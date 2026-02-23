Nyakunkon a totális lakáskatasztrófa: döbbenetesen sok magyart érint, ebből még baj lesz

A mamahotel kifejezés gyakran gúnyos felhanggal jelenik meg a közbeszédben, mégis egyre inkább tömeges jelenségről beszélhetünk Európában. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, hogy a 25-34 éves korosztály mekkora része él még a szüleivel, de arra a kérdésre is keressük a választ, hogy vajon milyen gazdasági-társadalmi folyamatok húzódnak meg a háttérben.

A mamahotel igazából egy gazdasági helyzet, amit gyakran az elkeserítő bér és lakhatási költségek indokolnak, de nyilván ott van a kényelem és megszokás szeretete is. A jelenség azonban számos kihívást is rejt magában az önállóság fejlődése szempontjából. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában bemutatott, európai térkép éles különbségeket mutat.

Az északi országokban – például Svédországban, Finnországban vagy Dániában – alig 4-5 százalék él még otthon ebben az életkorban, itt az önállósodás szinte alapelvnek számít. Ezzel szemben Dél- és Kelet-Európában jóval magasabb az arány: Olaszországban közel 47 százalék, Portugáliában 44,5, Spanyolországban több mint 37 százalék marad a családi házban. Magyarország is a magasabb arányú országok közé tartozik: a vizsgált korosztály 43 százaléka lakik még otthon.

A hazai adatok korosztályos bontásban is beszédesek. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a huszonévesek 58 százaléka él a szülőkkel, míg a harmincasoknál ez az arány 27 százalék. A jelenség mögött több tényező áll: magas ingatlanárak, drága albérletek, bizonytalan munkaerőpiaci kilátások, valamint a családalapítás kitolódása. Az adatok alapján az önálló élet sok fiatal számára egyre inkább pénzügyi kérdéssé válik.

Meglepő adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is