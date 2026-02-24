A tervek szerint az év végéig 10-15 kereskedésben válnak elérhetővé az autók, a kínálat pedig az első év folyamán fokozatosan négy modellre bővül.
Most érdemes autót venni, ilyen kedvezmények ritkán vannak Magyarországon: új és használt kocsik is akcióban
Az autópiacon ritkán adódik olyan helyzet, amikor a vevők ennyire előnyös pozícióban vannak - hívta fel a figyelmet Várkonyi Gábor. Az árfolyamok kedvező alakulása, a felhalmozódó készletek és a kínai márkák megjelenése egyaránt nyomást gyakorol az árakra. Az autópiaci szakértő elemzése szerint akinek most van lehetősége vásárolni, érdemes körülnéznie, mert mind az új, mind a használt autóknál sok jó ajánlat található.
A jelenlegi autópiaci helyzet kifejezetten kedvező lehet azok számára, akik új vagy használt autó vásárlásán gondolkodnak – erre hívja fel a figyelmet Várkonyi Gábor autópiaci szakértő. Elemzése szerint egyszerre több olyan tényező hat a piacra, amely lefelé nyomja az árakat, miközben a kereslet továbbra is visszafogott.
Mint kifejtette: az elmúlt hónapokban érdemi árkorrekció zajlott le mind az új, mind a használt autók piacán. Ennek egyik fő oka az euró–forint árfolyam alakulása: míg az importőrök korábban jellemzően 410 forint körüli euróval kalkuláltak az árlistákban, most tartósan 380 körül mozog az árfolyam. Ez óhatatlanul akciókhoz vezetett, különösen a gyenge kereslet mellett.
A tavalyi évben sok vállalat eredményét jelentősen javította az árfolyamhatás, ez azonban idén nem ismételhető meg. Sőt, a forint erősödésének van egy kevésbé látványos, de annál fontosabb következménye is: visszaesett a re-export - tette hozzá.
Készletnyomás és akciók
Számos márkánál az új autók exportja eddig meghatározó értékesítési csatorna volt. Az erősebb forint azonban ezt az üzletet kevésbé teszi vonzóvá, miközben Nyugat-Európában is lanyha a kereslet. Az eredmény: egyes márkáknál felhalmozódó készletek, amelyek komoly árnyomást generálnak.
Ennek jelei már most is látszanak a piacon: nagyobb leárazások, a piacinál kedvezőbb finanszírozási ajánlatok, valamint az úgynevezett „önforgalomba helyezett” autók számának növekedése. Közben a maradványértékek is nyomás alá kerültek, miközben a használtautó-értékbecslő rendszerek jellemzően hónapokkal lemaradva követik a valós piaci mozgásokat.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Friss autóhitel kalkulátor! Válogass a banki ajánlatok között
Használt és új fronton is lehet alkudni
Bár az árfolyam jövőbeli alakulása nehezen megjósolható, a szakértő szerint annak, aki most megengedheti magának az autóvásárlást, érdemes körülnéznie. Mind az új, mind a használt piacon sok a kedvező ajánlat, és a vevők alkupozíciója érezhetően javult.
A szakember szerint a piac átalakulásához hozzájárul a kínai autómárkák megjelenése is. Ezek az új szereplők nemcsak az újautó-piacon, hanem közvetve a használt szegmensben is lefelé húzzák az árakat. Az árazás minden szereplőnél alkalmazkodásra kényszerül, és úgy tűnik, ez a hatás hosszabb távon velünk marad. Elmondta, az autópiacon továbbra sincs valódi egyensúly – de ez az elmúlt öt évben szinte folyamatosan így volt. A különbség most az, hogy a jelenlegi helyzet egyértelműen a vevőknek kedvez.
Ezek a legjobb városi autók 2026-ban: tényleg nem lehet velük melléfogni, ha budapesti rohangálós kocsi kell?
Aki sokat közlekedik a városban, annak olyan autóra van szüksége, amely könnyen parkolható, kicsi a fordulóköre és jól átlátható.
A meglévő juttatási elemek mellett a vállalat a következő két évben további kettő, egyszeri kifizetést biztosít munkavállalói számára.
Kedden emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai: a benzin bruttó 4 forinttal, míg a gázolaj bruttó 5 forinttal kerül majd többe
Irtó fontos határidő közeleg rengeteg magyar autós számára: keményen fizethet az, aki ezt elmulasztja
A fizetési határidő számontartása egyértelműen a gépjármű forgalmi engedély szerinti üzembentartójának a felelőssége.
Március 5-én reggel indul a licitálás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikus árverési felületén egy fekete Tesla Model 3-ra.
Jelentős visszaeséssel indult az év az európai autópiacon, a gyártók többsége gyengébb eredményeket produkált az előző év azonos időszakához képest.
Jelentős, nyolcvan százalékos növekedést értek el a kínai autógyártók Európában az idei év első hónapjában, annak ellenére, hogy a teljes piac eközben zsugorodott.
Kiderült a tervezet: teljesen átalakul a közlekedés Magyarországon, erről minden autósnak tudnia kell
Jelentős, 2034-ig tartó úthálózat-fejlesztést és korszerűsítést hajt végre a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
A kínálat enyhén fiatalodott, miközben az árszint stabil maradt.
A Tesla bemutatta a Cybertruck eddigi legolcsóbb változatát, ezzel egy időben pedig jelentősen csökkentette a csúcsmodell, a Cyberbeast árát.
Több mint három hete áll a Barátság kőolajvezeték, és bár a magyar autósok az utóbbi hónapokban kedvező üzemanyagáraknak örülhettek, a helyzet jelentős drágulást hozhat a...
Mindössze 69 300 személygépkocsi cserélt gazdát januárban, ami 12 százalékos visszaesés a tavaly januári 78 800 darabhoz képest.
A projekt jelenleg nem termel bevételt, miközben folyamatos ráfordítást igényel.
Rémi Gábor márkaigazgató arról beszélt, hogy a piaci részesedés megtartása az idei évben komoly kihívást jelent a márka számára.
A kőolajvezetéket orosz csapás érte, ami közvetlenül hozzájárult a tranzit megszakadásához.
Újabb óriási perpatvar küszöbén áll Magyarország: most aztán igazán fájhat a fejünk a Barátság kőolajvezeték miatt
Három hete szünetel az orosz nyersolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken.
Súlyos tévhit dőlt meg az autóbalesetekről: a legtöbb mai kocsi nem nyújt rendes védelmet az utasoknak?
Egy friss törésteszt szerint egy 35 km/órás ütközés akár súlyosabb sérüléseket is okozhat, mint az eddig szabványosnak számító 50 km/órás baleset.
Egy rosszul észlelt úthiba nemcsak kellemetlenséget, hanem jelentős anyagi veszteséget is okozhat, mivel sérülhet a gumiabroncs, a felni, a futómű vagy akár a jármű alsó...
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-