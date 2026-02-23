Figyelem, áremelés élesedik a benzinkutakon: minden autós meg fogja érezni, ez még csak a kezdet?

Kedden emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai: a benzin bruttó 4 forinttal, míg a gázolaj bruttó 5 forinttal kerül majd többe.

A hétfői árszintekhez képest így az alábbi átlagárakon tankolhatunk holnaptól: