Régóta várt útépítés kezdődik a magyar vidéken: ennek sokan fognak örülni, kulcsfontosságú szakasz készülhet el

A 47-es főút Berettyóújfalu és Békéscsaba közötti szakasza 2x2 sávosra bővül. A fejlesztés előkészítése már zajlik. A cél egy gyorsabb és biztonságosabb közúti kapcsolat kialakítása Szeged és Debrecen között, amely erősebben köti össze a dél- és észak-alföldi térségeket.

A projekt jóváhagyást kapott. A kormány biztosítja a kiviteli tervek finanszírozását, vagyis a megvalósításhoz szükséges feltételek adottak.

A szakaszok előrehaladása eltérő ütemben történik. A Berettyóújfalu és Körösladány közötti 45,7 kilométeres rész tervei és környezetvédelmi engedélyei várhatóan 2026 második negyedévére készülnek el. A Körösladány elkerülő szakasz teljes engedélycsomagja a jelenlegi ütem szerint 2027 második negyedévére várható.

Köröstarcsa és Mezőberény elkerülőinek engedélyei 2026 negyedik negyedévére készülhetnek el. A Mezőberény és Békéscsaba közötti 12,7 kilométeres szakasz 2027 végére érheti el az engedélyezési készültséget.