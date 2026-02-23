2026. február 23. hétfő Alfréd
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
csempész cigi cigaretta NAV
Vállalkozás

Hihetetlen, mihez folyamodnak már a csalók: elképesztő trükközőt kapcsoltak le a NAV-nál

Pénzcentrum
2026. február 23. 17:32

Rosszul számolt egy bolgár férfi, aki 630 doboz csempészcigaretta miatt bukta a házi tuninggal megspékelt kocsiját – nem egészen úgy sült el, ahogy tervezte - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhitaval.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M4-es autópályán, a Nagykereki határátkelőhely közelében állítottak meg egy Seat Alhambra típusú, bolgár személyautót, ami egy üres trélert vontatott és hat utassal Lengyelországba tartott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ellenőrzésbe két szolgálati kutya, Ágika és Aramisz is „bekapcsolódott”, akik cigaretta- és kábítószer-keresésre képzettek. A kutyák először a motorháztetőnél, majd a csomagtérnél is pozitív jelzést adtak.

A pénzügyőrök a jelzéseket követve átvizsgálták a járművet: a motorháztető alatt egy kockás szatyorban 240 doboz különféle márkájú cigarettát találtak. Ezután a csomagtér felé folyatták az ellenőrzést, ahol a padlózatból vágott nyílásra bukkantak, ami egy, alulról a jármű aljához hegesztett fiókhoz vezetett, és ott további 390 doboz cigarettát találtak. 

A sofőr azt mondta, hogy a cigarettákat Bulgáriában vásárolta, ő rejtette el az autójában és családtagjainak szánta, az utasok azonban nem tudtak a rejtekhelyről. 

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A cigarettabiznisz végül „csúnya matekkal” zárult: a NAV lefoglalta a 630 doboz, mintegy
1,7 millió forint értékű bolgár füstölnivalót, valamint a csempészetre átalakított járművet. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indítottak eljárást. 

Címlapkép forrása: NAV
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #autó #NAV #cigaretta #csempészet #adócsalás #bűncselekmény #határátkelő #személyautó #dohánytermék #nemzeti adó és vámhivatal

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:44
18:31
18:16
17:57
17:52
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 23.
Ezek a legjobb városi autók 2026-ban: tényleg nem lehet velük melléfogni, ha budapesti rohangálós kocsi kell?
2026. február 23.
Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével
2026. február 23.
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 23. hétfő
Alfréd
9. hét
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ilyen akció kevés van a Lidl-ben: filléres szupergép érkezett a polcokra
2
1 hónapja
Váratlan vevő hiúsíthatja meg a MOL szerbiai gigaüzletét: őket aztán nehéz lesz túllicitálni
3
3 hete
Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni
4
1 hónapja
Könnyek a Cápák között stúdiójában: ki is nyílt a befektetők zsebe, milliókat hozott ez az ötlet
5
4 hete
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még januárban és februárban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Abszolút önrészesedés
levonás jellegű önrészesedés, amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész mértékét nem éri el, a biztosító nem térít. Ha a kár nagyobb, mint az önrészesedés, a teljes kár meghatározott százalékát, vagy a meghatározott összeget a kárból levonják, azt a biztosított maga viseli.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 18:44
Botrányok árnyékában adja el jégkrémmárkáit a Nestlé: haláleseteket is vizsgálnak
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 17:57
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos februári világeseményekről!
Agrárszektor  |  2026. február 23. 18:34
Új megoldások segíthetik a gazdákat: ez lehet a jövő az agráriumban?
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel