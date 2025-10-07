Brutálisan kilőtt az ilyen autót vásárlók száma: ez lehet a Tesla halálos ítélete?

A kínai BYD autógyártó óriás bejelentette, hogy az Egyesült Királyság vált a legnagyobb piacává Kínán kívül, miután szeptemberben eladásai 880%-kal növekedtek az előző év azonos időszakához képest - közölte a BBC.

A vállalat közlése szerint az elmúlt hónapban 11 271 járművet értékesített a brit piacon, amelyek többségét a Seal U SUV plug-in hibrid változata tette ki.

A bejelentés egybeesik a brit autóipari szövetség (SMMT) adataival, amelyek szerint az elektromos járművek eladásai rekordmagasságba emelkedtek szeptemberben az országban.

Az Egyesült Királyság különösen vonzó piac a BYD számára, mivel - ellentétben az Európai Unióval és az Egyesült Államokkal - nem vetett ki vámokat a kínai elektromos járművekre. A BYD, amely számos nyugati versenytársánál olcsóbb modelleket kínál, piaci részesedését 3,6%-ra növelte szeptemberben a brit piacon.

Bono Ge, a BYD brit vezetője bejelentette, hogy a vállalat a következő hónapokban további új hibrid és elektromos modelleket vezet be. Hozzátette, hogy a márka jövője rendkívül ígéretes az Egyesült Királyságban, ahol nemrég nyitották meg századik kiskereskedelmi egységüket.

Az SMMT adatai szerint a tisztán elektromos járművek eladásai közel 73 000 darabra emelkedtek szeptemberben, míg a plug-in hibrid autók értékesítése még ennél is gyorsabban nőtt.

A Kia Sportage, a Ford Puma és a Nissan Qashqai voltak a legkelendőbb modellek szeptemberben, de a top 10-be két kínai modell is bekerült: a Jaecoo 7 és a BYD Seal U.

A jelentős növekedés ellenére a benzin- és dízelüzemű járművek még mindig a brit újautó-eladások több mint felét tették ki az elmúlt hónapban.

Míg az EU tavaly októberben 45%-os vámot is kivetett a kínai elektromos járművekre, az Egyesült Államok pedig magas vámokkal gyakorlatilag kizárta a kínai gyártókat a piacáról, a BYD globálisan továbbra is megelőzi amerikai riválisát, a Teslát, és európai versenytársait, köztük a Jaguart és a BMW-t is.

Idén júliusban a brit kormány 650 millió fontot (875 millió dollárt) különített el autóvásárlási kedvezményekre az elektromos járművek elterjedésének ösztönzésére, de a program kizárja a Kínában gyártott járműveket a gyártásuk során keletkező kibocsátás miatt. A BYD bírálta ezt a döntést, és figyelmeztetett, hogy hosszú távon károsíthatja az Egyesült Királyság autópiacát.