A kabinet szerint megóvnák a fővárosi szolgáltatásokat egy csődhelyzetben, de sem tárgyalás, sem felelős, sem pénz nincs a friss határozatban.
Figyelem, új fizetős parkolási övezet jön Budapesten: ekkortól már büntetik is az autósokat
Új fizetős parkolási övezet jön Budapesten: jövő februártól Albertfalván sem lehet ingyen megállni. Márciusig nem büntetnek, csak figyelmeztetnek. Egy óra parkolás várhatóan 200 forint lesz.
Arról döntött Újbuda önkormányzata, hogy 2026 februárjától megszűnik az ingyenes parkolás Alberfalván.Az önkormányzati tájékoztató szerint az új fizetős övezet a Galvani út – Andor utca – Egér út – vasút – Kitérő út – Szerémi út által határolt terület lesz.
Azt is írták, hogy a díjfizető zóna elindulását követően 2026. március 1. napjáig türelmi időszak lesz, eddig nem büntetnek, csak figyelmeztetik az autósokat.
A területen élők december 15-től válthatják ki a lakossági várakozási engedélyeket, az éves várakozási díj lakásonként az első gépjárműre 12 ezer forint, a második gépjárműre 24 ezer forint. Arról nem tudni, mennyi lesz óránként a parkolás az új zónában, de a környékbeli fizetős övezetekben 200 forintba kerül egy óra hétköznapokon 8:00 és 18:00 között
A 2025-ös év első tíz hónapjában tovább erősödött a kereslet a használt városi terepjárók iránt: a SUV-ok után.
Érdemes előre tervezni, hiszen már most lehet tudni, menyibe fognak kerülni 2026-ban az autópályamatricák Magyarországon.
Cégautó adó törvény 2025: mennyi a cégautó adó mértéke és milyen cégautó adó számlaszámra kell utalni az összegét? Melyek a legfontosabb cégautó adó változások?
Őrület, mennyivel száguldoztak 2025 eddigi traffipax-rekorderei: visszatartja őket a 475 ezres bírság?
Magyarországon továbbra sem lassítanak az autósok, a gyorshajtási bírságok összege pedig újra rekordokat dönt.
A férfi 2023 nyarán egy hirtelen kialakuló versenyzés közben, feltuningolt Mercedesével halálra gázolt egy 26 éves kerékpárost az Árpád hídon.
Ezt küldi harcba a Mercedes a debreceni BMW ellen: magyar árat kapott az új elektromos GLC, itt az árlista
A Mercedes elektromos GLC-je megkapta a magyar árazását. A 29,8 millió forintért induló modell akár 673 kilométeres hatótávot kínál.
A kínai Great Wall Motor (GWM) első európai gyártóüzemének helyszínét keresi, és 2029-re évi 300 ezer autó előállítását tervezi a kontinensen.
Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvojának egyik autója, a miniszterelnök nem sérült meg, ám négy TEK-es kórházba került.
Az eset jól szemlélteti a kelet-európai közepes fejlettségi csapda egyik veszélyét.
Az ütközés következtében a Mercedes egy oszlopnak csapódott, vezetője pedig a helyszínt elhagyva elmenekült, magára hagyva két súlyosan sérült utasát.
Súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag pesti autós a dugóban: európai toplistán a magyar főváros
Budapesten tovább romlott a dugóhelyzet. Aki naponta ingázik, 2024-ben átlagosan 110 órát, több mint 4,5 napot vesztegelt a forgalomban.
Hivatalosan is bemutatták az új Jaecoo 5-öt Magyarországon. A kínai modell kezdő listaára 11 190 000 forint, az elektromos változat 15 millió alatt startol.
Rengeteg magyar jogsijának érvényessége válhat kérdésessé utólag: precedensértékű eljárás indulhatott el
Eljárást indítottak egy autósiskola tulajdonos-oktatójával szemben, aki az oktatás mellett vezetők vizsgáztatásával is foglalkozik.
Közeleg a következő szombati munkanap: ezek a parkolás szabályai a ledolgozós szombat, áthelyezett pihenőnap idején
Szombat munkanap parkolás, áthelyezett pihenőnap parkolás szabályok: hogyan zajlik a parkolás Budapesten, Budapest ingyen parkolás szempontjából milyen szektorokat tart fenn?
Ismét változik az üzemanyagpiac: szombattól a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken,
Újfajta balesetek szedik áldozataikat a magyar utakon: erre sincs még rendes szabályozás - Már látszik, hogy mekkora a baj
A rolleres balesetek növekvő száma nem magyar sajátosság, hanem nemzetközi jelenség.
Alig ismert szabályba bukhat bele sok magyar autós: erről mindenki tudjon, akinek fedélzeti kamerája van
Bár az autós fedélzeti kamerák felvételei értékes és elfogadható bizonyítéknak minősülhetnek, a bíróságok számára, ám a közösségi médiában történt megosztásukkal csínján kell bánni.
Pénteken tovább emelkeik a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a benzin ára továbbra sem változik.
