Itt a bejelentés, hozzányúlnak az üzemanyagárakhoz: erre készülhetnek az autósok, már holnaptól él

A héten szerdán a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken, a gázolaj beszerzési ára pedig szintén kevesebb lesz bruttó 2 forinttal a hét közepén.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! 2025.12.02-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk a magyar kutakon: 95-ös benzin: 572 Ft/liter

Gázolaj: 582 Ft/liter

