztulás zajlik. Az eladások már hat hónapja csökkennek, miközben a vállalat részesedése is visszaesett, egy év alatt 27 százalékról 17 százalék körüli szintre.

A nyomás nemcsak a kereslet felől érkezik. A konkurencia folyamatosan erősödik, többek között a Geely, a SAIC, a Huawei és a Xiaomi is egyre nagyobb szeletet hasít ki a piacból. Közben a korábbi állami támogatások egy része is kifutott, ami tovább rontja a gyártók mozgásterét.

A bevétel ugyan enyhén nőtt, de csak 3,5 százalékkal, ami szintén elmarad a várakozásoktól. A növekedést egyértelműen az export tartotta fenn, a külföldi értékesítés 40 százalékkal bővült. Ez azt jelzi, hogy a vállalat egyre inkább a nemzetközi piacokra támaszkodik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A működés pénzügyi oldala ugyanakkor romlott. A cash flow több mint felére esett vissza, miközben az adósságállomány jelentősen nőtt.

Az autóipar egészében egyre erősebb átrendeződés zajlik. A cégeknek egyszerre kell kezelniük a technológiai átállást, az árversenyt és a csökkenő keresletet. A BYD esete azt mutatja, hogy még a piacvezetők sincsenek biztonságban, és a következő időszakban további tisztulás jöhet a szektorban.