A hír ennyi: landolt az első gólya Magyarországon, a tél pedig kezdhet csomagolni.
Itt a friss hőtérkép: ábrán is mutatjuk, mely országrészekben szakad ránk a közel 20 fokos, tavaszi meleg
Berobbant a tavasz a nyugati országrészbe: kora délutánra a Dunántúl nagy részén már 17 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők.
A nyugati országrészben kora délutánra már szinte berobbant a tavasz: a hőmérők 17 fok körül járnak, és a meleg tovább terjeszkedik kelet felé.
A friss hőtérkép, amelyet Facebook-bejegyzésében az Időkép közölt, megmutatja, ahogy a közel 20 fokos, szokatlanul enyhe levegő rászakad az ország nyugati felére, miközben a Dunától keletre még jóval hűvösebb, sok helyen mindössze 6–10 fokot mérnek.
A nagy hőmérsékleti kontraszt nemcsak látványos, hanem érezhető is: a gyors melegedés és a légnyomásváltozás sokaknál fejfájást, bágyadtságot okozhat.
A melegedés hátterében erős délnyugati áramlás áll, amely jóval az ilyenkor szokásos fölé tolja a hőmérsékletet.
A Dunántúlon délutánra akár 18–19 fok sem kizárt, és bár a keleti országrész lassabban melegszik, estére ott is érezhetően enyhül az idő. A térkép alapján jól látszik, hogy a tavaszias levegő egyre nagyobb területet hódít meg, és a következő órákban tovább erősödhet az országos enyhülés.
A Pénzcentrum 2026. február 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nyugatias szél nagy területen megélénkül, északon meg is erősödik, sőt a csapadékgócok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.
Ilyen nincs, 180 fokos fordulatot vesz az időjárás jövő héten: lesz, ahol 20 fok közelébe is melegszik a hőmérséklet
Kora tavaszias, olykor szeles idő várható február utolsó hetében, a csúcshőmérséklet napközben jellemzően 10 Celsius-fok felett alakul, de a hétvégén akár 12-18 fok is lehet.
Már látni, olyan jön az időjárásban, ami idén még nem volt: figyelmeztet a HungaroMet, érdemes készülni
A jövő hét elején kialakulhat az év első zivatara - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán vasárnap.
Szivárognak a részletek a legújabb amerikai-európai vízumügyről: mire készülhetnek Donald Trump emberei?
Az Euractiv birtokába jutott tervezet szerint az Európai Unió és az Egyesült Államok között formálódó adatvédelmi keretmegállapodás nem zárja ki egyértelműen az automatizált döntéshozatalt.
Vasárnap a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, délelőtt még sokfelé kisüt a nap, északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon ködfoltok is lesznek.
A Pénzcentrum 2026. február 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A budapesti Duna‑part kikötési szabályozása körül egyre nagyobb a bizonytalanság: miközben a főváros 2027-től teljesen új rendszert ígér.
Jön a kora tavasz, vagy visszavág a kemény tél? Elképesztő, amit az időjárás tartogat február végére
Frontok sora éri el a Kárpát-medencét a következő napokban, ám a friss előrejelzések szerint komoly lehűlés nem várható.
Bár az ország nagy részén elmaradt az előrejelzett havazás, a Nyugat-Dunántúlon a lehullott csapadék komoly fennakadásokat és baleseteket okozott.
Hamarosan megkezdődik a kisföldalatti (M1-es metró) felújításának és meghosszabbításának tervezése.
Nyugat felől újra beborul az ég, miközben több térségben eső, havas eső, sőt helyenként havazás és ónos eső is nehezítheti a közlekedést.
A Pénzcentrum 2026. február 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Elszabadult a hóvihar: több száz riasztás, árokba borult buszok, elakadt kamionok bénították meg Nyugat-Magyarországot
Országszerte kaotikus helyzetet okozott a pénteki vihar: a tűzoltókat kora estig 377 riasztáshoz hívták
A hideg komoly kockázatot is jelenthet. De vajon milyen hőmérsékleti rekordok dőltek meg hazánkban? És meddig marad itt a tél? Mutatjuk!
Újra megnyitott Pécs büszkesége: imádták a látogatók ezt a helyet - garantált most is a turistaáradat?
A helyi kézműves hagyományok tiszteletét jelzi, hogy a Zsolnay-gyárral együttműködve egyedi pirogránit elemek és tükrök készültek kifejezetten a szálloda számára.
Február 20-án Orbán Viktor miniszterelnök és Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója közösen tették le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér harmadik termináljának alapkövét.
A Danish Air Transport megkezdte a jegyértékesítés utolsó technikai fázisát, így napokon belül elindulhat a foglalás a 2026-os nyári menetrendre.
-
