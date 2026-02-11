2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az autó jeges úton közlekedik. Csúszós jeges út.
Autó

Sokan megúszhatják a gépjárműadót: a NAV most árulta el, hogyan lehetséges ez

Pénzcentrum
2026. február 11. 15:29

Egyszerű online nyilatkozattal mentesülhetnek a gépjárműadó megfizetése alól az arra jogosult szervezetek – hívta fel a figyelmet szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Azoknak a tulajdonosoknak, akik időben bejelentik a mentesség iránti igényüket, az idei adót sem kell megfizetniük.

A NAV közleménye emlékeztet arra, hogy az érintett szervezetek már tavaly decemberben értesítést kaptak a kedvezmény igénybevételének lehetőségéről és pontos módjáról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mentesség feltételei eltérnek aszerint, hogy valaki tulajdonosként vagy üzembentartóként érintett. Tulajdonosként azok a szervezetek kaphatnak adómentességet, amelyeknél az előző évben nem merült fel társaságiadó-fizetési kötelezettség. Üzembentartók esetében szigorúbb szabályok vonatkoznak a mentességre: a gépjármű tulajdonosának költségvetési szervnek, egyesületnek, alapítványnak vagy köztestületnek kell lennie, és sem a tulajdonosnak, sem az üzembentartónak nem lehetett 2024-ben társaságiadó-kötelezettsége.

Az autóbuszokra külön szabály vonatkozik. E járművek esetében akkor érvényesíthető az adómentesség, ha a tulajdonos vagy az üzemeltető előző évi nettó árbevételének legalább háromnegyede helyi vagy helyközi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásból származott.

A kedvezmény igénybevételének feltétele a nyilatkozat benyújtása. Ezt a GJADO jelű elektronikus nyomtatványon lehet megtenni, amely az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) érhető el. A rendszer használatához Ügyfélkapu+ vagy DÁP alapú hitelesítés szükséges.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A NAV felhívja a figyelmet arra, hogy a bejelentés elmulasztása esetén a gépjárműadót április 15-ig kötelező megfizetni. Bár a nyilatkozat később is benyújtható, a hivatal azt javasolja, hogy az érintettek minél hamarabb tegyék meg a szükséges lépéseket, így elkerülhetők az utólagos adminisztratív teendők.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#autó #NAV #adó #adminisztráció #online #autóbusz #bejelentés #adómentesség #gépjármű #nemzeti adó és vámhivatal

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:03
15:29
15:23
15:14
15:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 11.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
2026. február 11.
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
2026. február 11.
Csőgörény-maffia portyázik Magyarországon: így ismerd fel a lehúzós szakikat, rengeteg embert vertek már át
NAPTÁR
Tovább
2026. február 11. szerda
Bertold, Marietta
7. hét
Február 11.
A betegek világnapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
2
4 hete
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
3
2 hónapja
Ezt sokan nem tudják az új M1 regionális autópálya matricáról: ki veheti meg, hol és meddig érvényes 2026-ban?
4
2 napja
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
5
1 hónapja
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deficit
hiány, a kiadásoknak a bevételeket meghaladó része. Közgazdasági értelemben vállalkozási és költségvetési deficitről beszélünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 13:01
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 11:50
Kemény pofon Donald Trumpnak: saját pártja is szembement vele az egyik legfontosabb ügyben
Agrárszektor  |  2026. február 11. 15:31
Nem akármilyen takarmánnyal robbannának be a magyarok külföldön