Régóta várt útépítés kezdődik a magyar vidéken: ennek sokan fognak örülni, kulcsfontosságú szakasz készülhet el
A 47-es főút Berettyóújfalu és Békéscsaba közötti szakasza 2x2 sávosra bővül. A fejlesztés előkészítése már zajlik. A cél egy gyorsabb és biztonságosabb közúti kapcsolat kialakítása Szeged és Debrecen között, amely erősebben köti össze a dél- és észak-alföldi térségeket.
A projekt jóváhagyást kapott. A kormány biztosítja a kiviteli tervek finanszírozását, vagyis a megvalósításhoz szükséges feltételek adottak.
A szakaszok előrehaladása eltérő ütemben történik. A Berettyóújfalu és Körösladány közötti 45,7 kilométeres rész tervei és környezetvédelmi engedélyei várhatóan 2026 második negyedévére készülnek el. A Körösladány elkerülő szakasz teljes engedélycsomagja a jelenlegi ütem szerint 2027 második negyedévére várható.
Köröstarcsa és Mezőberény elkerülőinek engedélyei 2026 negyedik negyedévére készülhetnek el. A Mezőberény és Békéscsaba közötti 12,7 kilométeres szakasz 2027 végére érheti el az engedélyezési készültséget.
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
Novemberben alig maradt el az egy évvel korábbi szinttől az újautó-piac, az év eddigi összesítése bő 7 százalékos növekedést mutat.
A héten szerdán a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken, a gázolaj beszerzési ára pedig szintén kevesebb lesz bruttó 2 forinttal a hét közepén.
Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni
Az igénylés nem automatikus: a kedvezmény csak akkor jár, ha a jármű forgalmi rendszámát a hatóság nyilvántartásba veszi.
Keddtől 5 forinttal olcsóbb lesz a gázolaj literára, a benzin ára nem változik.
A változások részeként 2026-tól bevezetik az M1 regionális jogosultságot is, amely Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékre vonatkozik.
Miközben Magyarország soha nem látott tempóban építi ki az akkumulátorgyár-kapacitását, a hazai elektromosautó-piac továbbra is messze elmarad a nyugat-európai trendektől.
A cégek továbbra is pályázhatnak járművenként akár 4 millió forintos támogatásra.
Egy jelentésből az is kiderül, hogy az autók öregedésével meredeken nő a hibák száma, és a szakértők szerint elkerülhetetlenné vált a vizsgarendszer modernizálása.
Még néhány nap maradt a spórolásra, hiszen a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) idei kampánya november végéig tart.
Új fizetős parkolási övezet jön Budapesten: jövő februártól Albertfalván sem lehet ingyen megállni.
December 1-től már csak a NÚSZ-nál lehet idei éves országos autópálya-matricát venni, viszonteladóknál nem
A 2025-ös év első tíz hónapjában tovább erősödött a kereslet a használt városi terepjárók iránt: a SUV-ok után.
Érdemes előre tervezni, hiszen már most lehet tudni, menyibe fognak kerülni 2026-ban az autópályamatricák Magyarországon.
Cégautó adó törvény 2025: mennyi a cégautó adó mértéke és milyen cégautó adó számlaszámra kell utalni az összegét? Melyek a legfontosabb cégautó adó változások?
Őrület, mennyivel száguldoztak 2025 eddigi traffipax-rekorderei: visszatartja őket a 475 ezres bírság?
Magyarországon továbbra sem lassítanak az autósok, a gyorshajtási bírságok összege pedig újra rekordokat dönt.
A férfi 2023 nyarán egy hirtelen kialakuló versenyzés közben, feltuningolt Mercedesével halálra gázolt egy 26 éves kerékpárost az Árpád hídon.
Ezt küldi harcba a Mercedes a debreceni BMW ellen: magyar árat kapott az új elektromos GLC, itt az árlista
A Mercedes elektromos GLC-je megkapta a magyar árazását. A 29,8 millió forintért induló modell akár 673 kilométeres hatótávot kínál.
A kínai Great Wall Motor (GWM) első európai gyártóüzemének helyszínét keresi, és 2029-re évi 300 ezer autó előállítását tervezi a kontinensen.
