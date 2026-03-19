A képen egy Véda Traffipax sebességmérő kamerarendszer látható az M5-ös autópályán, Budapest közelében, amely az autópálya forgalmát figyeli. A képen egy, az autópályát átszelő, a forgalom felügyeletét szolgáló kamerákkal és érzékelőkk
Autó

A kormány megszünteti az üzemanyagár-szabályozást az autópályák mentén

MTI
2026. március 19. 18:16

A szlovén kormány péntektől megszünteti az üzemanyagárak hatósági szabályozását az autópályák és gyorsforgalmi utak menti töltőállomásokon, miközben más területeken fenntartja az árplafont - közölte a kabinet.

A csütörtöki döntés célja a tranzitforgalom által hajtott kereslet mérséklése és az ellátási nyomás csökkentése, valamint annak biztosítása, hogy az üzemanyag-elosztók előnyben részesíthessék az autópályán kívüli, köztük a távolabbi térségekben működő kutakat.

A kormány adatai szerint az autópályák menti töltőállomások forgalma jelentősen nőtt, elsősorban a tranzitforgalom és a szomszédos országoknál alacsonyabb szlovéniai üzemanyagárak miatt. A kormány várakozásai szerint a szabad árképzés - amely várhatóan áremelkedést eredményez - visszafogja a kereslet egy részét, és csökkenti a legterheltebb ellátási útvonalakra nehezedő nyomást.

Itt a bejelentés, brutál áremelés élesedik a benzinkutakon: erre nem vigasz a védett ár sem
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé bruttó 17 forinttal kúszik feljebb péntektől.

A lépés egy sor intézkedés része, amelyekkel a kormány az emelkedő olajárak hatásait igyekszik mérsékelni. A kabinet két hete csökkentette a jövedéki adót, és további csökkentést tervez a jövő héten, ugyanakkor a dízel ára várhatóan literenként mintegy 12 centtel emelkedik.

Az alacsony, szabályozott árak miatt megnövekedett külföldi kereslet ellátási zavarokat okozott, egyes határ menti kutaknál üzemanyaghiány lépett fel, ezért több piaci szereplő mennyiségi korlátozásokat vezetett be. A szlovén autós szövetség adatai szerint jelenleg a 95-ös benzin literenként 1,466 euróba (mintegy 554 forint), a dízel 1,528 euróba (mintegy 578 forint) kerül.

#autó #kormány #benzin #benzinkút #autópálya #üzemanyag #gázolaj #szabályozás #benzinár #üzemanyagár #üzemanyagárak

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 19.
Brutálisan megdrágul az utazás 2026-ban:új szigorítások és díjak élesednek, rengeteg magyar is fizethet
2026. március 19.
A választások előtt tuti elviszik az Ötöslottót?! - Itt az igazság: alusisakos konteó, vagy tényleg van benne valami?
2026. március 19.
Sokan csak álmodnak az ilyen juttatásokról: ennyit keresnek a dolgozók a kecskeméti Mercedes-gyárban, indulhat a roham a munkahelyekért?
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
2
3 napja
Jön a kötelező rendszámcsere: közeleg a határidő, rengeteg magyar kocsiját vonhatják ki a forgalomból?
3
1 hete
Brutális üzemanyagáremelést jelentettek be: védett ár ide vagy oda, ez sokaknak fog fájni
4
1 hete
Figyelem! Rossz minőségű benzint találtak több kúton is: itt az érintett töltőállomások listája
5
1 hónapja
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 19. 17:55
Kvíz: Sokat kirándulsz, jól kiismered magad az erdőben? Lássuk, tudod-e mit jelentenek ezek a túrajelek!
Pénzcentrum  |  2026. március 19. 16:02
Brutálisan megdrágul az utazás 2026-ban:új szigorítások és díjak élesednek, rengeteg magyar is fizethet
Agrárszektor  |  2026. március 19. 18:28
Ilyen élelmiszerrel vannak tele az áruházak: sokan nem is tudják, mit esznek