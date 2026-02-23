Az alacsony munkanélküliségi rátával jellemezhető térségekben a toborzás intenzív piaci versennyé alakult.
Nyakunkon a totális lakáskatasztrófa: döbbenetesen sok magyart érint, ebből még baj lesz
A mamahotel kifejezés gyakran gúnyos felhanggal jelenik meg a közbeszédben, mégis egyre inkább tömeges jelenségről beszélhetünk Európában. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, hogy a 25-34 éves korosztály mekkora része él még a szüleivel, de arra a kérdésre is keressük a választ, hogy vajon milyen gazdasági-társadalmi folyamatok húzódnak meg a háttérben.
A mamahotel igazából egy gazdasági helyzet, amit gyakran az elkeserítő bér és lakhatási költségek indokolnak, de nyilván ott van a kényelem és megszokás szeretete is. A jelenség azonban számos kihívást is rejt magában az önállóság fejlődése szempontjából. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában bemutatott, európai térkép éles különbségeket mutat.
Az északi országokban – például Svédországban, Finnországban vagy Dániában – alig 4-5 százalék él még otthon ebben az életkorban, itt az önállósodás szinte alapelvnek számít. Ezzel szemben Dél- és Kelet-Európában jóval magasabb az arány: Olaszországban közel 47 százalék, Portugáliában 44,5, Spanyolországban több mint 37 százalék marad a családi házban. Magyarország is a magasabb arányú országok közé tartozik: a vizsgált korosztály 43 százaléka lakik még otthon.
A hazai adatok korosztályos bontásban is beszédesek. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a huszonévesek 58 százaléka él a szülőkkel, míg a harmincasoknál ez az arány 27 százalék. A jelenség mögött több tényező áll: magas ingatlanárak, drága albérletek, bizonytalan munkaerőpiaci kilátások, valamint a családalapítás kitolódása. Az adatok alapján az önálló élet sok fiatal számára egyre inkább pénzügyi kérdéssé válik.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1308,54 pontos, 1,04 százalékos emelkedéssel, 127 042,45 ponton zárt hétfőn.
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
A közelmúltban több európai országban is aktív beszédtémává vált az euró bevezetése.
Tényleg meglépi az MNB? Másfél év után nyúlhatnak a csodafegyverhez Varga Mihályék: minden egy irányba mutat
Közel másfél év szünet után minden jel arra mutat, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa kedden megkezdi a kamatcsökkentési ciklust.
A magyarral ellentétben köszöni, jól van a cseh és a szlovák gazdaság: miért szakadtunk le ennyire a térségről?
Csehország és Szlovákia hasonló külső kitettség mellett is lényegesen jobban teljesített Magyarországnál.
Mi történik, ha elfogy az európai acél? És miért drágább Európában az acélgyártás, mint máshol? Európa komoly versenyt fut az acél- és fémipar megmentéséért.
Sorsdöntő hét következik Magyarország jövője szempontjából: ezen áll vagy bukik minden, érdemes figyelni
Kamatdöntő ülést tart a jegybank, turisztikai, beruházási és munkaerőpiaci adatokat is közöl a KSH a jövő héten.
Bár december 31-én hatályba lépett az új választókerületi térkép, a módosítás nem oldotta meg az alapvető problémát.
Aggasztó jelentést közöltek a magyar államadósságról: sürgősen lépni kell, ha nem akarunk bóvliba kerülni?
Bár rövid távon nem fenyeget finanszírozási zavar, az Európai Bizottság friss jelentése szerint Magyarország adósságpályája közép- és hosszú távon aggasztó irányt vesz.
Bár az év elején heves tiltakozást váltott ki a dél-amerikai Mercosur-országokkal kötött kereskedelmi megállapodás, a szakmai elemzések szerint az európai mezőgazdaság miatti aggodalmak túlzóak voltak.
A horvát kőolajvezeték-üzemeltető, a JANAF határozottan cáfolta az ellátási zavarokról szóló híreket.
Hivatalosan megkezdődött szombaton az április 12-ei országgyűlési képviselő-választás kampányidőszaka, életbe léptek a kampányra vonatkozó szabályok.
Donald Trump válaszlépésként 10 %-os globális vámot vezet be, miután a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette a korábban kivetett védővámokat.
Tovább éleződik a vita a Barátság Kőolajvezeték kapcsán a magyar kormány és az EU között: ezt a választ adta Brüsszel
A Bizottság tisztában van a magyar és szlovák döntés következményeivel, és elemzi azok ukrán piacra gyakorolt hatását.
Donald Trump nem vethet ki egyoldalúan vámokat vészhelyzeti jogkörére hivatkozva.
Hiába kért olajat Magyarország az Adria-vezetéken keresztül, a horvátok egyelőre blokkolják a szállítást - ez az oka
A helyzet sajátossága, hogy a szállítás azon a horvát infrastruktúrán történne, amelyről a magyar kormány korábban azt állította, hogy alkalmatlan az ország megbízható ellátására.
Iszonyú értékes ingatlanokat passzolna el a magyar állam: április közepe előtt nyélbe is ütnék az üzletet
A kormány gyorsított eljárásban értékesítené a budapesti főpályaudvarok környékén található, állami tulajdonú ingatlanokat
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 379,17 forintról 378,85 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
