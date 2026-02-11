A rendvédelmi ágazat civil dolgozói egyszeri, bruttó 400 ezer forintos juttatásban részesülnek a Belügyminisztérium költségvetéséből.
Váratlan fordulat jöhet: a januári rezsistop miatt akár drágulhat is a benzin
A rezsivédelmi intézkedések egyszeri, energiaszektorra kivetett különadóval történő finanszírozása a szakmai szervezetek szerint az üzemanyagárak emelkedéséhez vezethet.
A januári hideg időjárás miatt bevezetett rezsivédelmi intézkedések fedezetére a kormány egyszeri különadót vetett ki az energiaszektorra. Ez a lépés váratlan következményekkel járhat a hazai üzemanyagpiacon, mivel a terhek egy része megjelenhet a benzinkutaknál kialakuló árakban.
Az Ásványolaj Szövetség főtitkára az RTL Híradónak nyilatkozva rámutatott az energiacégekre kivetett rendkívüli adó és az üzemanyagárak közötti összefüggésre. A kormány által bevezetett egyszeri többletteher mintegy 50 milliárd forintos bevételt céloz, amelyet a rezsivédelmi rendszer fenntartására fordítanak. Az energiaszektor szereplőire nehezedő pénzügyi nyomás azonban könnyen továbbgyűrűzhet, és végül a fogyasztói árakban is megjelenhet.
A holtankoljak.hu friss adatai szerint jelenleg literenként átlagosan 560 forintot kell fizetni a 95-ös oktánszámú benzinért, míg a dízel ára 576 forint körül alakul. Az elmúlt időszak ármozgását jól szemlélteti, hogy egy hónappal korábban ugyanezekért az üzemanyagtípusokért még 556, illetve 567 forintot kellett fizetni.
A Központi Statisztikai Hivatal elemzése alapján az üzemanyagok mostani árszintje 2023 nyara óta a legkedvezőbbnek tekinthető. Az energiaszektorra kivetett különadó hatása azonban ezt a kedvező tendenciát könnyen megfordíthatja, és újra emelkedő pályára állíthatja az üzemanyagárakat.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A kőolajvállalatok szerint ezek az üzemanyagok növelik a teljesítményt, csökkentik a fogyasztást és csendesebbé teszik a motort. De mi igaz ebből?
A BYD szegedi üzemében hamarosan megkezdődik az Atto 2 tisztán elektromos változatának összeszerelése is a Dolphin Surf után.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium új KRESZ-tervezete két kategóriába sorolná a motoros rollereket
Több mint 22 milliárd eurós leírást jelentett be a Stellantis, miután visszafogja elektromosautó-ambícióit a gyengébb kereslet és a kedvezőtlen amerikai szabályozási környezet miatt.
A Használtautó.hu adatai szerint 2026 januárjában erős átrendeződés indult a 6000 kilométernél kevesebbet futott, 2024 és 2026 közötti évjáratú autók piacán.
Egyre közelebb a zöld lámpa: kulcsfontosságú gyorsforgalmi út épülhet meg a magyar vidéken, erre sokan vártak már
A Nemzeti Koncessziós Iroda feltételes közbeszerzési eljárást indított egy mintegy 41 kilométer hosszú gyorsforgalmi út megépítésére és üzemeltetésére Vas vármegyében.
Figyelem! Tűzveszélyes autókat hív vissza a Ford: Magyarországon is kedvelt modell érintett, azonnal lépni kell
A Ford világszerte több mint 850 ezer járművet hív vissza tűzveszély miatt, az 1,5 literes EcoBoost motor hibája okán.
A fővárosban telepített traffiboxok januárban összesen 437 gyorshajtót rögzítettek négy budapesti kerületben.
A vállalatnál nem terveznek elbocsátásokat, a cégvezetés tekintélyes összegű végkielégítéssel ösztönzi a dolgozókat az önkéntes távozásra.
A budapesti utak állapota kritikusra romlott: a téli időjárás miatt naponta akár ezer új kátyú is keletkezhet.
Visszafogott forgalommal indult 2026 januárja a magyar autópiacon: a forgalomba helyezett személyautók száma elmaradt az egy évvel korábbitól.
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
Az iX3 iránt akkora a kereslet, hogy a BMW már a 2026-os év végéig lekötötte a modell gyártókapacitását.
Szakértői becslések szerint a sebességhatár emelése akár meg is duplázhatja a halálesetek számát a gyorsforgalmi utakon.
Sokkoló bejelentés, eltűnt az egyik legolcsóbb üzemanyag az egyik kúthálózatnál: foghatják a fejüket az autósok
Kivezették a gázt a hálózatból, az LPG-vel közlekedőknek most új megoldást kell találniuk.
Megcsúszáskor a pánikreakciók – például a hirtelen fékezés, kapkodó kormánymozdulatok vagy a reflexszerű ellenkormányzás – súlyosbíthatják a helyzetet.
Egy budapesti halálos baleset után újra előkerült a kérdés: a technológia segíthet kockázat nélkül megállítani a menekülő autósokat.
Egy tábla hiánya sok pénzt is megérhet: megmutatjuk, mit kell azonnal tenni, ha kátyú miatt sérül az autó.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás