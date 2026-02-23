Óriási szabályváltozás készül a fociban: kiakadtak a sztárligák, ebből komoly balhé lehet

A FIFA új szabálymódosításokat javasol az időhúzás visszaszorítására. A sérült játékosoknak a jövőben legalább egy percet kellene a pályán kívül tölteniük, emellett új visszaszámlálási szabályok jöhetnek a kirúgásoknál, a bedobásoknál és a cseréknél is - írta meg a BBC.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Szabályalkotó Testülete (IFAB) a szombati közgyűlésén több intézkedésről is dönthet, amelyek célja a játék tempójának fenntartása és a holtidő csökkentése. A jelenlegi szabályok nem írják elő, hogy az ápolásra szoruló játékosnak mennyi időt kell a pályán kívül töltenie, ezt az egyes bajnokságok maguk határozhatják meg. A Premier League például a 2023–24-es idénytől kezdődően harminc másodperces szabályt alkalmaz.

A FIFA decemberben, az Arab Kupán már tesztelte a kétperces kötelező pihenőt, ám az IFAB januári ülésén ez az időtartam erős ellenállásba ütközött. Kompromisszumként merült fel az egyperces szabály, amelyet most szavazásra bocsáthatnak. Pierluigi Collina, a FIFA Játékvezetői Bizottságának elnöke szerint a hosszabb kötelező távollét az időhúzást hivatott csökkenteni, valamint javítaná a játék folyamatosságát.

A ligák részéről ugyanakkor komoly aggályok fogalmazódtak meg a nem kívánt mellékhatásokkal kapcsolatban. A Manchester United ezt a saját bőrén tapasztalta meg tavaly, amikor Matthijs de Ligtet egy fejsérülés miatt küldték le a pályáról, a Brentford pedig az ő távollétében szerzett gólt egy szöglet után.

Az egyperces kényszerű távollét jelentősen növelné annak esélyét, hogy egy csapat emberhátrányban kapjon gólt, ráadásul a valóban sérült játékosokat is aránytalanul sújthatná a szabály. Kivételek azért lennének: ha az ellenfél sárga vagy piros lapot kap az esetnél, a sérültnek nem kell lemennie. A kapusokra sem vonatkozna a szabály, és a büntetőrúgást elvégző sértett is a pályán maradhatna.

A kapusoknál tesztelt nyolcmásodperces szabály mintájára új időkorlátokat is bevezethetnek. A kirúgásoknál és a bedobásoknál hasonló visszaszámlálás indulna, és az időtúllépés esetén az ellenfél kapná meg a labdát. A lecserélt játékosoknak tíz másodpercük lenne elhagyni a pályát. Ha ezt nem teszik meg, a cserejátékos nem léphet be azonnal, így a csapat legalább hatvan másodpercig emberhátrányban kényszerülne játszani.

Az IFAB várhatóan jóváhagyja a videóbíró (VAR) hatáskörének kiterjesztését a tévesen kiadott második sárga lapok felülvizsgálatára, valamint opcionális jelleggel a szögletekre is. A kanadai élvonalbeli bajnokság pedig engedélyt kaphat az Arsène Wenger nevével fémjelzett lesszabály tesztelésére, amely szerint csak akkor van les, ha a támadó teljes testével a védő előtt tartózkodik.