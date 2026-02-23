2026. február 23. hétfő Alfréd
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A huszonévesek 58 százaléka él a szülőkkel, míg a harmincasoknál ez az arány 27 százalék.
Gazdaság

Nyakunkon a totális lakáskatasztrófa: döbbenetesen sok magyart érint, ebből még baj lesz

Jeki Gabriella
2026. február 23. 19:00

A mamahotel kifejezés gyakran gúnyos felhanggal jelenik meg a közbeszédben, mégis egyre inkább tömeges jelenségről beszélhetünk Európában. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, hogy a 25-34 éves korosztály mekkora része él még a szüleivel, de arra a kérdésre is keressük a választ, hogy vajon milyen gazdasági-társadalmi folyamatok húzódnak meg a háttérben.

A mamahotel igazából egy gazdasági helyzet, amit gyakran az elkeserítő bér és lakhatási költségek indokolnak, de nyilván ott van a kényelem és megszokás szeretete is. A jelenség azonban számos kihívást is rejt magában az önállóság fejlődése szempontjából. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában bemutatott, európai térkép éles különbségeket mutat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az északi országokban – például Svédországban, Finnországban vagy Dániában – alig 4-5 százalék él még otthon ebben az életkorban, itt az önállósodás szinte alapelvnek számít. Ezzel szemben Dél- és Kelet-Európában jóval magasabb az arány: Olaszországban közel 47 százalék, Portugáliában 44,5, Spanyolországban több mint 37 százalék marad a családi házban. Magyarország is a magasabb arányú országok közé tartozik: a vizsgált korosztály 43 százaléka lakik még otthon.

A hazai adatok korosztályos bontásban is beszédesek. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a huszonévesek 58 százaléka él a szülőkkel, míg a harmincasoknál ez az arány 27 százalék. A jelenség mögött több tényező áll: magas ingatlanárak, drága albérletek, bizonytalan munkaerőpiaci kilátások, valamint a családalapítás kitolódása. Az adatok alapján az önálló élet sok fiatal számára egyre inkább pénzügyi kérdéssé válik.

Meglepő adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is
Címlapkép: Getty Images
#pénzcentrum.hu #gazdaság #munkaerőpiac #bérek #demográfia #fiatalok #lakhatás #társadalom #ingatlanárak #albérletárak #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:29
19:14
19:00
18:44
18:31
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 23. 16:50
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 23. 11:09
Váratlanul meghalt Perger István
Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete bejelentette, hogy helyettes vezetőjük, Perger István...
iO Charts  |  2026. február 23. 10:01
Netflix (NFLX) - A streaming trón mellé egy stúdióbirodalom?
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de egy alapos fundamentális...
Holdblog  |  2026. február 23. 08:02
Ha mindenki buborékról beszél, tényleg jön az összeomlás?
Ismert tőzsdei bölcsesség, hogy a buborékok kipukkanása általában nem akkor következik be a tőzsdéke...
Kasza Elliott-tal  |  2026. február 22. 16:53
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 23.
Ezek a legjobb városi autók 2026-ban: tényleg nem lehet velük melléfogni, ha budapesti rohangálós kocsi kell?
2026. február 23.
Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével
2026. február 23.
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 23. hétfő
Alfréd
9. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk
2
1 hete
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
3
2 hete
Magyarország sorsa megpecsételődött? Minden EU-s forrást elbukhat hazánk
4
1 hete
Nesze neked keleti nyitás: Magyarországnak csak ennyi jött össze az elmúlt években
5
4 napja
Komoly bejelentést tett az Otthon Start hitelről Gulyás Gergely: erről tudjon, aki tervezi felvenni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Abszolút önrészesedés
levonás jellegű önrészesedés, amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész mértékét nem éri el, a biztosító nem térít. Ha a kár nagyobb, mint az önrészesedés, a teljes kár meghatározott százalékát, vagy a meghatározott összeget a kárból levonják, azt a biztosított maga viseli.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 18:44
Botrányok árnyékában adja el jégkrémmárkáit a Nestlé: haláleseteket is vizsgálnak
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 17:57
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos februári világeseményekről!
Agrárszektor  |  2026. február 23. 18:34
Új megoldások segíthetik a gazdákat: ez lehet a jövő az agráriumban?
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel