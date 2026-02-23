2026. február 23. hétfő Alfréd
Toronto, Canada - February 22, 2025: AI virtual assistant apps on a smartphone - DeepSeek, xAI Grok, and OpenAI ChatGPT.
Tech

Rejtélyes találmányon dolgozik a ChatGPT atyja: kiszivárgott mire készül, nem sem semmi dobás lesz

Pénzcentrum
2026. február 23. 20:02

Lassan körvonalazódik, milyen lehet az OpenAI első saját hardvereszköze. A kiszivárgott információk szerint nem viselhető eszközről, hanem egy kamerával felszerelt okoshangszóróról van szó, amellyel akár vásárolni is lehet majd.

Az OpenAI hardverpiaci terveiről évek óta keringenek találgatások, konkrétumok azonban eddig alig láttak napvilágot. A fejlesztéshez az Apple egykori legendás dizájnere, Jony Ive is csatlakozott. Most a The Information értesülései alapján végre kezd kirajzolódni, mire is készül pontosan a vállalat.

A lap információi szerint az eszköz egy kamerával felszerelt okoshangszóró lesz, amely képes felismerni a közelében – például egy asztalon – elhelyezett tárgyakat. Emellett a mikrofonja segítségével a környezetében zajló beszélgetéseket is érzékelni tudja, ami tovább bővíti az MI-asszisztens felhasználási lehetőségeit.

Az egyik legérdekesebb funkció a beépített arcfelismerő rendszer, amely az Apple Face ID technológiájához hasonló elven működhet. Ez elsősorban a vásárlási folyamatot hivatott megkönnyíteni, mivel a felhasználó azonosítása után az eszközön keresztül közvetlenül lehet majd rendeléseket leadni.

Az okoshangszórón túl az OpenAI állítólag egy okosszemüvegen és egy okoslámpán is dolgozik. Ezek azonban várhatóan csak később kerülnek piacra, amennyiben a fejlesztésük nem ütközik akadályokba.

Az eszköz várható ára 200–300 dollár körül alakulhat, ami átszámítva nagyjából 75–115 ezer forintnak felel meg. Érdemes óvatosan kezelni a kiszivárgott részleteket, hiszen a végleges termék még sokat változhat. Az viszont biztos, hogy az MI-hardverek piaca egyelőre nem a sikertörténetekről híres. A nagy reményekkel indult Humane AI Pin például néhány hónap alatt látványosan megbukott, és a hírek szerint az Apple is saját MI-eszközökön dolgozik, ami tovább élezheti a versenyt.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #tech #piac #apple #ár #online vásárlás #informatika #technológia #mesterséges intelligencia #ai #openai

