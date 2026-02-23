2026. február 23. hétfő Alfréd
Elképesztő sztorikkal állt elő a lebukott kamionos: ezt hogy bírták ki a NAV-ellenőrök röhögés nélkül?!
Vállalkozás

Elképesztő sztorikkal állt elő a lebukott kamionos: ezt hogy bírták ki a NAV-ellenőrök röhögés nélkül?!

Pénzcentrum
2026. február 23. 19:29

Egy platós tehergépjármű ellenőrzése Budapesten nem mindennapi fordulatot hozott: a sofőr által bemutatott okmányok és a valós adatai teljesen eltértek egymástól, de a férfi sztorija sem volt hétköznapi.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a Csepel Művek közelében állítottak meg egy magyar teherautót. A jármű nyitott platóján különböző szerszámok, létra, olajos hordó és talicska hevert rögzítés nélkül. Amikor a sofőrtől elkérték a gépjármű forgalmi engedélyét és személyes okmányait, a férfi egy angol vezetői engedélyt adott át, amelyen „Mr…..” név szerepelt, azonban a személyes iratai más névre szóltak.

Adatainak lekérdezésekor kiderült, hogy gépjárművezetéstől való eltiltás hatálya alatt áll és feltehetően az átadott angol jogosítvány adatai sem valósak. A 30 éves férfi azt állította, hogy „az engedélyt nemrég találta, egy pékség előtt, és naiv módon, ijedségből mutatta be sajátjaként.”

A pénzügyőrök a sofőrt a vezetéstől eltiltás megsértése és a kétes eredetű okmány miatt további eljárás lefolytatására átadták a rendőrség munkatársainak.

A NAV az ügyben közigazgatási eljárást indított érvényes vezetői engedély nélkül végzett áruszállítás, valamint a rakomány rögzítésének hiánya miatt, és a szabálytalankodónak összesen 360 ezer forint bírsággal kell majd számolnia.

A rakomány megfelelő rögzítése kiemelten fontos, mert a nem rögzített tárgyak egy hirtelen manőver esetén kikerülhetnek, leeshetnek a raktérről, ami a közlekedés biztonságára és a közlekedésben részt vevők számára is veszélyt jelenthet.

Címlapfotó forrása: NAV
