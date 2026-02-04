2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
Kék európai uniós zászlók sora Brüsszelben. A kék zászlókon tizenkét sárga csillag jelzi a tagállamok eredeti számát.
Világ

Árfordulat az Európai Unióban: hamar begyűrűzhet, ami most történik

Pénzcentrum/MTI
2026. február 4. 14:46

Az euróövezetben és az Európai Unióban éves és havi szinten egyaránt csökkentek az ipari termelői árak decemberben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint.

Decemberben az euróövezetben az elemzők által vártnak megfelelő mértékben, 0,3 százalékkal csökkentek a termelői árak havi bázison, miután egy hónappal korábban 0,7 százalékos havi szintű emelkedést regisztráltak.

Az EU-ban 0,4 százalékkal csökkentek a termelői árak decemberben havi összevetésben az előző hónapban regisztrált 0,8 százalékos havi szintű növekedést követően.

Az euróövezetben az energiaárak egy hónap alatt 1,2 százalékkal csökkentek, miután novemberben 2,7 százalékkal nőttek.

Az Európai Unióban az energiaárak havi szinten 1,3 százalékkal csökkentek a tavalyi év utolsó hónapjában a novemberben regisztrált 2,6 százalékos emelkedést követően. Energiaárak nélkül az ipari termelői árak havi szinten az euróövezetben és az EU-ban egyaránt 0,1 százalékkal nőttek.

Éves szinten az elemzők által várt 2,3 százalék helyett 2,1 százalékkal, sorban az ötödik hónapban csökkentek az euróövezeti termelői árak decemberben az előző havi 1,4 százalékos mérséklődést követően. Az energiaárak az euróövezetben 8,8 százalékkal csökkentek az előző hónapban jegyzett 6,5 százalékos éves esés után.

Az EU-ban éves összevetésben 1,9 százalékkal csökkentek a termelői árak decemberben, miután egy hónappal korábban 1,1 százalékos visszaesést mértek. Az energiaárak az Európai Unióban 7,7 százalékkal csökkentek a novemberben jegyzett 5,3 százalékos éves visszaesés után.

Az energiaárak nélkül a termelői árak éves szinten az euróövezetben 1,0 százalékkal, az EU-ban pedig 0,9 százalékkal emelkedtek a tavalyi év utolsó hónapjában.
