Váratlan fordulat jöhet: a januári rezsistop miatt akár drágulhat is a benzin

A rezsivédelmi intézkedések egyszeri, energiaszektorra kivetett különadóval történő finanszírozása a szakmai szervezetek szerint az üzemanyagárak emelkedéséhez vezethet.

A januári hideg időjárás miatt bevezetett rezsivédelmi intézkedések fedezetére a kormány egyszeri különadót vetett ki az energiaszektorra. Ez a lépés váratlan következményekkel járhat a hazai üzemanyagpiacon, mivel a terhek egy része megjelenhet a benzinkutaknál kialakuló árakban.

Az Ásványolaj Szövetség főtitkára az RTL Híradónak nyilatkozva rámutatott az energiacégekre kivetett rendkívüli adó és az üzemanyagárak közötti összefüggésre. A kormány által bevezetett egyszeri többletteher mintegy 50 milliárd forintos bevételt céloz, amelyet a rezsivédelmi rendszer fenntartására fordítanak. Az energiaszektor szereplőire nehezedő pénzügyi nyomás azonban könnyen továbbgyűrűzhet, és végül a fogyasztói árakban is megjelenhet.

A holtankoljak.hu friss adatai szerint jelenleg literenként átlagosan 560 forintot kell fizetni a 95-ös oktánszámú benzinért, míg a dízel ára 576 forint körül alakul. Az elmúlt időszak ármozgását jól szemlélteti, hogy egy hónappal korábban ugyanezekért az üzemanyagtípusokért még 556, illetve 567 forintot kellett fizetni.

A Központi Statisztikai Hivatal elemzése alapján az üzemanyagok mostani árszintje 2023 nyara óta a legkedvezőbbnek tekinthető. Az energiaszektorra kivetett különadó hatása azonban ezt a kedvező tendenciát könnyen megfordíthatja, és újra emelkedő pályára állíthatja az üzemanyagárakat.