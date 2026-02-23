2026. február 23. hétfő Alfréd
10 °C Budapest
A szecessziós építészet díszes homlokzata Budapest belvárosában, Magyarországon
Gazdaság

A budapesti tőzsde olyat ment, hogy a fél régió csak pislog: senki nem erre számított

Pénzcentrum
2026. február 23. 19:14

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1308,54 pontos, 1,04 százalékos emelkedéssel, 127 042,45 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 17,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára emelkedett az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: a hangulat Budapesten pozitív maradt az újabb amerikai vámbejelentésekkel kapcsolatos hírek ellenére.

A nemzetközi piacokon ugyanakkor mindenhol elromlott a hangulat, a vámok által jobban sújtott piacokon jelentősebb a csökkenés - tette hozzá.  A vezető részvények mindegyike emelkedett, átlagos forgalomban.

A második legnagyobb forgalmat a Richter bonyolította, a kedvező pénteki gyorsjelentésre váró befektetők láttak lehetőséget a gyógyszeripari részvényben, ahogy a szerdai gyorsjelentése előtt a Magyar Telekomot is jól vették - jegyezte meg.

  • A Mol 38 forinttal, 1,08 százalékkal 3566 forintra erősödött, 2,3 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 450 forinttal, 1,13 százalékkal 40 100 forintra nőtt, forgalmuk 10,9 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,81 százalékkal 1990 forintra emelkedett, forgalma 709,2 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 220 forinttal, 1,9 százalékkal 11 820 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,4 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9905,32 ponton zárt hétfőn, ez 79,8 pontos, 0,8 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
