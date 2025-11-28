2025. november 28. péntek Stefánia
Parkolóhely közlekedési tábla
Autó

Figyelem, új fizetős parkolási övezet jön Budapesten: ekkortól már büntetik is az autósokat

Pénzcentrum
2025. november 28. 10:18

Új fizetős parkolási övezet jön Budapesten: jövő februártól Albertfalván sem lehet ingyen megállni. Márciusig nem büntetnek, csak figyelmeztetnek. Egy óra parkolás várhatóan 200 forint lesz.

Arról döntött Újbuda önkormányzata, hogy 2026 februárjától megszűnik az ingyenes parkolás Alberfalván.Az önkormányzati tájékoztató szerint az új fizetős övezet a Galvani út – Andor utca – Egér út – vasút – Kitérő út – Szerémi út által határolt terület lesz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Azt is írták, hogy a díjfizető zóna elindulását követően 2026. március 1. napjáig türelmi időszak lesz, eddig nem büntetnek, csak figyelmeztetik az autósokat.

Kapcsolódó cikkeink:

A területen élők december 15-től válthatják ki a lakossági várakozási engedélyeket, az éves várakozási díj lakásonként az első gépjárműre 12 ezer forint, a második gépjárműre 24 ezer forint. Arról nem tudni, mennyi lesz óránként a parkolás az új zónában, de a környékbeli fizetős övezetekben 200 forintba kerül egy óra hétköznapokon 8:00 és 18:00 között
Címlapkép: Getty Images
