Brutálisan kilőtt az ilyen autót vásárlók száma: ez lehet a Tesla halálos ítélete?

A kínai BYD autógyártó óriás bejelentette, hogy az Egyesült Királyság vált a legnagyobb piacává Kínán kívül, miután szeptemberben eladásai 880%-kal növekedtek az előző év azonos időszakához képest - közölte a BBC.
A vállalat közlése szerint az elmúlt hónapban 11 271 járművet értékesített a brit piacon, amelyek többségét a Seal U SUV plug-in hibrid változata tette ki.
A bejelentés egybeesik a brit autóipari szövetség (SMMT) adataival, amelyek szerint az elektromos járművek eladásai rekordmagasságba emelkedtek szeptemberben az országban.
Az Egyesült Királyság különösen vonzó piac a BYD számára, mivel - ellentétben az Európai Unióval és az Egyesült Államokkal - nem vetett ki vámokat a kínai elektromos járművekre. A BYD, amely számos nyugati versenytársánál olcsóbb modelleket kínál, piaci részesedését 3,6%-ra növelte szeptemberben a brit piacon.
Bono Ge, a BYD brit vezetője bejelentette, hogy a vállalat a következő hónapokban további új hibrid és elektromos modelleket vezet be. Hozzátette, hogy a márka jövője rendkívül ígéretes az Egyesült Királyságban, ahol nemrég nyitották meg századik kiskereskedelmi egységüket.
Az SMMT adatai szerint a tisztán elektromos járművek eladásai közel 73 000 darabra emelkedtek szeptemberben, míg a plug-in hibrid autók értékesítése még ennél is gyorsabban nőtt.
A Kia Sportage, a Ford Puma és a Nissan Qashqai voltak a legkelendőbb modellek szeptemberben, de a top 10-be két kínai modell is bekerült: a Jaecoo 7 és a BYD Seal U.
A jelentős növekedés ellenére a benzin- és dízelüzemű járművek még mindig a brit újautó-eladások több mint felét tették ki az elmúlt hónapban.
Míg az EU tavaly októberben 45%-os vámot is kivetett a kínai elektromos járművekre, az Egyesült Államok pedig magas vámokkal gyakorlatilag kizárta a kínai gyártókat a piacáról, a BYD globálisan továbbra is megelőzi amerikai riválisát, a Teslát, és európai versenytársait, köztük a Jaguart és a BMW-t is.
Idén júliusban a brit kormány 650 millió fontot (875 millió dollárt) különített el autóvásárlási kedvezményekre az elektromos járművek elterjedésének ösztönzésére, de a program kizárja a Kínában gyártott járműveket a gyártásuk során keletkező kibocsátás miatt. A BYD bírálta ezt a döntést, és figyelmeztetett, hogy hosszú távon károsíthatja az Egyesült Királyság autópiacát.
Az idén több mint félmillió kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötöttek az autósok, ami 14 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
11 460 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 17 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 798-as értékét. A
A Dacia bemutatta új, Hipster nevű koncepcióautóját, amely 800 kilogramm alatti, négyüléses, és a városi mobilitást tenné megfizethetővé.
A Tesla új fejlesztésekkel bővítette Model 3 és Model Y kínálatát: új kamera, irányjelző kar, és akár 750 km-es hatótáv is elérhető.
Szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken.
Az önvezető járművek a közlekedés, az ipar és a mindennapi élet egyik legígéretesebb technológiai fejlődési irányát jelentik.
Az autóipari középpontban továbbra is a fenntarthatóság, a környezetvédelem és az energiahatékonyság áll.
Október 17-én nyílik meg Magyarország 11. Tesla Supercharger állomása Pécsen, mutatjuk, hol vannak még az országban.
A tüzet percek alatt eloltották, sérülés nem történt. A gyárat csak a napokban adták át hivatalosan.
Szeptemberben 10 381 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 14,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban.
A magyar használtautó-piacon továbbra is a Suzuki a sláger – derül ki a Használtautó.hu 2025 január–augusztusi adataiból.
A kivitelezés ideje alatt az érintett BKK-járatok módosított útvonalon közlekednek.
Nagy Norbert: Komoly probléma, hogy a döntéshozók nem nyilatkoznak arról, lesz-e egyáltalán valamilyen elektromos autós állami támogatás, mert így elbizonytalanodnak a vásárlók.
A lízingpiac jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol egyre nagyobb igény mutatkozik a rugalmas konstrukciók és komplex szolgáltatások iránt.
Bodrogi Gyula 91 évesen is gyakorta vezet, de tisztában van a korlátaival: legutóbbi fellépésére például taxival ment, mert nem akart bajlódni a parkolással.
Az új uniós adatokra támaszkodó elemzés szerint a PHEV-ek teszt- és valós körülmények közötti kibocsátása közötti szakadék folyamatosan szélesedik
Esős időben a balesetek kockázata kétszeresére nő a száraz útburkolathoz képest.
A Ford Ranger immár plug-in hibrid változatban is elérhető a magyar piacon, amely nemcsak kiemelkedő terepjáró képességekkel, hanem áramforrás funkcióval is rendelkezik.
