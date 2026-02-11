2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
Torino, Olaszország - 2024. november 25: Renault Symbioz piros autó parkol egy utcán Torinóban vagy Torinóban, Piemont, Olaszországban.
Érik a botrány, népszerű Renault-modelleket tilthatnak be Európában: eladási stop és visszahívás is jöhet

Pénzcentrum
2026. február 11. 06:35

Értékesítési tilalom és akár tömeges visszahívás is fenyegeti a Renault-t egy szabadalmi jogvita miatt. A müncheni bíróság szerint a Clio és a Mégane egyes alkatrészei egy Broadcomhoz tartozó Ethernet-szabadalmat sértenek, amelyre a gyártónak nincs érvényes licence. A Renault fellebbez, miközben peren kívüli megállapodás is körvonalazódhat.

Komoly jogi kockázattal néz szembe a Renault Németországban: a müncheni I. számú tartományi bíróság elsőfokú döntése szerint a francia autógyártó megsértette az amerikai Broadcom egyik Ethernet-szabadalmát. Az ítélet két népszerű modellt, a Cliót és a Mégane-t érinti, és akár értékesítési tilalomhoz, sőt visszahívásokhoz is vezethet - számolt be a Német Autóklub (ADAC).

A bíróság megállapítása szerint mindkét típus olyan alkatrészeket tartalmaz, amelyekhez a Renault nem rendelkezik érvényes licenccel. A Clio esetében a navigációs rendszer egyik komponense, a Mégane-nál pedig a telematikai vezérlőegység egy része érintett. A Broadcom már 2025-ben pert indított, azt állítva, hogy a Renault bizonyos Ethernet-alapú hálózati megoldásokat jogosulatlanul használ.

Az ítélet egyelőre nem végrehajtható, mivel ehhez a Broadcomnak több millió eurós biztosítékot kellene letennie a bíróságnál. Ez az összeg arra szolgálna, hogy a Renault kártalanítást kapjon abban az esetben, ha a döntést később megváltoztatnák. Amennyiben azonban a biztosítékot befizetik, az ítélet akár jogerő előtt is végrehajthatóvá válhat.

Ebben az esetben nemcsak az érintett modellek értékesítését kellene leállítani Németországban, hanem a már forgalomba helyezett járműveket is vissza kellene hívni. Ezek az autók csak az érintett alkatrészek cseréje vagy eltávolítása után kerülhetnének vissza a német utakra.

A Renault nem fogadja el a döntést: a vállalat fellebbezést tervez, emellett - sajtóértesülések szerint - két külön eljárás is folyamatban van a Broadcom vitatott szabadalmának megsemmisítése érdekében. Mindeközben több beszámoló szerint valószínűbbnek tűnik egy peren kívüli megállapodás, például egy visszamenőleges hatályú licencszerződés, amely lehetővé tenné a kifogásolt alkatrészek további használatát. A jogvita kimenetele nemcsak a Renault németországi értékesítésére, hanem a Clio és a Mégane tulajdonosaira is közvetlen hatással lehet, ha az ítélet végrehajtása valóban életbe lép.
Címlapkép: Getty Images
