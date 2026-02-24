Most érdemes autót venni, ilyen kedvezmények ritkán vannak Magyarországon: új és használt kocsik is akcióban

Az autópiacon ritkán adódik olyan helyzet, amikor a vevők ennyire előnyös pozícióban vannak - hívta fel a figyelmet Várkonyi Gábor. Az árfolyamok kedvező alakulása, a felhalmozódó készletek és a kínai márkák megjelenése egyaránt nyomást gyakorol az árakra. Az autópiaci szakértő elemzése szerint akinek most van lehetősége vásárolni, érdemes körülnéznie, mert mind az új, mind a használt autóknál sok jó ajánlat található.

A jelenlegi autópiaci helyzet kifejezetten kedvező lehet azok számára, akik új vagy használt autó vásárlásán gondolkodnak – erre hívja fel a figyelmet Várkonyi Gábor autópiaci szakértő. Elemzése szerint egyszerre több olyan tényező hat a piacra, amely lefelé nyomja az árakat, miközben a kereslet továbbra is visszafogott.

Mint kifejtette: az elmúlt hónapokban érdemi árkorrekció zajlott le mind az új, mind a használt autók piacán. Ennek egyik fő oka az euró–forint árfolyam alakulása: míg az importőrök korábban jellemzően 410 forint körüli euróval kalkuláltak az árlistákban, most tartósan 380 körül mozog az árfolyam. Ez óhatatlanul akciókhoz vezetett, különösen a gyenge kereslet mellett.

A tavalyi évben sok vállalat eredményét jelentősen javította az árfolyamhatás, ez azonban idén nem ismételhető meg. Sőt, a forint erősödésének van egy kevésbé látványos, de annál fontosabb következménye is: visszaesett a re-export - tette hozzá.

Készletnyomás és akciók

Számos márkánál az új autók exportja eddig meghatározó értékesítési csatorna volt. Az erősebb forint azonban ezt az üzletet kevésbé teszi vonzóvá, miközben Nyugat-Európában is lanyha a kereslet. Az eredmény: egyes márkáknál felhalmozódó készletek, amelyek komoly árnyomást generálnak.

Ennek jelei már most is látszanak a piacon: nagyobb leárazások, a piacinál kedvezőbb finanszírozási ajánlatok, valamint az úgynevezett „önforgalomba helyezett” autók számának növekedése. Közben a maradványértékek is nyomás alá kerültek, miközben a használtautó-értékbecslő rendszerek jellemzően hónapokkal lemaradva követik a valós piaci mozgásokat.

Használt és új fronton is lehet alkudni

Bár az árfolyam jövőbeli alakulása nehezen megjósolható, a szakértő szerint annak, aki most megengedheti magának az autóvásárlást, érdemes körülnéznie. Mind az új, mind a használt piacon sok a kedvező ajánlat, és a vevők alkupozíciója érezhetően javult.

A szakember szerint a piac átalakulásához hozzájárul a kínai autómárkák megjelenése is. Ezek az új szereplők nemcsak az újautó-piacon, hanem közvetve a használt szegmensben is lefelé húzzák az árakat. Az árazás minden szereplőnél alkalmazkodásra kényszerül, és úgy tűnik, ez a hatás hosszabb távon velünk marad. Elmondta, az autópiacon továbbra sincs valódi egyensúly – de ez az elmúlt öt évben szinte folyamatosan így volt. A különbség most az, hogy a jelenlegi helyzet egyértelműen a vevőknek kedvez.