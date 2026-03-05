2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
Használt autók eladása
Autó

Váratlan fordulat a magyar használtautóknál: hiába az elképesztő drágulás, ezekért a modellekért szinte megőrülnek a vevők

Pénzcentrum
2026. március 5. 11:31

A hazai autópiacon februárban látványosan nőtt az érdeklődés a használt járművek iránt. A Használtautó.hu adatai szerint az év második hónapjában már jóval több megkeresés érkezett, mint januárban, és a tavalyi szintet is meghaladta a kereslet.

Januárban a havazások még visszafogták a piacot, sok vásárló elhalasztotta a döntését. Februárban viszont megjelent ez a halasztott kereslet, ami érezhető növekedést hozott az érdeklődések számában. A portál statisztikái szerint 2026 februárjában összesen 442 212 érdeklődés érkezett a hirdetésekre. Ez mintegy 16 ezerrel több, mint 2025 azonos időszakában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A karosszériatípusok közül továbbra is a ferdehátú autók a legkeresettebbek, ugyanakkor az SUV-k népszerűsége gyorsan nő. A városi terepjárók iránt 28,1 százalékkal többen érdeklődtek, mint egy évvel korábban, összesen 95 900 megkeresést regisztráltak ebben a kategóriában.

A kombik a harmadik helyen állnak 71 ezer érdeklődéssel, ami 5,9 százalékos növekedést jelent. A sedan modellek iránt viszont csökkent a kereslet, ebben a kategóriában 51 600 érdeklődést mértek, ami 9,4 százalékos visszaesés.

Kapcsolódó cikkeink:

Az adatokból az is látszik, hogy a használt autók ára tovább emelkedett. Az átlagos vételár tavaly februárban még valamivel 4,99 millió forint alatt volt, idén viszont már meghaladta az 5,53 millió forintot. Ezzel párhuzamosan fiatalabb autók kerültek a piacra. Az átlagéletkor 13,06 évről 12,33 évre csökkent, az átlagos futásteljesítmény pedig körülbelül 180 ezer kilométerről 170 ezer kilométerre mérséklődött.

Karosszériatípusok szerint a legnagyobb áremelkedés a kombiknál történt. Ebben a kategóriában közel 15 százalékkal nőtt az átlagár, így már eléri az 5 millió forintot. A sedan modellek átlagára 13 százalékkal emelkedett, a ferdehátúaké 8 százalékkal, az SUV-k esetében viszont csak 1 százalékos növekedést mértek.

Hajtáslánc szerint minden kategóriában drágulás látható. A benzines autók átlagára 13 százalékkal 4 728 116 forintra nőtt, a dízeleké 4 százalékkal 4 948 236 forintra emelkedett. Az elektromos autók átlagára 10 620 912 forint lett, míg a hibrideké 11 034 454 forint, mindkét kategóriában 2 százalékos növekedéssel.

Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője szerint a januári időjárás csak átmenetileg fékezte a piacot. Februárban egyértelmű korrekció történt, mert sok vásárló ekkor pótolta a korábban elhalasztott döntését. Hozzátette, hogy a hirdetett autók átlagéletkora és futásteljesítménye is csökkent. Ha ez a tendencia tartós marad, 2026 kedvező év lehet a használt autók piacán.

A Carinfo adatai szerint a forgalomba helyezések száma februárban nagyjából a tavalyi szinten alakult. Személyautóból 150-nel, buszból 56-tal, nagyhaszongépjárműből 110-zel, motorkerékpárból 187-tel több került az utakra, miközben kishaszongépjárműből 33-mal kevesebbet helyeztek forgalomba.
Címlapkép: Getty Images
