Ennyi volt, rengeteg városban vezetnek be szigort az elektromos rollerekre: sok helyről teljesen kitiltják őket

Egyre több német város tiltja ki az elektromos rollereket a tömegközlekedési járművekről, miután a szakértők a lítiumion-akkumulátorok tűz- és robbanásveszélyére hívták fel a figyelmet. A külföldi incidensek - köztük londoni és madridi metrótüzek - miatt a Német Közlekedési Vállalatok Szövetsége országos tiltást javasol. A probléma már Magyarországon is felmerült, több hazai közlekedési társaság pedig szigorításokat vezetett be az e-rollerek szállítására.

Egyre több német városban tilos az elektromos rollerek szállítása a tömegközlekedési járműveken, miután a Német Közlekedési Vállalatok Szövetsége (VDV) országos tiltás bevezetését javasolta. A szövetség szerint a lítiumion-akkumulátorok alacsony biztonsági szintje miatt fokozott tűz- és robbanásveszélyt jelentenek az e-rollerek, ráadásul veszélyes füstgázok is felszabadulhatnak egy esetleges meghibásodás során. A külföldi példák – köztük londoni, barcelonai és madridi incidensek – arra figyelmeztetnek, hogy a probléma már nem csupán elméleti - hívta fel a figyelmet a Német Autóklub (ADAC).

A VDV üzemeltetési bizottságában részt vevő közlekedési vállalatok ezért iparági ajánlást fogalmaztak meg az e-rollerek kizárásáról a közösségi közlekedésből. A döntéshozók szerint a robbanásszerű akkumulátortüzek ritkák, de egyetlen eset is súlyos következményekkel járhat egy zárt járművön, ezért szükségesnek tartják a megelőző intézkedéseket. Ennek jegyében több német város már be is vezette a tiltást, többnyire az elmúlt egy évben.

Frankfurt, Darmstadt, Bremen, Lipcse és München mind olyan nagyvárosok, ahol már nem szállíthatók e-rollerek sem metrókon, sem villamosokon, sem buszokon. Hasonló szabályokat vezettek be Schleswig-Holstein tartományban, valamint Észak-Rajna–Vesztfáliában is, ahol Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen és Duisburg közlekedési vállalatai 2024 tavasza óta tiltják az elektromos rollerek felvitelét. Vannak olyan települések is – például Gelsenkirchen –, ahol már a bérelhető e-rollerek városszintű tiltása is életbe lépett.

A müncheni és a hamburgi közlekedési vállalatok már korábban szigorítottak: Hamburg metrói például 2023 óta nem engednek fel e-rollereket. Bár a tiltások mögött elsősorban a közegészségügyi és tűzvédelmi szempontok állnak, a döntés sok utast érzékenyen érint. Az elektromos rollerek ugyanis az úgynevezett „utolsó mérföld” fontos eszközei voltak, vagyis sokan használták őket arra, hogy gyorsan eljussanak a busz- vagy vasútállomásról a lakásukig vagy munkahelyükig.

Az ADAC szerint a tiltás érthető, de aránytalan lépés. A németországi szigorú szabályozás miatt ugyanis így is rendkívül kicsi a valószínűsége annak, hogy egy akkumulátor robbanásszerűen tüzet okozzon. A tervek között szerepel az akkumulátorok biztonsági követelményeinek további szigorítása, valamint az e-rollerek szabályozásának összehangolása az e-kerékpárokra (pedelecekre) érvényes előírásokkal. Mindez a jövőben tovább csökkentheti a kockázatokat.

A fogyasztóvédők szerint a jelenlegi korlátozás inkább átmeneti megoldás kell legyen, semmint végleges tiltás. A jogi környezet várható szigorodása és a ténylegesen alacsony kockázat fényében a szakértők úgy látják: hosszú távon arányosabb lenne a biztonságos akkumulátorok követelményrendszerét erősíteni, nem pedig a közlekedést megnehezíteni az e-rolleresek számára.

Magyarországon is komoly vita van belőle

Mint megírtuk, a Volán Konzultációs Bizottság legutóbbi ülésén kiemelt témaként került napirendre az elektromos rollerek menetrend szerinti autóbuszokon történő szállítása. A szakszervezetek régóta jelezték, hogy az utastérben nincs megfelelő rögzítési lehetőség, ami hirtelen fékezésnél vagy irányváltásnál balesetveszélyt okozhat. A MÁV Személyszállítási Zrt. ezért átmeneti szabályokat vezetett be: a rollereket elsősorban az oldalládában lehet elhelyezni, az utastérben pedig csak a peronnal vagy kijelölt területtel rendelkező járműveken. A rögzítés felelőssége az utast terheli, és telítettség esetén a sofőr megtagadhatja a szállítást.

A kérdés Magyarországon belül is egyre több konfliktust szül. Tatabányán például teljes tiltás van érvényben az elektromos rollerek helyi járatokon való szállítására, balesetveszélyre hivatkozva. A T-Busz járművein még a mechanikus rollerek is csak összecsukva, kézipoggyászként vihetők fel, ha nem akadályozzák az utasokat. A távolsági közlekedésben sem egységes a gyakorlat: a FlixBus biztonsági okok miatt minden elektromos roller fedélzeti szállítását tiltja.