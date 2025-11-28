Kiderült, ezért bukik meg a legtöbb autó a műszaki vizsgán 2025-ben: döbbenetes hibákat találnak

A német TÜV friss jelentése szerint már minden ötödik jármű megbukik a kötelező műszaki vizsgán. A villanyautók teljesítménye különösen vegyes, hiszen miközben több elektromos modell az élmezőnyben végzett, a Tesla típusai a lista végére kerültek. A jelentésből az is kiderül, hogy az autók öregedésével meredeken nő a hibák száma, és a szakértők szerint elkerülhetetlenné vált a vizsgarendszer modernizálása.

A 2026-os TÜV-jelentés szerint tovább romlott a németországi autók állapota: már 21,5 százalékuk bukik meg jelentős vagy veszélyes hibák miatt a kötelező műszaki vizsgán. Ez azt jelenti, hogy minden ötödik jármű átcsúszik, ami további romlást mutat a tavalyi adatokhoz képest. A kisebb hibák aránya is nő, ami arra utal, hogy a járműpark állapota összességében egyre kedvezőtlenebb - nem függetlenül attól, hogy az autók átlagéletkora folyamatosan emelkedik - írj a Német Autóklub.

A TÜV ezúttal rekordmennyiségű, mintegy 9,5 millió vizsgálati eredményt dolgozott fel, köztük 18 teljesen elektromos modellét. A villanyautók teljesítménye rendkívül vegyes képet mutat. Bár az élmezőnyben több elektromos modell is szerepel - például a Mini Cooper SE, az Audi Q4 e-tron és a Fiat 500e -, a lista végén idén is Tesla-modellek találhatók.

A Model Y lett a legrosszabb a maga 17,3 százalékos hibaarányával, amely tízéves rekordot jelent a 2–3 éves korosztályban.

A Tesla Model 3 sem tudott javítani: bár már nem az utolsó helyen van, csupán két hellyel előzi meg a Model Y-t, így továbbra is a leggyengébben teljesítők közé tartozik. A hibák jellemzően a futóműnél, a fékrendszernél és a világításnál jelentkeznek – olyan területeken, ahol az elektromos autók sajátosságai, például a nagy akkumulátorsúly vagy a rekuperáció miatti fékhasználat-hiány különösen kritikus szerepet játszanak.

Az összesített győztes ezzel szemben a Mazda 2 lett, amely mindössze 2,9 százalékos hibaarányával messze a legmegbízhatóbbnak bizonyult a 2–3 éves járművek között. A korosztályos rangsorokban továbbra is jól szerepelnek a Volkswagen és a Mercedes modelljei: a VW T-Roc több kategóriában is az élen végzett, míg idősebb korosztályban a Mercedes B-osztály és a VW Touareg szerepelt fényesen.

A hosszú távú minőség győztese címet idén első alkalommal adták át, amelyet a Mercedes nyert meg, megelőzve az Audit és a Toyotát.

A jelentés arra is rávilágít, hogy az autók életkorával meredeken nő a hibák valószínűsége. Míg öt év után még csak minden tizedik autó bukik meg, tizenegy évesen már majdnem minden negyedik, tizenöt évesen pedig csaknem minden harmadik jármű.

A vizsgaszervezetek évente mintegy 135 ezer olyan autót találnak, amelyek veszélyes hibákat hordoznak, a legsúlyosabb esetekben pedig mintegy 12 ezer járművet azonnal ki is kell vonni a forgalomból.

A TÜV-szövetség szerint mindez azt mutatja: időszerű lenne modernizálni a vizsgák rendszerét. Kiemelten fontosnak tartják, hogy az elektromos autók vizsgálata ne merüljön ki szemrevételezésben, hanem a jövőben terjedjen ki a nagyfeszültségű rendszer és az akkumulátor egészségi állapotának ellenőrzésére is. A digitalizáció előretörése miatt a szoftververziók és digitális biztonsági funkciók vizsgálatát is szükségesnek tartják, valamint egy országos elektronikus járműnyilvántartás létrehozását, amely átláthatóbbá tenné a járművek előéletét.