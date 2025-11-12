2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
Piros figyelmeztető háromszög énekel az úton. A háttérben műszaki segítségre váró törött autó.
Autó

Figyelem, új kötelező tartozék jön az autókba 2026-tól: mindenkinél ott kell legyen, eddig nem verték nagy dobra

Pénzcentrum
2025. november 12. 06:30

Spanyolország 2026-tól teljesen megszünteti az elakadásjelző háromszög használatát az autópályákon és gyorsforgalmi utakon. A jövőben egy új, intelligens villogó fény jelzi majd a lerobbant járműveket, amelyet a sofőrnek nem kell az útra kiszállva elhelyeznie. A szabály csak a spanyolországi forgalomba helyezésű autrókra vonatkozik, külföldiek még használhatják a háromszöget - kint bérelt autókban viszont érdemes ellenőrizni az új eszközt.

Január 1-jétől alapjaiban változik meg a közlekedésbiztonság Spanyolországban: a hagyományos elakadásjelző háromszög helyett kötelezővé válik egy újfajta villogó fény használata az autópályákon és gyorsforgalmi utakon. A spanyol közlekedési hatóság, a DGT (Dirección General de Tráfico) az intézkedéssel a balesetek számát szeretné csökkenteni, mivel a háromszög kihelyezése eddig gyakran életveszélyes helyzeteket teremtett - hívta fel a figyelmet a Német Autóklub (ADAC).

A döntés hátterében az áll, hogy a sofőröknek eddig a járművüket elhagyva, a forgalom közepette kellett elhelyezniük az elakadásjelző háromszöget, jellemzően 50-100 méterre az autótól. Ez különösen nagy kockázatot jelentett autópályákon, rossz időjárási körülmények vagy sűrű forgalom esetén. A DGT szerint a villogó fény használata nemcsak biztonságosabb, hanem gyorsabb és hatékonyabb is a figyelmeztetés szempontjából.

Kapcsolódó cikkeink:

Az új, V-16 típusú vészvillogó lámpa egy hordozható, elemmel működő eszköz, amely sárga fényt bocsát ki, és akár egy kilométer távolságból is jól látható. A használata egyszerű: a sofőrnek nem kell kiszállnia, elegendő, ha a készüléket az autó tetejére helyezi. Így az autós a járművön belül maradhat, ami jelentősen csökkenti a személyi sérülések kockázatát.

A V-16-os lámpa emellett okosfunkciókkal is rendelkezik: képes kapcsolódni a mobilhálózathoz, és bekapcsoláskor automatikusan továbbítja a jármű helyzetét a DGT központjába és a mentőszolgálatokhoz. Az adatokat 100 másodpercenként frissíti, így egy esetleges baleset vagy meghibásodás esetén a hatóságok gyorsabban tudnak reagálni. A rendszer kizárólag a helyadatokat továbbítja, és a fény kikapcsolásával az adatküldés is azonnal leáll.

A változás csak a Spanyolországban forgalomba helyezett járművekre vonatkozik, így a saját autóval érkező külföldi - például magyar - turistáknak továbbra is elegendő, ha háromszög van a csomagtartóban.

Más a helyzet viszont azokkal, akik Spanyolországban bérelnek autót: a bérelt járműnek már rendelkeznie kell ilyen vészvillogóval. Az ADAC azt javasolja, hogy az autóbérlők ellenőrizzék, ott van-e az autóban a készülék, és kérjék meg a kölcsönzőt, hogy mutassa meg a használatát.

Az új szabályozás csak az autópályákra és gyorsforgalmi utakra érvényes. Országutakon és városi forgalomban továbbra is használható az elakadásjelző háromszög, bár a spanyol közlekedési hatóság azt ajánlja, hogy ott is fokozatosan térjenek át a villogó fényre a nagyobb biztonság érdekében.

A Német Autóklub üdvözölte a döntést, és úgy véli, hogy a spanyol példa más országok számára is iránymutató lehet. A szervezet szerint az új típusú fényes jelzőeszközök bevezetése Európa-szerte hozzájárulhat a közúti biztonság javításához - különösen a gyorsforgalmi úthálózatokon, ahol minden másodperc és minden mozdulat életet menthet.
Címlapkép: Getty Images
