Százmilliós, ritka Ferrarik, luxus Mercik és méregdrága terepjárók: rendesen bevásárolt luxusautókból a magyar elit 2025-ben

2025 első 11 hónapjában a Porsche 911 a legnépszerűbb sportautó Magyarországon 106 eladott példánnyal. A toplistán a Ford Mustang, a BMW Z4 és a Mercedes-AMG GT is szerepe. A Ferrari, Lamborghini, McLaren és Aston Martin ritka, limitált példányai tovább növelték a piac presztízsét, több esetben 200 millió forint feletti árcédulával. A luxuslimuzinok között a BMW 7-es, Mercedes S‑osztály és Porsche Panamera uralta a piacot, míg a prémium SUV-k élén a Mercedes GLS és a BMW X7 állt. Összességében a magyar vásárlók kombináltan keresik a teljesítményt, a luxust és a ritkaságot, ami a piac dinamikus és sokszínű képét mutatja.

A forgalomba helyezési adatok alapján 2025 első 11 hónapjában a sportautók piacán egyértelműen a Porsche 911 volt a magyar vásárlók kedvence: 106 példány kelt el az ikonikus modellből. A 911 sikerét a legendás forma, a rendkívül széles motor- és kivitelválaszték, valamint az a ritka képesség magyarázza, hogy egyszerre sportautó és mindennap használható prémium jármű. A legolcsóbb 911-es most 60 millió forint körüli áron vásárolható meg, a csúcsváltozatok azonban könnyedén 120-150 millió forint fölé is kúszhatnak.

A második helyen a Ford Mustang végzett 67 darabbal, ami jól mutatja, hogy az amerikai izomautó karaktere továbbra is erős vonzerőt jelent Magyarországon. A V8-as motorhang, a látványos forma és az európai sportautókhoz képest kedvezőbb ár sok vásárlót meggyőz: a Mustang 25 milliótól vehető meg újonnan, a legdurvább, Dark Horse verzió pedig 30 millió forint feletti összegért rendelhető.

A BMW Z4 40 példánnyal került fel a listára, mint az egyik utolsó klasszikus, nyitott tetős, hátsókerék-hajtású roadster. Ára 20 millió forint alatt kezdődik.

Szorosan mögötte a Mercedes-AMG GT következik 37 darabbal. A modell a Mercedes sportautó-kínálatának csúcsa, erős V8-as motorokkal és markáns dizájnnal. Az újabb generációk már inkább luxus grand tourer irányba mozdultak el, de teljesítményben továbbra is az élmezőnybe tartoznak. Az ára 50 millió forintról indul.

A lista ötödik helyén a BMW 8-as sorozat áll 25 példánnyal. A nagy teljesítményű luxus GT-t jelenleg nem lehet megrendelni, de amikor elérhető volt, jócskán 40 millió forint feletti árcédulát kapott.

Majdnem 50 brutáldrága Ferrari kapott magyar rendszámot

Az adatok alapján 2025 első 11 hónapjában nyolc Ferrari-modellből összesen 47 darab érkezett Magyarországra. Az alábbi modellek kaptak magyar rendszámot 2025 január és november között:

Ferrari 296 GTS (13 db) - A legnagyobb darabszámban az open-top, plug-in hibrid 296 GTS érkezett. A 830 lóerős rendszer egy 3,0 literes V6-os turbómotort és villanymotort kombinál, brutális menetteljesítménnyel, mégis „zöldebb” csomagolásban. Ár: nagyjából 160-180 millió forinttól, extrákkal könnyen 200 millió fölé megy.

Ferrari Purosangue (10 db) - A Ferrari első négyajtós modellje és első „SUV-ja” – bár Maranellóban ezt a kifejezést kerülik. A 725 lóerős, szívó V12-es Purosangue luxus és sportosság ritka kombinációja. Ilyet vásárolt magának a magyar körömkirály, Jákob Zoltán is. Az autó ára körülbelül 180-200 millió forinttól indul, konfigurációtól függően jóval feljebb is csúszhat.

Ferrari Roma (7 db) - A Roma a Ferrari egyik „belépőmodellje” 620 lóerős V8-as turbómotorral. Grand tourer karaktere miatt városi és hosszú távú használatra is alkalmas. Ára hozzávetőleg 110-130 millió forint.

Ferrari 12Cilindri (6 db) - A 2024-ben bemutatott új V12-es zászlóshajó az 812 Superfast utódja. Szívómotor, 830 lóerő, klasszikus Ferrari-DNS modern köntösben - ritka és keresett darab. Ára 200 millió forint körül indul, a felszereltségtől függően.

Ferrari SF90 Stradale (5 db) - A Ferrari első sorozatgyártású plug-in hibrid szupersportautója, közel 1000 lóerős rendszerteljesítménnyel és összkerékhajtással. Ára jellemzően 190-210 millió forint.

Ferrari 296 GTB (4 db) - A 296 GTS zárt tetős változata, ugyanazzal a hibrid hajtáslánccal, de feszesebb, pályára optimalizált karakterrel. Ára 150-170 millió forint.

Ferrari 812 Competizione (1 db) - Limitált szériás, extrém V12-es modell, amely a klasszikus Ferrari szívómotoros korszak egyik csúcsa. Gyűjtői darab, listaára 200 millió forint feletti, de "használtan" ennél jóval drágább is lehet.

Ferrari F150 Daytona SP3 (1 db) - Az Icona-széria része, rendkívül limitált, V12-es szupersportautó. Magyarországra egyetlen példány érkezett. Ára újonnan több mint 800 ezer euró, azaz kb. 310 millió forint, a másodpiacon ennek többszörösét is érheti.

Más, különleges sportokocsik is a listán

A Lamborghini Huracánból két példány érkezett, amely a márka egyik utolsó „klasszikus” V10-es modellje, 180-210 millióba kerül. Mellette egy Revuelto, a Lamborghini első sorozatgyártású plug-in hibrid V12-ese (kb. 300 millió forint), valamint egy Temerario (kb. 250 millió forinttól), a Huracán utódjaként érkező, új generációs modell is magyar rendszámot kapott.

A márka hazai jelenlétét 2025-ben egyértelműen az Urus erősítette: az első 11 hónapban 21 darab került forgalomba, messze ez lett a Lamborghini legnagyobb példányszámban eladott modellje Magyarországon. A 4 literes, ikerturbós V8-as motorral szerelt „Super SUV” a szupersportautós teljesítményt a mindennapi használhatósággal és a tágas utastérrel ötvözi, ami sok vásárló számára vonzó kompromisszum. A magyar piacon jellemzően a standard Urus és a sportosabb Urus Performante változatok jelentek meg, előbbi nagyjából 90-120 millió forintos, utóbbi 120-150 millió forintos ársávban, felszereltségtől és egyedi konfigurációtól függően.

A Maserati két világot hozott el Magyarországra: a GranCabrio két példányban jelent meg, mint elegáns, nyitott tetős grand tourer, míg az MC20 egyetlen darabbal képviseltette magát, amely a márka valódi szupersportautója, középmotoros elrendezéssel és karbonvázzal. Az árak itt nagyjából 90-130 millió forint körül alakulnak, az MC20 esetében inkább felfelé.

A McLaren 750S-ből két példány került forgalomba. A modell a brit gyártó kompromisszummentes szupersportautója, extrém könnyűszerkezettel és brutális menetteljesítménnyel, tipikusan 200 millió forint körüli vagy afeletti árszinten.

A Mercedes-AMG SL osztályból 14 darab érkezett, ami a lista egyik legmagasabb száma. Az SL AMG ma már inkább luxus roadster, mint nyers sportautó, de teljesítményben és presztízsben továbbra is kiemelkedő. Listaára 55 millió forinttól kezdődik.

Különleges színfolt az MG Cyberster, amelyből egyetlen példány jelent meg a statisztikában. Az elektromos roadster retró-modern dizájnja és újszerű koncepciója miatt lóg ki a mezőnyből, ára legkevesebb 27 millió forint.

Az Aston Martin különösen erősen képviseltette magát. A DB12-ből három, a DB12 Volante nyitott változatából két, a Vanquishből négy, míg a sportosabb Vantage-ből öt példány került magyar forgalomba. Ez jól mutatja, hogy a brit luxus-sportautók iránt stabil kereslet van, az árak pedig nagyjából 90 és 180 millió forint között szóródnak.

A klasszikus grand tourer vonalat erősíti a Bentley Continental, amelyből 12 darab érkezett. A modell inkább luxusautó sportos képességekkel, mintsem klasszikus sportkocsi, ára általában 120 millió forinttól indul.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A lista egyik legikonikusabb neve a Chevrolet Corvette, amelyből egyetlen példány kapott magyar rendszámot. A középmotoros generáció európai szemmel is komoly teljesítményt kínál, az ára nagyjából 70 millió forint.

Komoly luxus SUV-flotta érkezett

A luxus SUV-k piacán 2025 első 11 hónapjában egyértelműen a nagy, presztízsorientált, családi és üzleti használatra egyaránt alkalmas modellek domináltak Magyarországon. A lista élén a Mercedes GLS-osztály áll 194 forgalomba helyezett példánnyal, amely a klasszikus luxus-SUV receptjét hozza: hatalmas méret, három üléssor, kifinomult komfort és széles motorválaszték. A GLS indulóára 44 millió forint.

Szorosan követi a BMW X7 174 darabbal, amely a GLS közvetlen riválisa, ára 41 millió forinttól kezdődik között alakul. A kínálat sportos csúcsa a BMW X7 M, amelyből 41 példány kelt el; ez már kimondottan teljesítményorientált luxus-SUV, legkevesebb 50 millió forintos árszinten.

Külön kategóriát képvisel a Mercedes G-osztály, amelyből az AMG-változatokkal együtt kiemelkedően sok fogyott: 129 darab normál G-osztály (55 millió forint) és 144 darab G-Class AMG (83 millió forint) került forgalomba. A G-osztály mára státuszszimbólummá vált, ahol a terepjárós gyökerek legalább annyira fontosak, mint a luxus és a látvány.

A BMW kínálatának egyik legkülönlegesebb darabja az XM, amelyből 45 példány talált gazdára. A plug-in hibrid hajtású, extrém dizájnú modell a BMW M-részlegének luxuscsúcsa, erősen megosztó, de technikailag kiemelkedő. Az XM ára 55 millió forint.

A különlegesebb darabok között ott van a Mercedes GLS‑Class AMG (14 db), ami nagy teljesítményével és prémium megjelenésével vonzza a hazai vásárlókat. Az AMG GLS Magyarországon legkevesebb 80 millió forintba kerül. Érkezett még 11 Mercedes GLS‑Class Maybach is, amely a csúcs luxust képviseli az SUV kategóriában, alapára 81 millió forint. A Mercedes-vonalat erősíti még 6 darab EQS SUV a tisztán elektromos terepjáró a luxus villanyautók zászlóshajója, alapára 50 millió forint. Három Maybach-változat is magyar rendszámot kapott, ennek alapára 80 millió forint feletti.

További érdekes darabok:

Rolls‑Royce Cullinan (5 db): A Cullinan a Rolls‑Royce SUV-ja V12-es motorral és kézzel készített, exkluzív belső térrel. Magyarországon ára 130-180+ millió forint körül alakul, a felszereltségtől függően.

Bentley Bentayga (3 db): A Bentley Bentayga a brit luxus és sportosság ötvözete. Hazai ára jellemzően 100 millió forinttól indul, a konfigurációtól függően.

Maserati GranTurismo (1 db): A GranTurismo sportkupéként érkezett, ára kb. 60-80 millió forint körül van.

Maserati Levante (1 db): A Levante Maserati luxus-SUV-ja, ára 40-65 millió forint körül van a hazai piacon.

És érkezett még egy darab Xiaomi YU7 is, a kínai elektromos autóból eddig nem volt ismert magyar rendszámos példány.

Ezek a magyar elit kedvenc limuzinjai

A toplista első helyén a 7-es BMW (128 db) áll, amely a német prémium limuzinok zászlóshajója, elegáns utastérrel és modern technológiákkal. Magyarországon az alapára 42 millió forint. Érkezett még ebből 21 darab M-es sportváltozat, ennek alapára majdnem 57 millió forint. 13 darab elektromos i7-es is magyar rendszámot kapott, ennek alapára 43 millió forint, továbbá szerepel a listán három i7M is, amely 66 millió forintról indul.

A lista második helyén a Mercedes S‑osztály (108 db) szerepel, a luxuslimuzinok ikonja kiemelkedő kényelemmel és innovatív technológiákkal. Legolcsóbban 41 millió forintért lehet megrendelni. Ebből érkezett még 11 darab Maybach-változat, ami 73 millió forintba kerül legkevesebb és 4 darab AMG, amelynek alapára 92 millió forint. A toplista harmadik helyén a Porsche Panamera (34 db) áll, sportos luxuslimuzin, amely teljesítményével és prémium belső terével tűnik ki. Magyarországon ára legalább 48 millió forint. További érdekes luxusjárművek: