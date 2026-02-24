2026. február 24. kedd Mátyás
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Itt a bejelentés: több mint egy év után változott az alapkamat, így döntött a Monetáris Tanács ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Autók egymás után. Használt autók értékesítése.
Autó

Most érdemes autót venni, ilyen kedvezmények ritkán vannak Magyarországon: új és használt kocsik is akcióban

Pénzcentrum
2026. február 24. 14:30

Az autópiacon ritkán adódik olyan helyzet, amikor a vevők ennyire előnyös pozícióban vannak - hívta fel a figyelmet Várkonyi Gábor. Az árfolyamok kedvező alakulása, a felhalmozódó készletek és a kínai márkák megjelenése egyaránt nyomást gyakorol az árakra. Az autópiaci szakértő elemzése szerint akinek most van lehetősége vásárolni, érdemes körülnéznie, mert mind az új, mind a használt autóknál sok jó ajánlat található.

A jelenlegi autópiaci helyzet kifejezetten kedvező lehet azok számára, akik új vagy használt autó vásárlásán gondolkodnak – erre hívja fel a figyelmet Várkonyi Gábor autópiaci szakértő. Elemzése szerint egyszerre több olyan tényező hat a piacra, amely lefelé nyomja az árakat, miközben a kereslet továbbra is visszafogott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint kifejtette: az elmúlt hónapokban érdemi árkorrekció zajlott le mind az új, mind a használt autók piacán. Ennek egyik fő oka az euró–forint árfolyam alakulása: míg az importőrök korábban jellemzően 410 forint körüli euróval kalkuláltak az árlistákban, most tartósan 380 körül mozog az árfolyam. Ez óhatatlanul akciókhoz vezetett, különösen a gyenge kereslet mellett.

A tavalyi évben sok vállalat eredményét jelentősen javította az árfolyamhatás, ez azonban idén nem ismételhető meg. Sőt, a forint erősödésének van egy kevésbé látványos, de annál fontosabb következménye is: visszaesett a re-export - tette hozzá.

Lízing vagy autóhitel? Mutatjuk, melyik éri meg jobban 2026-ban: így juthatsz önerő nélkül álmaid kocsijához
EZ IS ÉRDEKELHET
Lízing vagy autóhitel? Mutatjuk, melyik éri meg jobban 2026-ban: így juthatsz önerő nélkül álmaid kocsijához
Megvan álmaid autója, de nincs elegendő megtakarításod hozzá? Ezt a problémát is meg lehet oldani, de itt jön az örök dilemma.

Készletnyomás és akciók

Számos márkánál az új autók exportja eddig meghatározó értékesítési csatorna volt. Az erősebb forint azonban ezt az üzletet kevésbé teszi vonzóvá, miközben Nyugat-Európában is lanyha a kereslet. Az eredmény: egyes márkáknál felhalmozódó készletek, amelyek komoly árnyomást generálnak.

Ennek jelei már most is látszanak a piacon: nagyobb leárazások, a piacinál kedvezőbb finanszírozási ajánlatok, valamint az úgynevezett „önforgalomba helyezett” autók számának növekedése. Közben a maradványértékek is nyomás alá kerültek, miközben a használtautó-értékbecslő rendszerek jellemzően hónapokkal lemaradva követik a valós piaci mozgásokat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Friss autóhitel kalkulátor! Válogass a banki ajánlatok között

Használt és új fronton is lehet alkudni

Bár az árfolyam jövőbeli alakulása nehezen megjósolható, a szakértő szerint annak, aki most megengedheti magának az autóvásárlást, érdemes körülnéznie. Mind az új, mind a használt piacon sok a kedvező ajánlat, és a vevők alkupozíciója érezhetően javult.

A szakember szerint a piac átalakulásához hozzájárul a kínai autómárkák megjelenése is. Ezek az új szereplők nemcsak az újautó-piacon, hanem közvetve a használt szegmensben is lefelé húzzák az árakat. Az árazás minden szereplőnél alkalmazkodásra kényszerül, és úgy tűnik, ez a hatás hosszabb távon velünk marad. Elmondta, az autópiacon továbbra sincs valódi egyensúly – de ez az elmúlt öt évben szinte folyamatosan így volt. A különbség most az, hogy a jelenlegi helyzet egyértelműen a vevőknek kedvez.
Címlapkép: Getty Images
#autó #árak #kedvezmény #akciók #új autó #használtautó #autóvásárlás #autópiac #használtautó-piac #kínai autók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:02
14:44
14:30
14:15
14:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 24.
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
2026. február 24.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
2026. február 24.
Itt az osztrák hiányszakmák 2026-os listája, milliós fizetéssel vadásszák a magyarokat: tényleg könnyű elhelyezkedni?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 24. kedd
Mátyás
9. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
2
2 hete
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
3
1 hónapja
Most érkezett! Halálos autóbalesetet szenvedett a magyar influenszer: több RTL-es műsorban is szerepelt
4
1 hete
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
5
1 hónapja
Kiderült az igazság az elektromos autók szervizköltségeiről: minden borulhat, amit eddig tudtunk?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyamkockázat
A devizában lévő pénzügyi eszközök tulajdonosainak abból fakadó kockázata, hogy az árfolyam elmozdulásával az általuk tartott eszköz hazai fizetőeszközben kifejezett értéke megváltozik. A deviza pénzügyi eszközök (például deviza, értékpapír, kötvény, részvény, váltó) forintban számolt értéke az árfolyam elmozdulásával változik. Befektetéseknél hozamon felüli extra jövedelem, de akár veszteség is keletkezhet miatta.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 14:07
Itt a bejelentés: több mint egy év után változott az alapkamat, így döntött a Monetáris Tanács
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 13:01
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
Agrárszektor  |  2026. február 24. 14:24
És megtörtént: lépett a jegybank, ez mindent megváltoztat
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel