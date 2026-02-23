Botrányok árnyékában adja el jégkrémmárkáit a Nestlé: haláleseteket is vizsgálnak

A Nestlé előrehaladott tárgyalásokat folytat a megmaradt jégkrémmárkáinak eladásáról a Froneri vállalatnak, miközben az új vezérigazgató, Philipp Navratil négy fő üzletágra szűkítené a cég portfólióját. A svájci élelmiszeripari óriásnak eközben egy kiterjedt tápszervisszahívás következményeivel is meg kell küzdenie.

A világ legnagyobb élelmiszer- és italgyártója csütörtökön jelentette be, hogy értékesítené fennmaradó jégkrémüzletágát – beleértve a Häagen-Dazs és a Drumstick márkákat – a brit székhelyű Froneri vegyesvállalatnak. Az üzletág értéke megközelíti az egymilliárd svájci frankot, ami nagyjából 1,3 milliárd dollárnak felel meg. A Nestlé a tranzakció lezárását a következő egy évre tervezi, ugyanakkor a vegyesvállalatban továbbra is tulajdonos marad - írta a CNN.

Navratil a sajtótájékoztatóján a szóban forgó hat jégkrémmárkát a cég egyéb tevékenységeihez képest egyenesen "zavaró tényezőnek" nevezte. Úgy fogalmazott: "Azért tartottuk meg őket, mert azt hittük, növekedést tudunk elérni velük, ám nem rendelkeznek globális méretgazdaságossággal". A Nestlé a jövőben négy fő területre összpontosít: a kávéra, az állateledelekre, a táplálkozástudományi termékekre, valamint az élelmiszerekre és snackekre. A Froneri vegyesvállalatot tíz évvel ezelőtt hozta létre a Nestlé és a brit R&R jégkrémgyártó. A svájci cég az amerikai jégkrémüzletágát már 2019-ben eladta a Fronerinek, mintegy 4 milliárd dollár értékben.

A jégkrémtől való megválás nem példa nélküli a szektorban: a Unilever tavaly decemberben választotta le saját jégkrémdivízióját, létrehozva ezzel a világ legnagyobb jégkrémvállalatát, a Magnum Ice Cream Companyt. Az ágazat sajátos kihívásokat támaszt a szezonálisan ingadozó kereslettől kezdve a hűtőlánc fenntartásának magas költségeiig.

A karcsúsítás jegyében a Nestlé világszerte mintegy 16 ezer munkahely megszüntetését kezdte meg, a költségek csökkentését pedig az automatizálás és a mesterséges intelligencia fokozott alkalmazásától várja. Navratil szeptemberben vette át a cég irányítását Laurent Freixe-től, akit egy beosztottjával folytatott, be nem jelentett kapcsolata miatt mentettek fel váratlanul a tisztségéből.

Az új vezérigazgató erőfeszítéseit azonban komolyan nehezíti egy nagyszabású termékvisszahívás. A Nestlé decemberben cereulid toxint mutatott ki a tápszergyártásban általánosan használt egyik olajkeverékben. Emiatt több tucat országból – köztük Franciaországból és az Egyesült Királyságból – hívtak vissza csecsemőtápszer-tételeket. A cég csütörtöki közlése szerint a készlethiány és a visszahívások idén kismértékben, de negatívan érintik az értékesítési volument. A francia egészségügyi minisztérium heti tájékoztatása szerint három csecsemő halálát vizsgálják, akik a visszahívással érintett tápszert fogyasztották. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy ok-okozati összefüggést tudományosan egyelőre nem állapítottak meg. Az eset nyomán az Európai Unió szigorúbb határértékeket vezetett be a csecsemőtermékekben megengedett cereulidszintre vonatkozóan.