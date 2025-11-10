2025. november 10. hétfő Réka
Sanghaj, Kína - 2023. július 9.: BYD autósbolt. Kínai elektromos autógyár
Autó

Súlyos törés Kínában: megbicsaklott az autópiac, vége lehet az aranykornak?

Pénzcentrum
2025. november 10. 15:44

Megtört a kínai autóeladások nyolc hónapja tartó növekedési trendje, miután októberben éves összehasonlításban jelentős visszaesés következett be a világ legnagyobb járműpiacán.  

A Kínai Személyautó-gyártók Szövetsége (CPCA) legfrissebb adatai szerint októberben 0,8 százalékkal, 2,27 millió darabra csökkentek az értékesítések az előző év azonos időszakához képest. Ez éles kontrasztban áll a szeptemberi 6,6 százalékos bővüléssel. Az elektromos és plug-in hibrid járművek (EV-k és PHEV-ek) piacán is lassulás tapasztalható, ahol a növekedési ütem a szeptemberi 15,5 százalékról októberre 7,3 százalékra mérséklődött - írja a Portfolio.

A visszaesés hátterében több tényező áll. A 2026-tól tervezett adókedvezmény-csökkentés – amely szerint az elektromos és plug-in hibrid járművekre vonatkozó, jelenleg maximum 30 000 jüanos kedvezmény a felére csökken – már most érezteti hatását. Erre reagálva számos gyártó, köztük a Xiaomi, a Nio és a Li Auto saját ösztönzőket vezetett be, akár 15 000 jüan értékű támogatást kínálva a jövő évi szállításokra.

További problémát jelent, hogy az idei évben mintegy 12 millió autócserét generáló állami támogatási program az év végén lejár. Csaknem 20 tartomány és nagyváros már felfüggesztette vagy szigorította a támogatott autócsere-programokat.

Kapcsolódó cikkeink:

"A támogatási programok visszafogása csökkenti a vásárlási kedvet" – nyilatkozta Cuj Tongzsu, a CPCA főtitkára. Hozzátette, hogy a fiatalok körében tapasztalható alacsony vásárlási hajlandóság az első autót vásárlók számának csökkenéséhez vezet.

A gyengülő kereslet tovább fokozza a versenyt Kína autópiacán. Míg a BYD értékesítési mutatói tovább romlottak, addig a Geely és a Leapmotor új eladási rekordokat állított fel. A verseny éleződését jelzi az is, hogy a BYD legolcsóbb elektromos modelljének, a Dolphinnek komoly kihívója akadt az Aion UT szuper EV személyében, amely 500 kilométeres hatótávval és CATL akkumulátorcsere-technológiával mindössze 49 900 jüanos áron kerül piacra.

A hazai piac gyengélkedése ellenére a kínai autóexport dinamikusan növekszik. A CPCA adatai szerint a kivitel bővülési üteme a szeptemberi 20,7 százalékról októberre 27,7 százalékra gyorsult, ami jelentős részben a BYD és más gyártók erőteljes külföldi szállításainak köszönhető.
Címlapkép: Getty Images
#autó #kínai #elektromos autó #autóipar #autógyártás #kína #autók #autópiac #autóeladás #BYD

