A rezsivédelmi intézkedések egyszeri, energiaszektorra kivetett különadóval történő finanszírozása a szakmai szervezetek szerint az üzemanyagárak emelkedéséhez vezethet.
Sokan megúszhatják a gépjárműadót: a NAV most árulta el, hogyan lehetséges ez
Egyszerű online nyilatkozattal mentesülhetnek a gépjárműadó megfizetése alól az arra jogosult szervezetek – hívta fel a figyelmet szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Azoknak a tulajdonosoknak, akik időben bejelentik a mentesség iránti igényüket, az idei adót sem kell megfizetniük.
A NAV közleménye emlékeztet arra, hogy az érintett szervezetek már tavaly decemberben értesítést kaptak a kedvezmény igénybevételének lehetőségéről és pontos módjáról.
A mentesség feltételei eltérnek aszerint, hogy valaki tulajdonosként vagy üzembentartóként érintett. Tulajdonosként azok a szervezetek kaphatnak adómentességet, amelyeknél az előző évben nem merült fel társaságiadó-fizetési kötelezettség. Üzembentartók esetében szigorúbb szabályok vonatkoznak a mentességre: a gépjármű tulajdonosának költségvetési szervnek, egyesületnek, alapítványnak vagy köztestületnek kell lennie, és sem a tulajdonosnak, sem az üzembentartónak nem lehetett 2024-ben társaságiadó-kötelezettsége.
Az autóbuszokra külön szabály vonatkozik. E járművek esetében akkor érvényesíthető az adómentesség, ha a tulajdonos vagy az üzemeltető előző évi nettó árbevételének legalább háromnegyede helyi vagy helyközi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásból származott.
A kedvezmény igénybevételének feltétele a nyilatkozat benyújtása. Ezt a GJADO jelű elektronikus nyomtatványon lehet megtenni, amely az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) érhető el. A rendszer használatához Ügyfélkapu+ vagy DÁP alapú hitelesítés szükséges.
A NAV felhívja a figyelmet arra, hogy a bejelentés elmulasztása esetén a gépjárműadót április 15-ig kötelező megfizetni. Bár a nyilatkozat később is benyújtható, a hivatal azt javasolja, hogy az érintettek minél hamarabb tegyék meg a szükséges lépéseket, így elkerülhetők az utólagos adminisztratív teendők.
