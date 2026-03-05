Az amerikai–izraeli–iráni háború miatt bizonytalanná vált a bahreini és a szaúd-arábiai Forma–1-es Nagydíj megrendezése.
Váratlan fordulat a magyar használtautóknál: hiába az elképesztő drágulás, ezekért a modellekért szinte megőrülnek a vevők
A hazai autópiacon februárban látványosan nőtt az érdeklődés a használt járművek iránt. A Használtautó.hu adatai szerint az év második hónapjában már jóval több megkeresés érkezett, mint januárban, és a tavalyi szintet is meghaladta a kereslet.
Januárban a havazások még visszafogták a piacot, sok vásárló elhalasztotta a döntését. Februárban viszont megjelent ez a halasztott kereslet, ami érezhető növekedést hozott az érdeklődések számában. A portál statisztikái szerint 2026 februárjában összesen 442 212 érdeklődés érkezett a hirdetésekre. Ez mintegy 16 ezerrel több, mint 2025 azonos időszakában.
A karosszériatípusok közül továbbra is a ferdehátú autók a legkeresettebbek, ugyanakkor az SUV-k népszerűsége gyorsan nő. A városi terepjárók iránt 28,1 százalékkal többen érdeklődtek, mint egy évvel korábban, összesen 95 900 megkeresést regisztráltak ebben a kategóriában.
A kombik a harmadik helyen állnak 71 ezer érdeklődéssel, ami 5,9 százalékos növekedést jelent. A sedan modellek iránt viszont csökkent a kereslet, ebben a kategóriában 51 600 érdeklődést mértek, ami 9,4 százalékos visszaesés.
Az adatokból az is látszik, hogy a használt autók ára tovább emelkedett. Az átlagos vételár tavaly februárban még valamivel 4,99 millió forint alatt volt, idén viszont már meghaladta az 5,53 millió forintot. Ezzel párhuzamosan fiatalabb autók kerültek a piacra. Az átlagéletkor 13,06 évről 12,33 évre csökkent, az átlagos futásteljesítmény pedig körülbelül 180 ezer kilométerről 170 ezer kilométerre mérséklődött.
Karosszériatípusok szerint a legnagyobb áremelkedés a kombiknál történt. Ebben a kategóriában közel 15 százalékkal nőtt az átlagár, így már eléri az 5 millió forintot. A sedan modellek átlagára 13 százalékkal emelkedett, a ferdehátúaké 8 százalékkal, az SUV-k esetében viszont csak 1 százalékos növekedést mértek.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Hajtáslánc szerint minden kategóriában drágulás látható. A benzines autók átlagára 13 százalékkal 4 728 116 forintra nőtt, a dízeleké 4 százalékkal 4 948 236 forintra emelkedett. Az elektromos autók átlagára 10 620 912 forint lett, míg a hibrideké 11 034 454 forint, mindkét kategóriában 2 százalékos növekedéssel.
Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője szerint a januári időjárás csak átmenetileg fékezte a piacot. Februárban egyértelmű korrekció történt, mert sok vásárló ekkor pótolta a korábban elhalasztott döntését. Hozzátette, hogy a hirdetett autók átlagéletkora és futásteljesítménye is csökkent. Ha ez a tendencia tartós marad, 2026 kedvező év lehet a használt autók piacán.
A Carinfo adatai szerint a forgalomba helyezések száma februárban nagyjából a tavalyi szinten alakult. Személyautóból 150-nel, buszból 56-tal, nagyhaszongépjárműből 110-zel, motorkerékpárból 187-tel több került az utakra, miközben kishaszongépjárműből 33-mal kevesebbet helyeztek forgalomba.
Trónfosztás az autópiacon: hatalmas pofont kapott a BYD, erre a drámai fordulatra senki sem számított
A világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a BYD eladásai jelentősen visszaestek a kínai piacon az év első két hónapjában.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszik feljebb csütörtöktől.
Februárban 10 729 új személyautó kapott magyar rendszámot, a piac első ránézésre stabil képet mutat.
Az autósok körében kötelező tavaszi program a nyári gumikra váltás, amit van, aki már március elején elintéz.
Súlyos eredmény a 2026-os nyárigumi-teszten: kiderült az igazság az olcsó kínai Linglong abroncsokról
Melyik gumival érdemes nekivágni a 2026-os nyári szezonnak? Íme a 2026-os nagy nyári abroncs teszt!
Kíméletlenül beindul a drágulás a benzinkutakon, beütött az iráni háború: jobb, ha mindenki még ma teletankolja az autót
Szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 9 forinttal emelkedik majd.
Durva szigorítás élesedik: májustól tilos így használni az elektromos rollereket a népszerű kiránulóhelyen
Jelentős közlekedési szigorításokat vezetnek be májustól Ausztriában, amelyek elsősorban az elektromos rollereket, az elektromos kerékpárokat és a robogókat érintik.
A helytelen beállítás nemcsak az üzemanyag-fogyasztást és az abroncs élettartamát befolyásolja negatívan, hanem kritikus mértékben növelheti a fékutat.
Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik.
A DÁP-ban a szerződéskötéstől az átírásig minden intézhető, nem kell okmányirodába menni.
A kátyúk képesek tönkretenni a gumiabroncsot, eldeformálni a könnyűfém felnit, vagy súlyosabb esetben maradandó kárt okozni a teljes futómű-rendszerben és a kormányműben.
Olyan nem létezhet, hogy a magyar benzinár tartósan felmenjen, míg a környező országokban közel felébe kerüljön.
Újabb kínai autómárka tarolhatja le Európát: már itthon is eladtak 40 ilyen kocsit, de nem állnak meg ennyinél
A Leapmotor kínai autómárka több mint 800 értékesítési és szervizponttal rendelkezik Európában, megduplázta a hálózat méretét a 2024. évihez képest.
A Tesla tovább bővíti a Model Y kínálatát: megjelent a 7 üléses változat, amely már Magyarországon is megrendelhető.
A tavasz régen várt beköszöntével nemcsak az abroncsokat, hanem a vezetési rutinunkat is érdemes megújuló üzemmódba kapcsolni.
Jelentős szerkezeti átrendeződés látható a német prémium márkák között a hazai használtautó piacon 2025 és 2026 januárját összehasonlítva.
KRESZ változás 2026: áll a bál a közlekedési módosítások körül - lassan eldől, milyen új szabályokra készülhetünk
Több mint hétezer észrevétel érkezett a társadalmi egyeztetésre bocsátott új KRESZ-tervezethez.
Válságban a legendás luxusautó-gyártó: a dolgozók ötödét elküldi az Aston Martin, brutális visszavágásba menekülnek
A James Bond-filmekből is ismert márka szerdán jelentette be, hogy jelentősen karcsúsítja mintegy háromezer fős munkaerő-állományát.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.