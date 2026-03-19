Megállíthatatlan a kínai autógyártó: duplázza hálózatát Magyarországon, hamarosan a top márkák közé törhet

A kínai BYD nem lassít európai terjeszkedésén. A vállalat közlése szerint az idei év végéig 35 országban működő hálózatát 1000 fölötti egységről több mint 2000-re bővítené. Magyarországon is látványos növekedést tervez, a márkakereskedések száma a tavalyi 14-ről 30-ra emelkedhet.

Rényi Vámos Ádám országigazgató szerint erősen indult az év. Az első két hónapban az értékesítés 84,6 százalékkal nőtt éves összevetésben. A Datahouse adatai alapján 2026 január és február között 464 új BYD járművet helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 2,44 százalékos piaci részesedést jelent a teljes újautó piacon.

A tisztán elektromos szegmensben még erősebb a márka. Az év első két hónapjában több mint 300 elektromos autót adtak el, ezzel a BYD részesedése 18 százalékra emelkedett, szemben a 2025 végi 16 százalékkal. A vállalat jelenleg az első helyen áll a kívülről tölthető járművek piacán, valamint a tisztán elektromos kishaszonjárművek kategóriájában is.

A modellkínálat gyorsan bővült. A 2023-as magyarországi induláskor három modellel volt jelen a márka, most már 8 tisztán elektromos és 3 plug in hibrid jármű szerepel a kínálatban. Az értékesítésben a magánvásárlók dominálnak, de a flottabeszerzések aránya is jelentős, 40 és 50 százalék között alakul.

A cég ambiciózus célokat tűzött ki. Az idei évben 7000 feletti eladást szeretnének elérni a tavalyi 2499 darab után, amivel bekerülhetnének a legnépszerűbb 5-6 autómárka közé Magyarországon. A növekedés kulcsa az új értékesítési pontok megnyitása lesz.

Közben a gyártás is elindulhat Magyarországon. A BYD szegedi üzemében már zajlanak a gyártási tesztek, a sorozatgyártás a második negyedévben kezdődhet el.