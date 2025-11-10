Kína új K-vízumprogramot indított a külföldi tudományos és technológiai szakemberek vonzására, amely alternatívát kínálhat a magasan képzett munkavállalóknak.
Súlyos törés Kínában: megbicsaklott az autópiac, vége lehet az aranykornak?
Megtört a kínai autóeladások nyolc hónapja tartó növekedési trendje, miután októberben éves összehasonlításban jelentős visszaesés következett be a világ legnagyobb járműpiacán.
A Kínai Személyautó-gyártók Szövetsége (CPCA) legfrissebb adatai szerint októberben 0,8 százalékkal, 2,27 millió darabra csökkentek az értékesítések az előző év azonos időszakához képest. Ez éles kontrasztban áll a szeptemberi 6,6 százalékos bővüléssel. Az elektromos és plug-in hibrid járművek (EV-k és PHEV-ek) piacán is lassulás tapasztalható, ahol a növekedési ütem a szeptemberi 15,5 százalékról októberre 7,3 százalékra mérséklődött - írja a Portfolio.
A visszaesés hátterében több tényező áll. A 2026-tól tervezett adókedvezmény-csökkentés – amely szerint az elektromos és plug-in hibrid járművekre vonatkozó, jelenleg maximum 30 000 jüanos kedvezmény a felére csökken – már most érezteti hatását. Erre reagálva számos gyártó, köztük a Xiaomi, a Nio és a Li Auto saját ösztönzőket vezetett be, akár 15 000 jüan értékű támogatást kínálva a jövő évi szállításokra.
További problémát jelent, hogy az idei évben mintegy 12 millió autócserét generáló állami támogatási program az év végén lejár. Csaknem 20 tartomány és nagyváros már felfüggesztette vagy szigorította a támogatott autócsere-programokat.
"A támogatási programok visszafogása csökkenti a vásárlási kedvet" – nyilatkozta Cuj Tongzsu, a CPCA főtitkára. Hozzátette, hogy a fiatalok körében tapasztalható alacsony vásárlási hajlandóság az első autót vásárlók számának csökkenéséhez vezet.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A gyengülő kereslet tovább fokozza a versenyt Kína autópiacán. Míg a BYD értékesítési mutatói tovább romlottak, addig a Geely és a Leapmotor új eladási rekordokat állított fel. A verseny éleződését jelzi az is, hogy a BYD legolcsóbb elektromos modelljének, a Dolphinnek komoly kihívója akadt az Aion UT szuper EV személyében, amely 500 kilométeres hatótávval és CATL akkumulátorcsere-technológiával mindössze 49 900 jüanos áron kerül piacra.
A hazai piac gyengélkedése ellenére a kínai autóexport dinamikusan növekszik. A CPCA adatai szerint a kivitel bővülési üteme a szeptemberi 20,7 százalékról októberre 27,7 százalékra gyorsult, ami jelentős részben a BYD és más gyártók erőteljes külföldi szállításainak köszönhető.
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
Kikerült a kínálatból Magyarország eddigi legolcsóbb új autója, így mostmár 5,5 millió forint alatt nem lehet új kocsit kapni.
A Tesla részvényesei jóváhagyták Elon Musk rekordösszegű, akár 1 billió dolláros értékű javadalmazási csomagját, amely a vállalat piaci értékének jelentős növeléséhez kötött.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 8 forinttal emelkedik szombattól.
Megdőlt a rekord: októberben robbant a magyar elektromosautó-piac, regetegen nyergeltek át benzinesről
A múlt hónapban 2935 új e-autót helyeztek forgalomba, ami kilenccel több, mint az eddigi csúcstartó márciusban.
Németország gépiparát, különösen az autóipart újabb ellátási válság fenyegeti a kínai exportkorlátozások miatt.
Hónapokat csúszik a szegedi BYD-gyár indulása: behúzták a féket a kínaiak, ezt a magyar GDP bánhatja
Csak 2026 második negyedévében kezdhet el termelni a szegedi BYD-gyár - ezt az autógyártó alelnöke jelentette be.
Komoly változást tervez Brüsszel: filléres elektromos autók áraszthatják el Európát, Magyarország is jól járhat a lépéssel
Az Európai Bizottság decemberben új kategóriát hozhat létre a megfizethető kis elektromos autók számára, hogy fellendítse az európai piacot és visszaszorítsa a kínai gyártók térnyerését.
Bár az érdeklődők száma csökkent, a hazai használtautó-piac minősége javult 2025 októberében.
A Toyota megemelte éves nyereségelőrejelzését, mert bízik abban, hogy az Egyesült Államokon kívüli stabil eladások ellensúlyozzák Donald Trump importvámjainak hatását.
Még mindig úgy veszik a magyarok, mintha ingyen osztanák: rengeteg használt kocsi érkezett az országba
Tizedével több használt autóra tettek magyar rendszámot októberben, mint egy évvel korábban ugyanekkor.
Tovább nőtt az autópiac Magyarországon: októberben több mint 10 800 új személyautó kapott rendszámot, ami 7,7 százalékos éves növekedést jelent.
2025 első felében 201 személyautót körözött a rendőrség Magyarországon. A lopások száma csökkent a tavalyihoz képest
Megérkezett a megújult Seat Ibiza, a spanyol kisautó 2026 elején debütál a hazai szalonokban, 7 millió forintos indulóárral.
A legfrissebb gyermekülés-tesztben az ADAC 17 új terméket vizsgált meg biztonság, kezelhetőség, ergonómia, károsanyag-tartalom és környezeti szennyezők szempontjából.
Zugló önkormányzata új parkolási rendszert vezetett be a helyi lakosok érdekében.
Magyarországon is debütáltak a Volkswagen jóárasított villanyautói, mi most az ID.4-et teszteltük a - majdnem - legalapabb változatban.
Az autógyártó csütörtökön 227 006 járművet hívott vissza különböző problémák, köztük a szélvédőüvegben lévő légbuborékok és a laza ülésvázak miatt.
Ekkora a baj? Készenléti benzinkutakat hozna létre a kormány: üzemanyag-vészhelyzet jöhet Magyarországon?
Az Energiaügyi Minisztérium új törvénytervezete átalakítaná a kőolaj- és üzemanyag-ellátás válságkezelését, valamint egyszerűsítené a készletezési adminisztrációt.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.