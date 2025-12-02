2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
Minden ellenőrzés alatt áll. Csővezeték felszerelés. Forrásszállítás. Munkás szivattyúzza le a vezetékeket a gázfúrótelepen. Gáz vagy olaj lekapcsolása vagy csatlakoztatása
Autó

Most érkezett! Kulcsfontosságú olajfinomító áll le: a Mol is szemet vetett rá, ezért zár be az üzem

Pénzcentrum
2025. december 2. 13:40

A Szerbiai Kőolajipari Vállalat működési engedélyét nem hosszabbították meg, ezért leáll a pancsovai kőolajfinomító. Aleksandar Vucic szerb elnök rendkívüli tájékoztatóján közölte, hogy bár a szerb kormány engedélyt adott a vállalatnak a pénzügyek rendezésére és a dolgozók, valamint a beszállítók kifizetésére, az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az engedélyt, amire Szerbia számított.

Az amerikai büntetőintézkedések január 10-én léptek életbe. Szerbia 45 napos határidőt kapott az orosz tőke kivonására a NIS-ből, ezt többször meghosszabbították, de a folyamat nem zárult le. Időközben a NIS tulajdonosi struktúrája is változott. A Gazpromnyefty részesedése 44,85 százalékra csökkent, a Gazpromé pedig 11,30 százalékra nőtt, majd ezt a hányadot a Gazprom egy leányvállalatára ruházta át.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az amerikai szankciók miatt október óta nem érkezik kőolaj Horvátország felől, és a külföldi bankok blokkolják a NIS pénzmozgását. Emiatt a vállalat benzinkútjain nem lehet külföldi bankkártyával fizetni. A szerb elnök szerint jövő héttől már hazai bankkártyával sem biztosított a fizetés. A működésről naponta döntenek. Vucic jelezte, hogy a leállás az egész országra hatással lesz, bár január végéig elegendő üzemanyag-tartalék áll rendelkezésre.

Kapcsolódó cikkeink:

A szerb elnök arra is kitért, hogy az orosz fél még nem válaszolt a gázszerződés meghosszabbítására vonatkozó megkeresésre. Ha péntekig nem érkezik jelzés, hétfőtől új tárgyalások indulnak, és Szerbia más beszerzési lehetőségeket keres.

Korábban beszámoltunk arról, hogy a Mol tárgyalásokat folytat a Gazprom tulajdonában lévő szerbiai NIS finomító felvásárlásáról, miközben Szerbia sürgős megoldást keres az amerikai szankciók miatt veszélybe került üzemanyag-ellátására. A NIS esetleges felvásárlójaként a Mol mellett az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC is szóba került. 
 
 
 
Címlapkép: Getty Images
#gáz #autó #fizetés #bankkártya #benzin #üzemanyag #horvátország #mol #oroszország #szerbia #szankció #amerikai egyesült államok #gazprom #szankciók #kőolaj

