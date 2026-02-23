2026. február 23. hétfő Alfréd
13 °C Budapest
Közelkép egy csoport kék lila krókuszról, a háttérben fehér krókuszok defókuszálva. A virágzó tavaszi virágok szép átlós alakzatot alkotnak.
Utazás

Itt a friss hőtérkép: ábrán is mutatjuk, mely országrészekben szakad ránk a közel 20 fokos, tavaszi meleg

Pénzcentrum
2026. február 23. 13:31

Berobbant a tavasz a nyugati országrészbe: kora délutánra a Dunántúl nagy részén már 17 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők.

A nyugati országrészben kora délutánra már szinte berobbant a tavasz: a hőmérők 17 fok körül járnak, és a meleg tovább terjeszkedik kelet felé.

A friss hőtérkép, amelyet Facebook-bejegyzésében az Időkép közölt, megmutatja, ahogy a közel 20 fokos, szokatlanul enyhe levegő rászakad az ország nyugati felére, miközben a Dunától keletre még jóval hűvösebb, sok helyen mindössze 6–10 fokot mérnek.

Magyarország hőtérképe. Forrás: időkép/Facebook.Magyarország hőtérképe. Forrás: időkép/Facebook.

A nagy hőmérsékleti kontraszt nemcsak látványos, hanem érezhető is: a gyors melegedés és a légnyomásváltozás sokaknál fejfájást, bágyadtságot okozhat.

A melegedés hátterében erős délnyugati áramlás áll, amely jóval az ilyenkor szokásos fölé tolja a hőmérsékletet.

A Dunántúlon délutánra akár 18–19 fok sem kizárt, és bár a keleti országrész lassabban melegszik, estére ott is érezhetően enyhül az idő. A térkép alapján jól látszik, hogy a tavaszias levegő egyre nagyobb területet hódít meg, és a következő órákban tovább erősödhet az országos enyhülés.
Címlapkép: Getty Images
