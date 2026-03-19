London. UK- 11.03.2024. A kínai BYD autógyártó elektromos járműveit árusító új bemutatóterem.
Autó

Megállíthatatlan a kínai autógyártó: duplázza hálózatát Magyarországon, hamarosan a top márkák közé törhet

2026. március 19. 10:27

A kínai BYD nem lassít európai terjeszkedésén. A vállalat közlése szerint az idei év végéig 35 országban működő hálózatát 1000 fölötti egységről több mint 2000-re bővítené. Magyarországon is látványos növekedést tervez, a márkakereskedések száma a tavalyi 14-ről 30-ra emelkedhet.

Rényi Vámos Ádám országigazgató szerint erősen indult az év. Az első két hónapban az értékesítés 84,6 százalékkal nőtt éves összevetésben. A Datahouse adatai alapján 2026 január és február között 464 új BYD járművet helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 2,44 százalékos piaci részesedést jelent a teljes újautó piacon.

A tisztán elektromos szegmensben még erősebb a márka. Az év első két hónapjában több mint 300 elektromos autót adtak el, ezzel a BYD részesedése 18 százalékra emelkedett, szemben a 2025 végi 16 százalékkal. A vállalat jelenleg az első helyen áll a kívülről tölthető járművek piacán, valamint a tisztán elektromos kishaszonjárművek kategóriájában is.

A modellkínálat gyorsan bővült. A 2023-as magyarországi induláskor három modellel volt jelen a márka, most már 8 tisztán elektromos és 3 plug in hibrid jármű szerepel a kínálatban. Az értékesítésben a magánvásárlók dominálnak, de a flottabeszerzések aránya is jelentős, 40 és 50 százalék között alakul.

A cég ambiciózus célokat tűzött ki. Az idei évben 7000 feletti eladást szeretnének elérni a tavalyi 2499 darab után, amivel bekerülhetnének a legnépszerűbb 5-6 autómárka közé Magyarországon. A növekedés kulcsa az új értékesítési pontok megnyitása lesz.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Közben a gyártás is elindulhat Magyarországon. A BYD szegedi üzemében már zajlanak a gyártási tesztek, a sorozatgyártás a második negyedévben kezdődhet el.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:59
10:51
10:44
10:42
10:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 19.
Sokan csak álmodnak az ilyen juttatásokról: ennyit keresnek a dolgozók a kecskeméti Mercedes-gyárban, indulhat a roham a munkahelyekért?
2026. március 18.
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
2026. március 18.
Brutális áremelkedést és turistacunamit hoznak a mozisikerek: ezek a vidékek kerültek most a bakancslisták élére
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 19. csütörtök
József, Bánk
12. hét
Március 19.
Az alvás világnapja
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
2
3 napja
Jön a kötelező rendszámcsere: közeleg a határidő, rengeteg magyar kocsiját vonhatják ki a forgalomból?
3
1 hete
Brutális üzemanyagáremelést jelentettek be: védett ár ide vagy oda, ez sokaknak fog fájni
4
1 hete
Figyelem! Rossz minőségű benzint találtak több kúton is: itt az érintett töltőállomások listája
5
1 hónapja
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladapter
BAR listával kapcsolatos jogorvoslati lehetőség, amely értelmében pert lehet indítani az adatok átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a hiteladat-szolgáltató, vagy a nyilvántartást vezető pénzügyi vállalkozás (BISZ Rt.) ellen

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 19. 10:51
Váratlan húzásra készülnek Oroszország ellen: így vennék vissza vérontás nélkül a több mint 30 éve elszakadt területet
Pénzcentrum  |  2026. március 19. 10:02
Sokan csak álmodnak az ilyen juttatásokról: ennyit keresnek a dolgozók a kecskeméti Mercedes-gyárban, indulhat a roham a munkahelyekért?
Agrárszektor  |  2026. március 19. 10:34
Kritikus állapotok Magyarországon: ezt az ivóvizünk is bánhatja