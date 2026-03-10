2026. március 12. csütörtök Gergely
Wolfsburg, Németország â 2024. szeptember 30: A Volkswagen főhadiszállásának wolfsburgi gyártóüzemének látképe, előtérben dokk és csatorna, a gyáron nagy Volkswagen logóval.
Autó

Félszázezer munkahely szűnhet meg a német autóóriásnál: a dízelbotrány óta nem volt ilyen rossz a helyzet

Pénzcentrum
2026. március 10. 11:44

A Volkswagen-csoport 2030-ig mintegy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi Németországban, miután nettó nyeresége 2025-ben 44 százalékkal esett vissza, ami az autógyártó leggyengébb eredménye a 2015-ös dízelbotrány óta - jelentette az euronews.

Oliver Blume vezérigazgató kedden Wolfsburgban jelentette be a drasztikus létszámcsökkentési tervet, amely jóval meghaladja a szakszervezetekkel 2024 végén egyeztetett, körülbelül 35 ezres leépítést. A vállalat árbevétele nagyjából 322 milliárd eurón stagnált, miközben az üzemi eredmény közel a felére, mintegy 8,9 milliárd euróra esett vissza. A nettó nyereség 6,9 milliárd eurót tett ki. Arno Antlitz pénzügyi igazgató a gyengébb eredmény fő okai között a geopolitikai feszültségeket, az új kereskedelmi korlátokat és a különösen Kínából érkező, egyre élesebb versenyt emelte ki.

A csoport világszerte mintegy 8,98 millió járművet értékesített 2025-ben, ami 0,5 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. Bár Európában növekedtek az eladások, ez nem tudta ellensúlyozni a kínai és az észak-amerikai piac visszaesését. Az amerikai üzletágat különösen érzékenyen érintették a Trump-kormányzat által kivetett vámok, miközben az elektromos autók iránti kereslet is lanyhult a támogatások visszavonása és a környezetvédelmi szabályozás változása miatt.

Kínában, a Volkswagen hagyományosan legfontosabb növekedési piacán a helyi gyártók, például a BYD, a Geely és a Nio folyamatosan csökkentik technológiai lemaradásukat, és piaci részesedést hódítanak el a német konszerntől. Válaszul a csoport megerősíti "Kínában Kínáért" stratégiáját: helyi fejlesztésekkel és helyi beszállítói láncok kiépítésével próbál tartósan megvetni a lábát a piacon.

A legnagyobb visszaesést a Porsche szenvedte el: a sportautó-márka üzemi eredménye az előző évi mintegy 5,3 milliárd euróról mindössze 90 millió euróra zuhant. Ebben a kínai értékesítés erős visszaesése mellett az is szerepet játszott, hogy a korábban elsősorban az elektromos hajtásra összpontosító márka stratégiai fordulatot hajtott végre, és ismét a belső égésű motoros modellek felé fordult.

Az eredményromlás ellenére az igazgatóság tagjai ismét többmillió eurós bónuszban részesültek, összesen mintegy 13,6 millió euró értékben. A prémiumok alapja a nettó pénzáramlás volt, amely 6,4 milliárd eurós rekordszintet ért el. Blume összesen körülbelül 7,4 millió eurós javadalmazást kapott. A munkavállalói képviselők azt követelik, hogy az erős pénzáramlásból a dolgozók is részesüljenek; az esetleges különkifizetésekről már folynak a tárgyalások.

A csoport 2026-ra a jövedelmezőség javulásával számol: az üzemi marzs a 2025-ös 2,8 százalékról várakozásaik szerint 4,0 és 5,5 százalék közé emelkedhet.
Címlapkép: Getty Images
1
5 napja
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
2
1 hónapja
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
3
4 hete
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
4
2 napja
Figyelem! Rossz minőségű benzint találtak több kúton is: itt az érintett töltőállomások listája
5
4 hete
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
