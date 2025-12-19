2025. december 19. péntek Viola
5 °C Budapest
2010-es sorozatú forint bankjegyek, a biztonsági szál is látható
HRCENTRUM

Kiderült, ennyi az átlagkereset Magyarországon: ez most akkor sok vagy kevés?

Pénzcentrum
2025. december 19. 08:30

2025 októberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 692 700, a nettó átlagkereset 482 400 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 10,0, a reálkereset pedig 5,5%-kal múlta felül az egy évvel korábbit - közölte a KSH. A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 575 000, a nettó kereset mediánértéke 401 100 forintot ért el, 9,4, illetve 10,3%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

2025. októberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 692 700 forint volt, 8,7%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál. A nettó átlagkereset 482 400 forintot ért el, ez 10,0%-kal magasabb volt, mint 2024 októberében. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 668 000 forint volt, ami 9,0%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 664 600, a költségvetésben 670 800, a nonprofit szektorban 693 000 forintot tett ki, 8,2 és 11,5, illetve 9,7%-kal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 5,5%-kal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3%-os növekedése mellett. A bruttó mediánkereset 575 000 forintot ért el, ami 9,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 401 100 forintot tett ki, 10,3%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

2025. január–októberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 400 forint, a nettó átlagkeresete 476 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,1%-kal, míg a nettó átlagkereset 9,3%-kal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.
Címlapkép: Getty Images
